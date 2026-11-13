Közgyűlést hívott össze az Opus Global

December 15-én rendkívüli közgyűlést tart az Opus Global. A részvényesek a felügyelőbizottság és az auditbizottság egy-egy tagjának megválasztásáról és díjazásáról dönthetnek.

A meghívóban még nem szerepel a jelöltek neve. A társaság legkésőbb november 24-én teszi közzé az előterjesztéseket saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde oldalán.

A közgyűlés reggel 9 órakor kezdődik a társaság budapesti, Andrássy út 59. alatti székhelyén. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja december 8. Ha a közgyűlés határozatképtelen, még aznap, 10 órakor megismétlik.