Az üzleti szektor is megérzi a Microsoft kiesését

A szolgáltatáskieséseket követő Downdetector adatai szerint a csúcsponton, csütörtök délután több mint 130 ezer hibabejelentés érkezett az Egyesült Államokból az Outlook működésével kapcsolatban, péntek reggel pedig már Indiában, Ausztráliában és Japánban is tömeges fennakadásokat regisztráltak. A Microsoft tájékoztatása szerint
a probléma a felhőalapú levelezést és naptárkezelést biztosító Exchange Online-tól függő funkciókat érintette.
A vállalat megkezdte az érintett szerverek átkonfigurálását, és több régióban bővítette az infrastrukturális kapacitást a forgalom kezelésére, ám az első beavatkozások csak részleges, átmeneti javulást eredményeztek.
A technológiai óriás közölte, hogy nincs tudomása a leállást okozó rosszindulatú tevékenységről. Ezt erősítette meg Tony Burke ausztrál belügyi és kiberbiztonsági miniszter is, aki szerint nem kibertámadás történt, hanem a 2024-es globális CrowdStrike-incidenshez hasonlóan egy hibás szoftverfrissítés okozhatta a bajt, amely elsősorban a levelezőrendszereket bénította meg.
A leállás komoly fennakadásokat okozott az államigazgatásban is, hiszen az amerikai képviselőház és a japán kormányzati informatikai rendszer mellett az ausztrál hírszerzést és a szövetségi rendőrséget is elérte a hiba. A helyzet súlyossága miatt
az ausztrál kormány aktiválta a Microsofttal kötött kiberbiztonsági megállapodását, amely garantálja, hogy az ország prioritást élvezzen a szolgáltatások helyreállításakor.
Az üzleti szféra szintén megérezte a kiesést.
- A mesterséges intelligenciával foglalkozó OpenAI és Anthropic a Microsoft-integrációkkal kapcsolatos hibákról számolt be,
- míg az indiai IndiGo és Akasa Air légitársaságoknál az ügyfélszolgálati levelezés akadozott.
- Tajvanon brókercégek, életbiztosítók és befektetési alapok működését zavarta meg a hiba – az egyik vállalatnak egy előre ütemezett kötvény-visszavásárlási tranzakciót is törölnie kellett –,
- az elektromos teherautókat gyártó Workhorse Group pedig a globális leállásra hivatkozva négy nappal elhalasztotta a harmadik negyedéves gyorsjelentésének közzétételét.
A mostani eset egyre több kérdést vet fel a vállalat megbízhatóságával kapcsolatban. A Microsoft 365 szolgáltatásai idén januárban és tavaly októberben is leálltak már, a múlt hónapban pedig az Azure felhőplatform hibája okozott globális fennakadásokat az irodai szoftvercsomag működésében. Josh Gilbert, az eToro piaci elemzője rámutatott arra, hogy bár az ügyfelek rövid távon nem tudják egyik napról a másikra elhagyni a Microsoft ökoszisztémáját, a rendszeressé váló hibák miatt a vállalati informatikai részlegek kétszer is meggondolhatják, hogy még több üzleti folyamatot bízzanak-e egyetlen szolgáltatóra, és hajlandóak legyenek-e többet költeni a Copilotra.
A cég részvényárfolyama a tegnap (magyar idő szerint 22 órakor) záródott tengerentúli kereskedésben mérsékelten, 0,7%-kal esett.
Forrás: Reuters
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