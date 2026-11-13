Figyelmeztetett a Mol ügyvezetője: az orosz olaj leválásának ára van

Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója és a csoport stratégiai igazgatója egy brüsszeli interjúban hangsúlyozta, hogy az orosz kőolajról való leválás jelentősen megemelheti az energiaköltségeket az orosz szállításoknak még mindig erősen kitett két közép-európai országban. Ezt támasztja alá a Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavalyi, 2025-ös tanulmánya is, amely szerint az orosz energiahordozók azonnali leállítása 2030-ig mintegy 15 százalékkal növelné a magyar energiakiadásokat.
Bár az Európai Unió átlagában az orosz olajimport aránya a 2021-es 27 százalékról mára mindössze 2 százalékra esett, Magyarország és Szlovákia továbbra is a szovjet időkben épült Barátság kőolajvezetéken keresztül fedezi szükségleteit.
Bacsa György arra figyelmeztetett: Magyarország orosz nyersolajtól való függőségének csökkentése emelheti az energiaköltségeket, társadalmi feszültséget válthat ki, és politikai instabilitást okozhat Magyarországon és Szlovákiában. Ez a két ország ugyanis továbbra is erősen függ az orosz olajszállítástól. Magyarországon a benzin és a gázolaj ára az idén meredeken emelkedett, ami ellenzéki bírálatokat váltott ki.
Ez valóban visszavetheti ezeket a gazdaságokat, ami politikai válsághoz vezethet, a politikai válság következményei pedig kiszámíthatatlanok lennének, és akár az egész európai politika számára is következményekkel járhatnának
- mondta Bacsa, aki nem kívánt további részleteket közölni az orosz olaj árazásáról.
A diverzifikációt lassítja, hogy a brüsszeli szabályozás alapján a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos projektekre alapesetben nem adható uniós támogatás. A Mol – amely jelenleg saját költségén épít vezetéket magyarországi és szlovákiai finomítói között – hangsúlyozza, hogy a régió vezetékes infrastruktúrája jelentős lemaradásban van Nyugat-Európához képest. Bacsa szerint ennek felszámolására
célzott uniós programokra lenne szükség,
hiszen a jelenlegi válságban az energiabiztonság megteremtése már nem pusztán arról szól, hogy a piac hajlandó-e felárat fizetni a nem orosz energiáért.
Az Európai Bizottság szóvivője, Ana-Kaisa Itkonen ezzel kapcsolatban nem zárt ki konkrét finanszírozási lehetőségeket, de egyértelművé tette, hogy az unió legfőbb prioritása az orosz olajtól és földgáztól való teljes függetlenedés.
A leválás egyik kulcsa a Horvátország felől érkező Adria-kőolajvezeték, azonban a Mol és a horvát állami vezetéküzemeltető (JANAF) között évek óta húzódó vita zajlik a tranzitdíjak és a kapacitások miatt.
„Számunkra nagyon fontos kérdés, hogy a Janaf-teszt most átugorja-e az akadályt” - mondta Bacsa. „De még akkor sem szabad feladnunk azt a célunkat, hogy több, diverzifikált vezetékrendszer központjában legyünk, ne pedig egyetlen vezeték végén.”
A magyar olajcég az Európai Bizottság közvetítését is kérte a helyzet rendezésére. A vállalat végső célja, hogy Magyarország több alternatív útvonalhoz is hozzáférjen, elkerülve a végponti kiszolgáltatottságot. Ennek érdekében szorgalmazzák a rácsatlakozást a Triesztből Németországba tartó TAL-vezetékre, valamint nyitottak lennének az ukrajnai Barátság vezeték egy korábbi leágazásának újraindítására is. Utóbbi hálózat fontosságát jól mutatja, hogy az év elején komoly diplomáciai feszültség alakult ki Kijev és Budapest között, miután a tranzitvezeték egy támadást követően hetekre leállt.
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