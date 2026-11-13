Az Nvidia és társai lehúzzák a teljes amerikai részvénypiacot

A philadelphiai félvezető index 6%-ot esett, az Advanced Micro Devices és a Broadcom 10, illetve 7%-ot - számolt be a Reuters hírügynökség.

A Neoclouds CoreWeave és a Nebius egyaránt 10%-ot veszített értékéből, míg az adatközpontokkal kapcsolatos IREN, Applied Digital és Core Scientific cégek 3% és 9% közötti esést mutatnak.