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A hazai vállalatok érzik a klímaváltozás hatásait, de csak a töredékük néz mélyebbre
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A hazai vállalatok érzik a klímaváltozás hatásait, de csak a töredékük néz mélyebbre

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Egyre több hazai vállalat méri üvegházhatásúgáz-kibocsátását és rendelkezik kibocsátáscsökkentési célokkal, azonban a célok és a tényleges megvalósítás között továbbra is, különösen az értékláncban, jelentős rés látható. Közben a klímaváltozás hatásai már közvetlen üzleti kockázatot jelentenek. A BCSDH a hazai élenjáró vállalatok körében, a Deloitte szakmai támogatásával végzett 2026-os Towards Net Zero felmérésében a válaszadók 86 százaléka több működési területen is érzékeli a negatív hatásokat, miközben saját stratégiája vagy üzleti modellje ellenálló képességét mindössze minden negyedik vállalat vizsgálta.

A kutatás eredményei különösen aktuálisak a 2026-os év eseményeinek tükrében. A rendkívüli aszály és a Duna extrém alacsony vízállása megmutatta, hogy a fizikai klímakockázatok rövid idő alatt közvetlen gazdasági kockázattá válhatnak. Az alacsony vízállás korlátozta a dunai hajózást és az áruszállítást, miközben a Paksi Atomerőmű egyes blokkjainak teljesítményét is vissza kellett fogni. Egy külső gazdasági elemzés a magasabb energiaimportból fakadó többletkiadást 100–200 milliárd forintra becsülte.

„Mindez jól mutatja, miért nem elegendő önmagában a dekarbonizáció. A vállalatoknak egyszerre kell csökkenteniük saját klímahatásukat és felkészülniük azokra a fizikai következményekre, amelyek már most hatással lehetnek az energiaellátásra, az alapanyagokra, a logisztikára és a működési költségekre. A mitigáció és az alkalmazkodás ezért ugyanannak a vállalati klímastratégiának a két oldala, és az ellenálló képesség ezért a hosszú távú működőképesség egyik kulcskérdésévé vált.” -  mondta Márta Irén, a BCSDH igazgatója.

A dekarbonizáció területén az előrelépés elsősorban a mérésben és a célkitűzésben látható, az értéklánc tényleges átalakítása azonban lassabban halad. Egyre több vállalat mér és tűz ki kibocsátáscsökkentési célokat: a válaszadók 71 százaléka rendelkezik konkrét célkitűzéssel, 56 százalékuk pedig már a teljes Scope 1, 2 és 3 kibocsátását méri, szemben a 2024-es 45 százalékkal.

A mérés és a célkitűzés közötti korábbi rés is bezárult: 2026-ban már minden kibocsátáscsökkentési céllal rendelkező vállalat méri ÜHG-kibocsátását.

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Ugyanakkor a konkrét Net Zero céldátummal rendelkező vállalatok aránya 68 százalékról 59 százalékra csökkent, ami nagyobb óvatosságot és a hosszú távú vállalások megvalósíthatóságával kapcsolatos bizonytalanságot is jelezhet.

A célkitűzés azonban még nem jelent tényleges kibocsátáscsökkentést. Ez különösen az értékláncban látszik: a Scope 3 célkitűzéssel rendelkező vállalatok 37 százaléka még nem kezdett érdemi intézkedésekbe, további 19 százalék pedig csak pilot szintig jutott. Vagyis több mint felüknél a Scope 3 dekarbonizációja még legfeljebb pilot fázisban van. Ezzel szemben a saját működésben, a Scope 1 és 2 esetében mindössze 5 százalék nem kezdte még meg az intézkedéseket.

A vállalatok mozgástere közben kommunikációs szempontból is változik. A fogyasztók zöld átállásában való szerepvállalásának növeléséről szóló irányelv, az EmpCo 2026. szeptember 27-től alkalmazandó szabályai tovább erősítik az elvárást, hogy a környezeti állítások egyértelműek, pontosak és megfelelően alátámasztottak legyenek. A kutatásból nem állapítható meg, hogy a szabályozási változás okozta volna a Net Zero céldátumot vállaló cégek arányának csökkenését, de a szabályozási környezet egyértelműen a megalapozottabb és körültekintőbb klímakommunikáció irányába tereli a vállalatokat.

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„Egyre több a mérés és a konkrét cél, de ettől még nem feltétlenül csökken gyorsabban a kibocsátás. Különösen a Scope 3 esetében látunk komoly megvalósítási rést. Közben a Net Zero céldátummal rendelkező vállalatok arányának csökkenése arra utalhat, hogy a cégek óvatosabbá váltak a hosszú távú vállalásokkal. A következő években ezért nem az lesz a valódi kérdés, hogy kinek van Net Zero célja, hanem az, hogy ki tud hiteles és mérhető átmeneti pályát felmutatni hozzá.” - mondta Borek Flóra, a Deloitte Fenntarthatósági és Klímaváltozási Tanácsadás csapatának szenior menedzsere.

A dekarbonizáció megvalósítási kihívásai mellett egy másik kihívás is kirajzolódik:

miközben a klímaváltozás hatásait a vállalatok 86 százaléka már több működési területen is érzékeli, mindössze 25 százalékuk vizsgálta azt, hogy stratégiája vagy üzleti modellje mennyire ellenálló ezekkel a változásokkal szemben.

Rendszeres, szcenárióalapú és a döntéshozatalba is beépülő értékelést mindössze 11 százalékuk végez.

Az alkalmazkodásban hasonló végrehajtási rés látható, a vállalatok 58 százaléka már tett konkrét lépéseket a fizikai klímakockázatok kezelésére, ezek azonban jellemzően még nem rendszerszintűek. Az alkalmazkodási intézkedések mindössze 13 százalékuknál épültek be átfogóan a működési, fejlesztési és irányítási döntésekbe.

A kutatás alapján a következő lépés nem újabb, egymástól elkülönülő fenntarthatósági célok kitűzése, hanem a kibocsátáscsökkentés, a klímakockázatok és az alkalmazkodás beépítése az üzleti döntéshozatalba.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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