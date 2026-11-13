Megszólalt a projektvezető a magyar atomerőmű jövőjéről

Magyarországon adott a nukleáris technológiai szakértelem, és magas az atomenergia társadalmi elfogadottsága - hangsúlyozta Ságodi Attila, a Paks II. Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója pénteken az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 31. konferencia programhoz kapcsolódó nukleáris világnapok (World Atomic Days - WAD) rendezvényen, a törökországi Antalyában.

"Az atomenergia az emberek és a világ szolgálatában" témában tartott pódiumbeszélgetésen az átfogó felülvizsgálat alatt álló Paks II projekt vezetője az ország energetikai helyzetéről, és az atomenergetika szerepéről kifejtette, Magyarország sok szempontból sajátos helyzetben van, nem rendelkezik számottevő elsődleges energiaforrással. Úgy fogalmazott, nemzeti érdek az atomenergia használata a jövőben is.

Hozzátette, fontos szempont, hogy az ország rendelkezett és ma is rendelkezik atomenergetikai szaktudással, humánerőforrással.

Felidézte, a működő paksi atomerőműben mérnökök generációjának volt alkalma megtanulni az atomerőmű üzemeltetését. Lehetővé vált az együttműködés a régió országaival, például Csehországgal, Szlovákiával illetve a tágabb európai régióban Finnországgal, amelyek ugyanazt a technológiát alkalmazzák.

A pódiumbeszélgetésen az elnök-vezérigazgató szólt arról is, hogy

az atomenergia társadalmi elfogadottsága Magyarországon magas,

miután használata biztonságos, megfizethető és stabil energiaforrást jelent a magyar lakosság, a gazdaság számára. Szerinte a technológia és az atomenergetika perspektivikus ágazatként vonzó lehet a fiatalok számára is.

Az atomerőmű építésekor a helyi ipari beszállítási lehetőségekről tartott panelbeszélgetésen Ságodi Attila arról beszélt, hogy a Paks II. projekt fővállalkozójának kiválasztásakor fontos szempont volt a magyar beszállítók lehető legnagyobb arányú bevonása. Változatlanul az a törekvés, hogy a lehető legtöbb feladatot nemzetközi együttműködésben helyi vállalatokkal, szakemberekkel oldják meg. Ennek köszönhetően a későbbiekben a magyar vállalatok más atomenergetikai projektekben is részt vehetnek, ami vonzó lehetőség számukra - fejtette ki Ságodi Attila.