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Közgyűlést hívott össze az Opus Global

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December 15-én rendkívüli közgyűlést tart az Opus Global. A részvényesek a felügyelőbizottság és az auditbizottság egy-egy tagjának megválasztásáról és díjazásáról dönthetnek.

A meghívóban még nem szerepel a jelöltek neve. A társaság legkésőbb november 24-én teszi közzé az előterjesztéseket saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde oldalán.

A közgyűlés reggel 9 órakor kezdődik a társaság budapesti, Andrássy út 59. alatti székhelyén. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja december 8. Ha a közgyűlés határozatképtelen, még aznap, 10 órakor megismétlik.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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