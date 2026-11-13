Nagy változás a magyar vonatos appban: új funkcióknak örülhetnek az utasok

A legújabb frissítésnek köszönhetően jelentősen egyszerűsödött az Apple Pay, a Google Pay és a qvik fizetési módok elérése. Az útvonaltervezőben mostantól élesebben elkülönülnek a tervezett és a valós idejű menetrendi adatok, így az utasok egyértelműbben látják az esetleges forgalmi változásokat. Fejlődött a jegykezelés is, így a megvásárolt jegyek mellől már közvetlenül megnyitható a teljes útiterv. Itt minden fontos információ azonnal elérhető, beleértve a vágány- és kocsiállásadatokat, a késéseket és a rendkívüli forgalmi híreket. Ezen a felületen intézhető a jegyek bemutatása, és amennyiben a feltételek adottak, a visszatérítés is.
Az elmúlt fél év során az alkalmazás folyamatosan bővült. Júniusban elindult a nemzetközi vonatjegyek értékesítése, júliusban pedig visszatért a valós idejű térképes járatkövetés a pontos késési adatokkal együtt. Októberben debütált a régóta várt grafikus helyfoglalás, a térképen pedig már a járművek azonosítói – pályaszámok, rendszámok és sok esetben a típusok – is nyomon követhetők.
A folyamatos finomítások a felhasználói adatokban is megmutatkoznak: augusztusban egyetlen hét leforgása alatt 546 ezer jegy és bérlet talált gazdára az applikáción keresztül. Most, november közepéhez közeledve pedig a napi vásárlási érték is új csúcsot állított be, felülmúlva a korábbi alkalmazás vagy a weboldal bármely eddigi napi eredményét.
A fejlesztések sora ezzel nem áll meg,
a következő ütemben a személyre szabott pushértesítések bevezetése várható.
Ezek fokozatos élesítésével az utasoknak már nem kell külön keresniük az információkat, hiszen a rendszer automatikusan a telefonjukra küldi a járatukat érintő változásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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