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Még nincs vége, de már minden idők legsúlyosabb üzemzavaraként emlegetik a Microsoft-leállást
Üzlet

Még nincs vége, de már minden idők legsúlyosabb üzemzavaraként emlegetik a Microsoft-leállást

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Bár a Microsoft szerint már látszanak a stabilizálódás első jelei a vállalat szolgáltatásait érintő globális leállás után, a rendszerek kapacitása még nem állt vissza a normál szintre. A szerverinfrastruktúra műszaki hibája miatt bekövetkezett üzemzavar elhárítása szokatlanul hosszú ideje tart, a szakértők szerint pedig ez lehet minden idők legsúlyosabb, üzleti levelezést érintő kiesése. A vállalat jelenleg fokozatosan engedi vissza a forgalmat a hálózatára, és technikai módosításokkal igyekszik megakadályozni az e-mailek elvesztését - írta a BBC.
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A helyreállítás részeként a Microsoft 48 órára növelte az e-mailek időtúllépési korlátját. Ez a gyakorlatban azt az időtartamot jelenti, ameddig az olyan levelezőprogramok, mint például az Outlook, várakoznak egy-egy üzenet beérkezésére, mielőtt sikertelennek minősítenék a kézbesítést. A lépésre azért volt szükség, hogy a más, zavartalanul működő szolgáltatóktól – például a Gmailtől – érkező, de

a hiba miatt feltorlódott levelek ne vesszenek el, hanem a rendszer helyreállása után végül célba érjenek.

A cég ígérete szerint a hiba teljes elhárítása után részletes jelentést tesznek majd közzé az incidensről.

Noha a leállás kiváltó oka ismert, a javítás elhúzódása sok szakembert meglepett. Orosz Gergely, a The Pragmatic Engineer hírlevél szerzője, a Skype és az Uber korábbi vezető szoftvermérnöke rendkívül szokatlannak nevezte a helyzetet egy olyan komoly mérnöki háttérrel rendelkező óriásvállalattól, mint a Microsoft. Mint mondta,

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nagyon ritka, hogy egy több mint százmillió felhasználót kiszolgáló rendszer globális leállásának elhárítása tizenkét óránál is tovább tartson.

A szakértő hozzátette, hogy bár a pontos érintettséget nehéz felmérni, nem emlékszik rá, hogy üzleti levelezőrendszer valaha is ilyen hosszú ideig állt volna, így könnyen lehet, hogy ez minden idők legsúlyosabb ilyen jellegű üzemzavara.

A mostani eset élesen rávilágít arra a kockázatra, ha a vállalkozások egyetlen technológiai szolgáltatóra támaszkodnak a napi működésük során. A cégek általában költséghatékonysági okokból és az egyszerűbb kezelhetőség miatt választanak egyetlen nagy rendszert – például a Microsoft vagy a Google csomagjait – a levelezéshez, a videóhívásokhoz és az irodai szoftverekhez, ám egy esetleges leállás így sokkal súlyosabban érinti őket.

Bernard Tan, a Protiviti technológiai tanácsadó cég szakértője a BBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy amikor több kritikus szolgáltatás is ugyanattól a cégtől függ, egyetlen hiba egyszerre több üzleti folyamatot is megbéníthat. Ezt a jelenséget koncentrációs kockázatnak nevezik. A szakember szerint ugyanakkor a fő probléma nem önmagában az, ha egy vállalat egyetlen nagy szolgáltatóra épít, hanem ha nincs tisztában ezzel a függőséggel. A cégek számára ezért a legcélszerűbb lépés, ha a működésükhöz legfontosabb szolgáltatások esetében előre gondoskodnak tartalék megoldásokról is.

A leállásról többek között itt írtunk:

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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