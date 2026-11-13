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Elnézést kért a Microsoft: kiderült, mi állt a globális leállás hátterében
Üzlet

Elnézést kért a Microsoft: kiderült, mi állt a globális leállás hátterében

MTI
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Bocsánatot kért pénteken a Microsoft az internetes szoftverei világméretű leállása miatt, amely csütörtök óta világszerte okozott fennakadásokat számos felhasználónál és szervezetnél. Az amerikai óriáscég egyben bejelentette, hogy "nagymértékben" újraindította a szolgáltatásait.

Mélységesen sajnáljuk a fennakadásokat, amelyeket ez az incidens az ügyfeleinknek és a partnereinknek okozott.

Tudjuk, milyen bizalommal viseltetnek szolgáltatásaink iránt és nagyon komolyan vesszük ezt a felelősséget" - írta a cég az X közösségi oldalon.

A Microsoft szerint a cég infrastruktúrái túlterheltsége okozta működési zavarok az Outlook levelezési rendszert, a Teams kommunikációs platformot és a Copilot mesterségesintelligencia-asszisztenst érintik.

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Az óriáscég pénteken közölte, hogy a zavarok műszaki hiba, nem pedig kibertámadás vagy a mesterséges intelligencia következményei.

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"Megoldottuk az eredeti problémát és folytatjuk a rendszer helyreállítását az érintett ügyfelek és térségek részére" - tette hozzá a Microsoft.

2024 júliusában egy másik, a CrowdStrike kiberbiztonsági vállalat szoftverének frissítése okozott számítástechnikai leállást, amely miatt repülőterek, kórházak és más intézmények bénultak meg.

Az újabb Microsoft-leállás csütörtökön világméretűvé terjedt, az amerikai kontinensen, Európában, Ázsiában és Afrikában legkevesebb 74 országban váltak használhatatlanná a cég termékei a Downdetektor monitorozó honlap szerint.

Az érintett országok közül Új-Zéland figyelmeztetést adott ki, hogy az elektronikus levelek fogadására kihatással van a Microsoft-szoftverek leállása, amely minden nagykövetségét, konzulátusát és képviseletét érinti világszerte.

Rachel Harrison, a GMB szakszervezet közszolgáltatásokért felelős vezetője szerint a meghibásodásnak súlyos követkeményei voltak a brit egészségügyi szolgáltatásokra, a sürgős beavatkozásokat ugyanakkor megkímélte.

Az olasz Codacons fogyasztóvédelmi társaság bejelentette, hogy feljelentést tesz, ha az Outlook nem hajlandó automatikusan kárpótolni a zavarok által érintett állampolgárokat és vállalatokat.

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