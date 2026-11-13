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Nvidia-botrány után: mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
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Nvidia-botrány után: mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Portfolio
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Nyomás alatt voltak tegnap az amerikai részvénypiacok, hiszen az Nvidia vezérigazgatójának botrányos távozása mellett az olajárak megugrása is rontotta a hangulatot, miután Donald Trump újabb kijelentései felerősítették az elhúzódó iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmakat. Ma elsősorban az amerikai termelői árindexre figyelhetnek a befektetők, ez ugyanis fontos jelzést adhat az infláció alakulásáról és a Fed következő lépéseiről. Egyelőre kisebb esést láthatunk az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem kivétel.
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Most úgy néz ki, hogy emelkedhet az Nvidia a nyitás után

10 órakor érkeztek meg az első határidős adatok az amerikai tőzsdenyitáshoz, ezek alapján az Nvidia részvénye 0,8 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot. De ez még nem sokat jelent; magyar idő szerint 15:30-ig eshetnek még ki olyan csontvázak a szekrényből, amelyek esetleg jelentősen alakíthatják a befektetői hangulatot.

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Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben

Megosztja az amerikai hírszerzést, hogy valóban a pekingi kormány kémjeként tevékenykedett-e az a kínai üzletasszony, akivel az Nvidia szerdán lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang viszonyt folytatott. Bár az ügy kirobbanása – egy másik, cégen belüli kapcsolatról szóló hírekkel együtt – a technológiai óriás vezetőjének távozásához vezetett, az eddig összegyűjtött adatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy a nő a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából járt el - írta meg a CNN.

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Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
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Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény

Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag kiszorult a kínai adatközponti piacról, a Reuters vizsgálata szerint Kínában több mint 3,2 milliárd dollár értékű adatközponti projekt épül a cég tiltólistás chipjeire. A hírügynökség több mint százötven közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és szerződést elemzett. Ezekből kiderül, hogy a H100-as, H200-as és H800-as chipek a technológiai óriások mellett önkormányzati projektekben, egyetemeken és regionális adatközpontokban is megjelennek. A beszámoló egy nappal azután jelent meg, hogy Jensen Huang vezérigazgató egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.

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Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény
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Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást

Jól haladnak a SpaceX és a Tesla egyesüléséről szóló tárgyalások, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A cégvezetők azzal is számolnak, hogy a hivatalos bejelentés 2027 elejére csúszik. A fúziót Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte. Az egyesüléssel egyetlen vállalat alá kerülnének a milliárdos mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.

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Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást
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Kisebb esésben Európa

A DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos mínuszban van, de a milánói és a spanyol börze is esik.

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Ugrik a Mol részvénye

A BUX index gyakorlatilag stagnál a nyitást követően, de az egyedi papírok szintjén vannak komoly mozgások: a Mol már több mint másfél százalékos pluszban áll, a többi hazai blue chip viszont esik.

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Ugrik a Mol részvénye
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Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül

Súlyos vezetői konfliktusok és komoly pénzügyi kockázatok előzték meg Jensen Huang távozását az Nvidia éléről - írja a The Wall Street Journal. A leváltott vezérigazgató még a nyáron kemény szavakkal illette a helyét ideiglenesen átvevő Colette Kresst, miközben a vállalat egyre kockázatosabb üzletekkel próbálta fenntartani a mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát, a legnagyobb ügyfelei pedig már a cég elhagyását tervezték.

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Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül
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Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?

Kevés olyan részvény van a világon, amelyik annyi pénzt termelt a befektetőinek az elmúlt években, mint az Nvidia. Most viszont pont az ellenkezője megy, elképesztő vagyonok tűnnek el, a vállalat körüli bizonytalanság folyamatosan nő, az elemzők pedig egymás után vágják vissza a céláraikat. Közben az Nvidia részvénye most olyan olcsónak tűnik, ami alapján korábban csukott szemmel meg kellett venni. De vajon most is működik a régi recept, vagy ez is csak egy tőzsdei csapda? Megnéztük, mit mutatnak a számok, milyen kockázatokat áraz a piac, és mire érdemes most különösen figyelniük azoknak, akik Nvidia-részvények vásárlásán gondolkodnak.

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Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?
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Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes

Az ázsiai olajfinomítók ismét egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak kőolajat a közel-keleti kitermelőktől, miután a hónapok óta tartó fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térségbeli szállítások - írja a Bloomberg. A hagyományos ellátási útvonalak újbóli felértékelődésével párhuzamosan jelentősen visszaesett a kereslet az alternatív források, köztük az amerikai import iránt.

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Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes
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Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Jensen Huang újabb botránya borzolta a kedélyeket, ami a cégvezető távozásához vezetett tegnap.
  • Vegyesen alakult a kereskedés pénteken az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéin, a legnagyobb emelkedést a dél-koreai Kospi index produkálta, amely 1,98 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 szintén jól teljesített, 1,74 százalékkal került feljebb, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékot esett. A kínai piacokon is az eladók kerültek fölénybe: a hongkongi Hang Seng index 0,58 százalékkal, míg a szárazföldi kínai részvénypiac teljesítményét követő CSI 300 index 0,22 százalékkal csökkent.
  • Vegyes mozgások jöhetnek Európa tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közli a szeptemberi építőipari és a részletes ipari adatokat, az MNB pedig az októberi statisztikai mérlegét és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek. Az Eurostat frissíti az euróövezet és az EU harmadik negyedéves GDP-adatát, miután az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. Az októberi amerikai termelői árindex zárja a hetet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 66,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 297,09 -0,4% 1,5% 0,9% 8,8% 8,4% 44,9%
S&P 500 7 592,4 -0,4% 3,2% -2,8% 10,9% 10,8% 62,1%
Nasdaq 28 289,19 -0,3% 6,2% -7,7% 12,0% 10,9% 74,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 819,36 -0,7% -0,4% -11,9% 20,8% 19,1% 105,4%
Hang Seng 24 008,55 -1,3% -3,2% -1,1% -6,3% -10,8% -5,2%
CSI 300 4 043,93 -0,8% -1,7% -5,7% -12,7% -13,0% -17,3%
Európai részvényindexek              
DAX 26 771,88 0,4% 1,7% 5,9% 9,3% 9,8% 66,3%
CAC 8 361,36 0,3% 1,9% 6,7% 2,6% 1,5% 17,9%
FTSE 10 863,09 0,3% 0,7% 1,9% 9,4% 9,6% 47,8%
FTSE MIB 51 808,67 -0,3% 2,6% 3,5% 15,3% 15,7% 86,8%
IBEX 19 965,5 -0,3% 2,5% 3,5% 15,4% 20,2% 119,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 252,8 -0,2% 1,2% 2,3% 31,7% 35,2% 179,6%
ATX 6 685,89 -0,8% 2,7% 1,2% 25,5% 35,6% 72,3%
PX 2 627 -0,7% -0,5% 1,1% -2,2% 5,0% 92,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 960 -1,3% 1,8% 0,8% 19,5% 30,3% 129,9%
Mol 4 822 -2,6% -3,2% -3,1% 64,0% 56,4% 95,4%
Richter 13 590 3,3% 4,8% 10,0% 37,8% 37,4% 59,3%
Magyar Telekom 2 982 2,1% 3,9% 17,9% 66,4% 65,7% 583,9%
Nyersanyagok              
WTI 92,3 3,0% 0,3% -2,8% 61,2% 55,6% 14,2%
Brent 92,64 0,0% -5,8% -13,2% 52,2% 47,6% 12,4%
Arany 3 876,71 -3,2% -5,4% -7,0% -10,4% -7,4% 108,2%
Devizák              
EURHUF 365,5500 0,2% 0,3% 0,1% -4,8% -5,1% -0,3%
USDHUF 330,3213 0,5% 1,8% 1,1% 1,0% -0,5% 3,1%
GBPHUF 437,1550 0,0% 0,0% 1,2% -0,8% 0,3% 1,6%
EURUSD 1,1067 -0,3% -1,4% -1,0% -5,8% -4,6% -3,3%
USDJPY 159,8350 0,0% 1,2% 0,7% 2,0% 3,3% 40,3%
GBPUSD 1,3238 -0,3% -1,8% 0,1% -1,6% 0,8% -1,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 374,06 -3,4% -6,1% -12,7% -19,6% -29,8% 11,2%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,3 0,0% 2,3% -5,0% 15,2% 26,4% -1 403,2%
10 éves magyar állampapírhozam 5,45 0,0% -0,2% -6,8% -20,7% -23,0% 38,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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