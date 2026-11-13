Nvidia-botrány után: mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Kevés olyan részvény van a világon, amelyik annyi pénzt termelt a befektetőinek az elmúlt években, mint az Nvidia. Most viszont pont az ellenkezője megy, elképesztő vagyonok tűnnek el, a vállalat körüli bizonytalanság folyamatosan nő, az elemzők pedig egymás után vágják vissza a céláraikat. Közben az Nvidia részvénye most olyan olcsónak tűnik, ami alapján korábban csukott szemmel meg kellett venni. De vajon most is működik a régi recept, vagy ez is csak egy tőzsdei csapda? Megnéztük, mit mutatnak a számok, milyen kockázatokat áraz a piac, és mire érdemes most különösen figyelniük azoknak, akik Nvidia-részvények vásárlásán gondolkodnak.