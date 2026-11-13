Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

A Dow Jones indexe addig-addig kapaszkodott, míg sikerült a pluszos zárás.

Eközben az S&P 500 0,4%-os, a Nasdaq 0,9%-os eséssel fejezte be a hét utolsó kereskedési napját, ami jobb mint a nap közben látott teljesítményük.

A fordulatban szerepet játszott, hogy az Nvidia is magához tért a kezdeti zuhanásából, és végül "csak" 2%-os eséssel fejezte be a napot.