6°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi razzia Magyarországon: milliárdokat találtak erdőkben elásva a volt miniszternél
Fordulni próbál az Nvidia árfolyama
Üzlet

Fordulni próbál az Nvidia árfolyama

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elsősorban az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire és a chipgyártó óriás árfolyamának alakulására figyelnek ma a befektetők, de délután megérkezett az amerikai termelőiár-index (PPI) is, ami a nagykereskedelmi infláció egyik fontos mérőszáma - a vártnál kicsit kedvezőbb adatra erősen reagáltak a piacok, kifejezetten heves kilengéseket láthattunk koradélután a vezető indexeknél és az aranynál is, az olajár eközben a tegnapi ugrást követően tovább emelkedik. Ráadásul Scott Bessent pénzügyminiszter mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t, ezt is emésztik a piacok. A késődélutáni órákban az egyre meredekebben eső Nvidia miatt nagy mínuszban van a tech-túlsúlyos Nasdaq index. A magyar tőzsdén is akadnak izgalmak, kifejezetten nagyot ralizott ugyanis a Mol részvénye.
Megosztás

Próbálkozik az Nvidia

Emelkedésben van a társaság árfolyama: napi mélypontja 159 dollár alatt volt, és most már 162 dollárnál jár a papír.

Ám még így is 2,3%-os esésben van a papír a tegnapi záróárához képest.

eZ5Fwf3O
Megosztás

Próbálozik a Dow

A Dow Jones mutatója lassan a pozitív tartományba kapaszkodik, 0,05%-kal van tegnapi záróértéke alatt. Az S&P 500 index 0,65%-ot veszített, a Nasdaq pedig 1,1%-os esésben van.

Megosztás

Ő lehet Jensen Huang utódja?

Az Nvidia igazgatótanácsa megkereste a brit Arm Holdings vezérigazgatóját, Rene Haast, miközben a lemondott Jensen Huang lehetséges utódját keresi a chipgyártó élére. Huang azt követően kényszerült távozni a posztjáról, hogy napvilágot láttak a házasságon kívüli viszonyai, köztük egy kínai kémkedéssel gyanúsított személlyel folytatott kapcsolata.

Tovább a cikkhez
Ő lehet Jensen Huang utódja?
Megosztás

Váratlan nyertese lehet az Nvidia körüli botránynak: Európa

A globális technológiai szektorban kialakult turbulencia, amelyet tovább súlyosbított Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan távozása, kimondottan kedvező fordulatot hozott az európai részvénypiacok számára. Miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok gyengélkednek, az európai tőzsdék korábbi hátránya előnnyé kovácsolódott, és a kontinens vezető indexei sorra döntik a csúcsokat.

Tovább a cikkhez
Váratlan nyertese lehet az Nvidia körüli botránynak: Európa
Megosztás

Ami lehúzza az indexeket

A philadelphiai félvezető index 6%-ot esett, az Advanced Micro Devices és a Broadcom 10, illetve 7%-ot - számolt be a Reuters hírügynökség.

A Neoclouds CoreWeave és a Nebius egyaránt 10%-ot veszített értékéből, míg az adatközpontokkal kapcsolatos IREN, Applied Digital és Core Scientific cégek 3% és 9% közötti esést mutatnak.

amd arfolyam
Megosztás

A részvény, amire mindenki figyel

A kezdeti emelkedés után gyorsan veszteségbe fordult az Nvidia árfolyama, és azóta -3,5%-kal van lejjebb. Jelenleg 160 dollárnál jár a kurzus.

2012 októbere óta mért leghosszabb heti veszteségsorozat felé tart a chipgyártó papírja, nem meglepő módon. A vezérigazgató távozása megrengette a befektetői bizalmat.

A távozás előzménye az volt, hogy vizsgálat tárgyává vált a vezető kapcsolata egy olyan üzletasszonnyal, akit az Egyesült Államok azzal gyanúsít, hogy Peking javára kémkedett.

nvidia árfolyam
Megosztás

Minden mínuszban

A főbb amerikai indexek mindegyike a negatív tartományban jár. A Dow csupán 0,08%-kal, az S&P 500 viszont már 0,7%-os mínuszban jár. A legnagyobb veszteséget a Nasdaq szenvedte el eddig, -1,16%-kal.

Megosztás

Menetelt a Mol, de a BUX indexben nem volt nagy mozgás

Vegyes teljesítményt láthattunk ma a hazai blue chipeknél: a Mol 3,2 százalékot szárnyalt, a Magyar Telekom 0,6 százalékkal került feljebb, az OTP viszont 1,2 százalékot, a Richter pedig 0,3 százalékot esett. Maga a BUX index 0,1 százalékos mínuszban zárta a pénteket.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nvidia: -4,2%

Nem csökken az eladói nyomás az Nvidiánál: kifejezetten magas forgalom mellett már 4,2 százalékot esett az árfolyam.

nvidia42
Megosztás

Nagy rali jöhet az amerikai tőzsdén – Mutatjuk, mire számítanak a profik

Akár 8700 pontig is emelkedhet az S&P 500 index a következő egy évben a Goldman Sachs friss előrejelzése szerint, ami több mint 14 százalékos hozamot jelentene a befektetőknek. Az amerikai nagybank szerint a múlt heti félidős választásokon aratott demokrata győzelem után kibontakozó technológiai eladási hullám jóval vonzóbbá tette a részvények árazását. Az elemzők arra számítanak, hogy az amerikai vállalati profitok növekedése 2027-ben 36 százalékról 11 százalékra lassul, főként a nagy felhőszolgáltatók visszafogottabb beruházásai miatt. A piacokat ennek ellenére a kedvezőbb értékeltség, a mérséklődő kötvényhozamok és a csökkenő infláció is felfelé hajthatja, igaz, a korábbinál nagyobb kilengések mellett. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmakat közben az Nvidia körüli botrány is fokozza, miután Jensen Huang vezérigazgató lemondott posztjáról.

Tovább a cikkhez
Nagy rali jöhet az amerikai tőzsdén – Mutatjuk, mire számítanak a profik
Megosztás

Egyre nagyobb esésben a Nasdaq, kezdik elengedni az Nvidiát

A tech-túlsúlyos Nasdaq index már 1,6 százalékos esésben van, miközben az Nvidia eddig 3,4 százalékot esett.

nvid35
Megosztás

A többi chipgyártót sem kímélik

Az Nvidia immár 2,7 százalékos esése mellett az alábbi elmozdulásokat láthatjuk a fontosabb chippapíroknál:

  • Coreweave: -10,4%
  • AMD: -8,6%
  • Broadcom: -5,3%
  • SMCI: -2,5%
amd
Megosztás

Egyre lejjebb

Bő negyed órával a nyitást követően már 2,4 százalékos esésben van az Nvidia árfolyama.

2,5nvidia
Megosztás

1,5 százalékos esés

Már másfél százalékos esésben az Nvidia árfolyama.

nvidia15
Megosztás

Milliárdos kriptovagyont foglaltak le az amerikai hatóságok

Mintegy 1,2 milliárd dollár értékű digitális vagyont foglaltak le az amerikai hatóságok, amelyet feltehetőleg észak-koreai hackerek loptak el a Binance kriptotőzsdéről. A több mint 6 milliárd dolláros zsákmányból eddig 2,7 milliárd dollárt sikerült befagyasztani, a támadásért pedig az FBI az észak-koreai hadsereghez köthető TraderTraitor csoportot teszi felelőssé.

Tovább a cikkhez
Milliárdos kriptovagyont foglaltak le az amerikai hatóságok
Megosztás

Kinyitott Amerika, mindenki az Nvidia grafikonjára szegezi a szemét

A kereskedés előtti adatok alapján 2,4 százalékos emelkedésre lehetett számítani az Nvidiánál, ezzel szemben pár perccel a nyitást követően 0,1 százalékos csak a plusz.

nvidia01
Megosztás

Dagad az Nvidia kémbotránya – Már az amerikai pénzügyminiszter is felelősöket követel

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint tárcája hónapok óta szorgalmazta a szingapúri Megaspeed felhőszolgáltató feketelistára helyezését, a döntés azonban a kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartozott. Bessent a felelősséget elsősorban az Nvidiára hárította, amely szerinte nem világította át kellő alapossággal a partnereit. A miniszter úgy véli, hogy a szigorúbb exportellenőrzéshez nincs szükség a Kongresszus közbelépésére, mert a kormányzatnak minden szükséges jogköre megvan a fellépéshez.

Tovább a cikkhez
Dagad az Nvidia kémbotránya – Már az amerikai pénzügyminiszter is felelősöket követel
Megosztás

Az arany is mocorog

Az inflációs adatot követően az arany jegyzése 0,4 százalékos pluszba ugrott a korábbi stagnálásból. A mérséklődő kamatemelési várakozások kedveznek a kamatot nem fizető nemesfém számára.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Itt az inflációs adat, emelkednek a határidős indexek

A legfrissebb adatok alapján az amerikai termelőiár-index (PPI), ami a nagykereskedelmi infláció egyik fontos mérőszáma, októberben havi alapon 0,3 százalékkal, éves összevetésben pedig 6,5 százalékkal emelkedett. A Dow Jones által megkérdezett elemzők ennél valamivel nagyobb, 0,4 százalékos havi áremelkedésre számítottak.

A hírt követően ugranak az amerikai határidős indexek, jelenleg úgy néz ki, hogy a Dow, a Nadaq és az S&P 500 is 0,6 százalékos pluszban nyithat. A termelői árak a vártnál kisebb mértékű emelkedése némi megkönnyebbülést hozott a további Fed-kamatemelésektől tartó befektetőknek.

Megosztás

Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése

Októberben 0,3 százalékkal emelkedtek az amerikai termelői árak az előző hónaphoz képest, valamivel elmaradva az elemzők 0,4 százalékos várakozásától. Az éves termelői infláció ezzel 6,3-ról 6,5 százalékra gyorsult, miközben az élelmiszer-, energia- és kereskedelmi árrések nélkül számolt mutató havi üteme is erősebb lett a becsültnél.

Tovább a cikkhez
Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése
Megosztás

Egyre nagyobb raliban a Mol

Már 3,6 százalékos pluszban áll a Mol részvénye, ezzel sikerült teljesen ledolgozni a tegnapi esést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!

Mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t (Fed) Scott Bessent pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jelenlegi energiaválság egyedi geopolitikai okokra vezethető vissza, az Egyesült Államok gazdasági fundamentumai pedig továbbra is kifejezetten erősek, így nincs szükség túlzó monetáris szigorításra.

Tovább a cikkhez
Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
Megosztás

Közgyűlést hívott össze az Opus Global

December 15-én rendkívüli közgyűlést tart az Opus Global. A részvényesek a felügyelőbizottság és az auditbizottság egy-egy tagjának megválasztásáról és díjazásáról dönthetnek.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Oldalazik Európa

A csütörtöki rekordzárás után alig mozdul az európai részvénypiac. A Stoxx 600 a délelőtti 0,2 százalékos esésének nagy részét ledolgozta, és kora délután már csak 0,06 százalékos mínuszban van. A német DAX és a francia CAC 40 is az előző záróértéke közelében jár, Londonban és Madridban nagyjából egytized százalékos az emelkedés. A Stoxx 600 heti nyeresége továbbra is meghaladja a 2 százalékot.

Jensen Huang távozása az Nvidia éléről az európai chiprészvényeken is nyomot hagyott. Az Infineon és az Aixtron egyaránt esett, miközben a befektetők azt mérlegelik, hogyan érintheti a vezetőváltás az Nvidia köré épülő adatközponti beruházásokat.

A luxusszektorban a Cartier tulajdonosa, a Richemont okozott csalódást. Részvénye 4,6 százalékot is esett, miután a cég ékszerüzletágának forgalma a várt 16 százalék helyett 14 százalékkal nőtt. A jelentés után a Kering és az LVMH árfolyama is gyengült.

IvJfDRZZ
Megosztás

Recesszióba fordulhat az amerikai gazdaság, ha elfogy az AI-üzemanyag?

Az amerikai reálhozamok az elmúlt hetekben érezhetően csökkentek, ami arra utal, hogy a piac már a mesterséges intelligenciához kötődő beruházások lassulását árazza. Ez komoly kockázat, hiszen a harmadik negyedéves 3,4%-os GDP-növekedés több mint fele az üzleti beruházásokból származott, elsősorban a szerverekből, a chipekből és az adatközpontokból. A november 3-i választáson a demokraták megszerezték a Kongresszus mindkét házát, és a kampányban többen az adatközpontok építésének korlátozását ígérték, a Nasdaq pedig két nappal később 5,5%-ot zuhant. A fogyasztás aligha veheti át a beruházások szerepét, mert a magas infláció és a Fed kamatemelése miatt a háztartások már a megtakarításaikat élik fel, a lakáspiac pedig történelmi mélyponton van. A recesszió egyelőre nem alapforgatókönyv, de az esélye nőtt, és sok múlik azon, hogy egy közel-keleti béke lehozza-e az energiaárakat, a csökkenő kamatok pedig új lendületet adnak-e a lakáspiacnak.

Tovább a cikkhez
Recesszióba fordulhat az amerikai gazdaság, ha elfogy az AI-üzemanyag?
Megosztás

Microsoft-leállás: azonnal reagálnak a befektetők

Kiterjedt leállás bénította meg a Microsoft szolgáltatásait csütörtökön és pénteken, ami világszerte felhasználók millióinak okozott fennakadást. A szerverproblémák miatt akadozott többek között az Outlook, a Teams és számos egyéb Microsoft 365-alkalmazás működése, miközben a vállalat mérnökei folyamatosan dolgoztak a hiba elhárításán - jelentette a CNBC. A fejleményre megjött a tőzsdei reakció, jelenleg úgy néz ki, hogy 2,5 százalékos esésben nyithat majd a részvény.

Tovább a cikkhez
Microsoft-leállás: azonnal reagálnak a befektetők
Megosztás

Még nincs vége, de már minden idők legsúlyosabb üzemzavaraként emlegetik a Microsoft-leállást

Bár a Microsoft szerint már látszanak a stabilizálódás első jelei a vállalat szolgáltatásait érintő globális leállás után, a rendszerek kapacitása még nem állt vissza a normál szintre. A szerverinfrastruktúra műszaki hibája miatt bekövetkezett üzemzavar elhárítása szokatlanul hosszú ideje tart, a szakértők szerint pedig ez lehet minden idők legsúlyosabb, üzleti levelezést érintő kiesése. A vállalat jelenleg fokozatosan engedi vissza a forgalmat a hálózatára, és technikai módosításokkal igyekszik megakadályozni az e-mailek elvesztését - írta a BBC.

Tovább a cikkhez
Még nincs vége, de már minden idők legsúlyosabb üzemzavaraként emlegetik a Microsoft-leállást
Megosztás

Már kisebb pluszban Európa

Javult valamelyest a befektetői hangulat a kontinens tőzsdéin: a DAX már 0,3 százalékos pluszban áll, a FTSE 100 és a CAC pedig 0,1 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tovább veszi saját részvényeit az OTP

Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. november 12-én a Budapesti Értéktőzsdén 26 575 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 209 forint/darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 17 133 444 darabra változott. A saját részvény állomány 6,12%.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Most úgy néz ki, hogy emelkedhet az Nvidia a nyitás után

10 órakor érkeztek meg az első határidős adatok az amerikai tőzsdenyitáshoz, ezek alapján az Nvidia részvénye 0,8 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot. De ez még nem sokat jelent; magyar idő szerint 15:30-ig eshetnek még ki olyan csontvázak a szekrényből, amelyek esetleg jelentősen alakíthatják a befektetői hangulatot.

nvidia08
Megosztás

Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben

Megosztja az amerikai hírszerzést, hogy valóban a pekingi kormány kémjeként tevékenykedett-e az a kínai üzletasszony, akivel az Nvidia szerdán lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang viszonyt folytatott. Bár az ügy kirobbanása – egy másik, cégen belüli kapcsolatról szóló hírekkel együtt – a technológiai óriás vezetőjének távozásához vezetett, az eddig összegyűjtött adatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy a nő a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából járt el - írta meg a CNN.

Tovább a cikkhez
Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
Megosztás

Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény

Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag kiszorult a kínai adatközponti piacról, a Reuters vizsgálata szerint Kínában több mint 3,2 milliárd dollár értékű adatközponti projekt épül a cég tiltólistás chipjeire. A hírügynökség több mint százötven közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és szerződést elemzett. Ezekből kiderül, hogy a H100-as, H200-as és H800-as chipek a technológiai óriások mellett önkormányzati projektekben, egyetemeken és regionális adatközpontokban is megjelennek. A beszámoló egy nappal azután jelent meg, hogy Jensen Huang vezérigazgató egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.

Tovább a cikkhez
Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény
Megosztás

Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást

Jól haladnak a SpaceX és a Tesla egyesüléséről szóló tárgyalások, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A cégvezetők azzal is számolnak, hogy a hivatalos bejelentés 2027 elejére csúszik. A fúziót Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte. Az egyesüléssel egyetlen vállalat alá kerülnének a milliárdos mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.

Tovább a cikkhez
Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást
Megosztás

Kisebb esésben Európa

A DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos mínuszban van, de a milánói és a spanyol börze is esik.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Ugrik a Mol részvénye

A BUX index gyakorlatilag stagnál a nyitást követően, de az egyedi papírok szintjén vannak komoly mozgások: a Mol már több mint másfél százalékos pluszban áll, a többi hazai blue chip viszont esik.

Tovább a cikkhez
Ugrik a Mol részvénye
Megosztás

Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül

Súlyos vezetői konfliktusok és komoly pénzügyi kockázatok előzték meg Jensen Huang távozását az Nvidia éléről - írja a The Wall Street Journal. A leváltott vezérigazgató még a nyáron kemény szavakkal illette a helyét ideiglenesen átvevő Colette Kresst, miközben a vállalat egyre kockázatosabb üzletekkel próbálta fenntartani a mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát, a legnagyobb ügyfelei pedig már a cég elhagyását tervezték.

Tovább a cikkhez
Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül
Megosztás

Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?

Kevés olyan részvény van a világon, amelyik annyi pénzt termelt a befektetőinek az elmúlt években, mint az Nvidia. Most viszont pont az ellenkezője megy, elképesztő vagyonok tűnnek el, a vállalat körüli bizonytalanság folyamatosan nő, az elemzők pedig egymás után vágják vissza a céláraikat. Közben az Nvidia részvénye most olyan olcsónak tűnik, ami alapján korábban csukott szemmel meg kellett venni. De vajon most is működik a régi recept, vagy ez is csak egy tőzsdei csapda? Megnéztük, mit mutatnak a számok, milyen kockázatokat áraz a piac, és mire érdemes most különösen figyelniük azoknak, akik Nvidia-részvények vásárlásán gondolkodnak.

Tovább a cikkhez
Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?
Megosztás

Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes

Az ázsiai olajfinomítók ismét egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak kőolajat a közel-keleti kitermelőktől, miután a hónapok óta tartó fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térségbeli szállítások - írja a Bloomberg. A hagyományos ellátási útvonalak újbóli felértékelődésével párhuzamosan jelentősen visszaesett a kereslet az alternatív források, köztük az amerikai import iránt.

Tovább a cikkhez
Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes
Megosztás

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Jensen Huang újabb botránya borzolta a kedélyeket, ami a cégvezető távozásához vezetett tegnap.
  • Vegyesen alakult a kereskedés pénteken az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéin, a legnagyobb emelkedést a dél-koreai Kospi index produkálta, amely 1,98 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 szintén jól teljesített, 1,74 százalékkal került feljebb, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékot esett. A kínai piacokon is az eladók kerültek fölénybe: a hongkongi Hang Seng index 0,58 százalékkal, míg a szárazföldi kínai részvénypiac teljesítményét követő CSI 300 index 0,22 százalékkal csökkent.
  • Vegyes mozgások jöhetnek Európa tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közli a szeptemberi építőipari és a részletes ipari adatokat, az MNB pedig az októberi statisztikai mérlegét és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek. Az Eurostat frissíti az euróövezet és az EU harmadik negyedéves GDP-adatát, miután az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. Az októberi amerikai termelői árindex zárja a hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 66,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 297,09 -0,4% 1,5% 0,9% 8,8% 8,4% 44,9%
S&P 500 7 592,4 -0,4% 3,2% -2,8% 10,9% 10,8% 62,1%
Nasdaq 28 289,19 -0,3% 6,2% -7,7% 12,0% 10,9% 74,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 819,36 -0,7% -0,4% -11,9% 20,8% 19,1% 105,4%
Hang Seng 24 008,55 -1,3% -3,2% -1,1% -6,3% -10,8% -5,2%
CSI 300 4 043,93 -0,8% -1,7% -5,7% -12,7% -13,0% -17,3%
Európai részvényindexek              
DAX 26 771,88 0,4% 1,7% 5,9% 9,3% 9,8% 66,3%
CAC 8 361,36 0,3% 1,9% 6,7% 2,6% 1,5% 17,9%
FTSE 10 863,09 0,3% 0,7% 1,9% 9,4% 9,6% 47,8%
FTSE MIB 51 808,67 -0,3% 2,6% 3,5% 15,3% 15,7% 86,8%
IBEX 19 965,5 -0,3% 2,5% 3,5% 15,4% 20,2% 119,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 252,8 -0,2% 1,2% 2,3% 31,7% 35,2% 179,6%
ATX 6 685,89 -0,8% 2,7% 1,2% 25,5% 35,6% 72,3%
PX 2 627 -0,7% -0,5% 1,1% -2,2% 5,0% 92,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 960 -1,3% 1,8% 0,8% 19,5% 30,3% 129,9%
Mol 4 822 -2,6% -3,2% -3,1% 64,0% 56,4% 95,4%
Richter 13 590 3,3% 4,8% 10,0% 37,8% 37,4% 59,3%
Magyar Telekom 2 982 2,1% 3,9% 17,9% 66,4% 65,7% 583,9%
Nyersanyagok              
WTI 92,3 3,0% 0,3% -2,8% 61,2% 55,6% 14,2%
Brent 92,64 0,0% -5,8% -13,2% 52,2% 47,6% 12,4%
Arany 3 876,71 -3,2% -5,4% -7,0% -10,4% -7,4% 108,2%
Devizák              
EURHUF 365,5500 0,2% 0,3% 0,1% -4,8% -5,1% -0,3%
USDHUF 330,3213 0,5% 1,8% 1,1% 1,0% -0,5% 3,1%
GBPHUF 437,1550 0,0% 0,0% 1,2% -0,8% 0,3% 1,6%
EURUSD 1,1067 -0,3% -1,4% -1,0% -5,8% -4,6% -3,3%
USDJPY 159,8350 0,0% 1,2% 0,7% 2,0% 3,3% 40,3%
GBPUSD 1,3238 -0,3% -1,8% 0,1% -1,6% 0,8% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 374,06 -3,4% -6,1% -12,7% -19,6% -29,8% 11,2%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,3 0,0% 2,3% -5,0% 15,2% 26,4% -1 403,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,45 0,0% -0,2% -6,8% -20,7% -23,0% 38,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Szétverik a bankrészvényeket, nagyot esett az OTP

Amikor Japán jent vesz, veszélyes ügyletet számol fel

Még mindig tartják a markukat a befektetők - Így költ el több mint 3500 milliárd forintot a kormány

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kész, vége: elegük lett az időzónaváltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility