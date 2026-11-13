6°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi razzia Magyarországon: milliárdokat találtak erdőkben elásva a volt miniszternél
Kirívó időszak a Volkswagennél: mindössze 12 eurós nyereség jött össze eladott autónként
Üzlet

Kirívó időszak a Volkswagennél: mindössze 12 eurós nyereség jött össze eladott autónként

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mindössze tizenkét eurós nyereséget ér el egyetlen eladott autón a nehézségekkel küzdő Volkswagen egy frissen megjelent iparági felmérés szerint. Bár az eredményt jelentős egyszeri tételek rontották le, az adatok rávilágítanak arra, hogy a teljes autóiparban romlik a jövedelmezőség, és a legtöbb gyártó profitja érzékelhetően visszaesett az elmúlt időszakban.

A Center of Automotive Management (CAM) csütörtökön közzétett jelentése szerint a Volkswagen rendkívül alacsony profittermelő képessége mögött nagyrészt a 8,7 milliárd euróra rúgó rendkívüli ráfordítások állnak. A kutatóintézet értékelése alapján ez a gyakorlatilag

nullaközeli profitráta a valóságosnál kedvezőtlenebb képet fest a vállalat napi működéséről.

Ugyanakkor a tisztított, 3,8 százalékos marzs is azt mutatja, hogy a német konszernnek a hosszú távú versenyképesség megőrzése érdekében mindenképpen javítania kell a költséghatékonyságán és a jövedelmezőségén - számolt be a Reuters.

A nyereségesség nemcsak a Volkswagennél, hanem az egész ágazatban komoly nyomás alá került. A vizsgált kilenchónapos időszakban az autógyártók átlagos árbevétel-arányos jövedelmezősége 3,6 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 4 százalékról, és a vállalatok kétharmada alacsonyabb profitot könyvelhetett el. Stefan Bratzel, a CAM igazgatója arra figyelmeztetett, hogy az egész iparág számára vészjelzést jelent a nyereség alakulása, amely közel hatszor gyorsabb ütemben zsugorodik, mint a bevétel, ezért az ágazati átalakulás során sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a valóban megtérülő fejlesztésekre és a hatékonyabb működési struktúrákra.

Még több Üzlet

Figyelmeztetett a Mol ügyvezetője: az orosz olaj leválásának ára van

Fordulni próbál az Nvidia árfolyama

Ő lehet Jensen Huang utódja?

ebit marzs autogyarak
Autógyártók EBIT-marzsa 2026. első–harmadik negyedévben. Forrás: CAM, Autógyártók Pénzügyi Adatai; 2026. január–szeptember

A tanulmányból kiderül, hogy egy eladott autóra vetítve az iparági átlagprofit 1363 euróra csökkent az előző évi 1409 euróról. A prémiumgyártók közül a Mercedes szerepelt a legjobban, amely 31 százalékkal, 4198 euróra tudta növelni az egy járműre jutó nyereségét, míg a BMW-nél ugyanez az érték nagyjából a harmadával, 3059 euróra esett vissza. Az átlagot meghaladó eredményt ért el a Toyota és a General Motors is, a Tesla pedig 1335 eurós fajlagos profittal éppen csak elmaradt az iparági középértéktől.

Kapcsolódó cikkünk

A Mercedes-Benz azonnali hatállyal leállította minden németországi beruházását: vagy fizetéscsökkentés jön, vagy gyárakat zárnak be

Nincs elég pénz, leállítja a központi gyárának modernizációs projektjét a Volkswagen

Megbénult Európa egyik legnagyobb gazdasága: országos munkabeszüntetést hirdettek

A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését

A középmezőnyben a Ford, a BYD, a Chery és a Suzuki található, amelyek 994 és 1254 euró közötti összeget kerestek egy-egy eladott autón. Más kínai gyártók, köztük a Geely, a SAIC és a Great Wall átlagosan 700 euró körüli nyereséget értek el járművenként, míg az Opelt is birtokló Stellantis csupán 250 eurós profitot tudott felmutatni autónként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
A részvénykiválasztás 7 szabálya – így szűrd ki a nyerő papírokat
Kész, vége: elegük lett az időzónaváltásból, eltörlik az átállást a Föld legnagyobb szigetén
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility