Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin országos átlagára nem változott, a gázolajé viszont további 1 forinttal csökkent csütörtökhöz képest.

A hét során mindkét üzemanyagtípus ára folyamatosan mérséklődött. A benzin az elmúlt napok csökkenése után most először maradt változatlan, míg a dízel ára továbbra is lassan lefelé mozdul.

A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

Gázolaj: 702 Ft/liter

Az üzemanyagpiaci folyamatokkal és a magyar dízelárak alakulásával ebben a friss elemzésünkben foglalkoztunk. Röviden a lényeg:

egészen más folyamatok zajlanak a nyersolaj és a dízel piacán, és utóbbinál vélhetően nem lesz olyan gyors a rendeződés egy esetleges iráni béke esetén sem.

Alig két hét alatt több mint 20 százalékot zuhant a Brent ára a várható geopolitikai enyhülés hatására, de mielőtt elkezdenének pezsgőt bontani a hazai autósok (főleg a dízelesek), fontos kihangsúlyozni, hogy a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a tankerforgalom normalizálódása és a megszakadt kereskedelmi kapcsolatok újjáépítése hosszú hónapokig is eltarthat.

A gázolaj nyersolajhoz viszonyított árprémiuma, a crack spread jelenleg hordónként 80 dollár fölött jár.

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