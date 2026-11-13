Kirívó időszak a Volkswagennél: mindössze 12 eurós nyereség jött össze eladott autónként

A Center of Automotive Management (CAM) csütörtökön közzétett jelentése szerint a Volkswagen rendkívül alacsony profittermelő képessége mögött nagyrészt a 8,7 milliárd euróra rúgó rendkívüli ráfordítások állnak. A kutatóintézet értékelése alapján ez a gyakorlatilag

nullaközeli profitráta a valóságosnál kedvezőtlenebb képet fest a vállalat napi működéséről.

Ugyanakkor a tisztított, 3,8 százalékos marzs is azt mutatja, hogy a német konszernnek a hosszú távú versenyképesség megőrzése érdekében mindenképpen javítania kell a költséghatékonyságán és a jövedelmezőségén - számolt be a Reuters.

A nyereségesség nemcsak a Volkswagennél, hanem az egész ágazatban komoly nyomás alá került. A vizsgált kilenchónapos időszakban az autógyártók átlagos árbevétel-arányos jövedelmezősége 3,6 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 4 százalékról, és a vállalatok kétharmada alacsonyabb profitot könyvelhetett el. Stefan Bratzel, a CAM igazgatója arra figyelmeztetett, hogy az egész iparág számára vészjelzést jelent a nyereség alakulása, amely közel hatszor gyorsabb ütemben zsugorodik, mint a bevétel, ezért az ágazati átalakulás során sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a valóban megtérülő fejlesztésekre és a hatékonyabb működési struktúrákra.

Autógyártók EBIT-marzsa 2026. első–harmadik negyedévben. Forrás: CAM, Autógyártók Pénzügyi Adatai; 2026. január–szeptember

A tanulmányból kiderül, hogy egy eladott autóra vetítve az iparági átlagprofit 1363 euróra csökkent az előző évi 1409 euróról. A prémiumgyártók közül a Mercedes szerepelt a legjobban, amely 31 százalékkal, 4198 euróra tudta növelni az egy járműre jutó nyereségét, míg a BMW-nél ugyanez az érték nagyjából a harmadával, 3059 euróra esett vissza. Az átlagot meghaladó eredményt ért el a Toyota és a General Motors is, a Tesla pedig 1335 eurós fajlagos profittal éppen csak elmaradt az iparági középértéktől.

A középmezőnyben a Ford, a BYD, a Chery és a Suzuki található, amelyek 994 és 1254 euró közötti összeget kerestek egy-egy eladott autón. Más kínai gyártók, köztük a Geely, a SAIC és a Great Wall átlagosan 700 euró körüli nyereséget értek el járművenként, míg az Opelt is birtokló Stellantis csupán 250 eurós profitot tudott felmutatni autónként.

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