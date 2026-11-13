Nvidia-botrány után: mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Most úgy néz ki, hogy emelkedhet az Nvidia a nyitás után
10 órakor érkeztek meg az első határidős adatok az amerikai tőzsdenyitáshoz, ezek alapján az Nvidia részvénye 0,8 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot. De ez még nem sokat jelent; magyar idő szerint 15:30-ig eshetnek még ki olyan csontvázak a szekrényből, amelyek esetleg jelentősen alakíthatják a befektetői hangulatot.
Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
Megosztja az amerikai hírszerzést, hogy valóban a pekingi kormány kémjeként tevékenykedett-e az a kínai üzletasszony, akivel az Nvidia szerdán lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang viszonyt folytatott. Bár az ügy kirobbanása – egy másik, cégen belüli kapcsolatról szóló hírekkel együtt – a technológiai óriás vezetőjének távozásához vezetett, az eddig összegyűjtött adatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy a nő a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából járt el - írta meg a CNN.
Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény
Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag kiszorult a kínai adatközponti piacról, a Reuters vizsgálata szerint Kínában több mint 3,2 milliárd dollár értékű adatközponti projekt épül a cég tiltólistás chipjeire. A hírügynökség több mint százötven közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és szerződést elemzett. Ezekből kiderül, hogy a H100-as, H200-as és H800-as chipek a technológiai óriások mellett önkormányzati projektekben, egyetemeken és regionális adatközpontokban is megjelennek. A beszámoló egy nappal azután jelent meg, hogy Jensen Huang vezérigazgató egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.
Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást
Jól haladnak a SpaceX és a Tesla egyesüléséről szóló tárgyalások, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A cégvezetők azzal is számolnak, hogy a hivatalos bejelentés 2027 elejére csúszik. A fúziót Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte. Az egyesüléssel egyetlen vállalat alá kerülnének a milliárdos mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.
Kisebb esésben Európa
A DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos mínuszban van, de a milánói és a spanyol börze is esik.
Ugrik a Mol részvénye
A BUX index gyakorlatilag stagnál a nyitást követően, de az egyedi papírok szintjén vannak komoly mozgások: a Mol már több mint másfél százalékos pluszban áll, a többi hazai blue chip viszont esik.
Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül
Súlyos vezetői konfliktusok és komoly pénzügyi kockázatok előzték meg Jensen Huang távozását az Nvidia éléről - írja a The Wall Street Journal. A leváltott vezérigazgató még a nyáron kemény szavakkal illette a helyét ideiglenesen átvevő Colette Kresst, miközben a vállalat egyre kockázatosabb üzletekkel próbálta fenntartani a mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát, a legnagyobb ügyfelei pedig már a cég elhagyását tervezték.
Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?
Kevés olyan részvény van a világon, amelyik annyi pénzt termelt a befektetőinek az elmúlt években, mint az Nvidia. Most viszont pont az ellenkezője megy, elképesztő vagyonok tűnnek el, a vállalat körüli bizonytalanság folyamatosan nő, az elemzők pedig egymás után vágják vissza a céláraikat. Közben az Nvidia részvénye most olyan olcsónak tűnik, ami alapján korábban csukott szemmel meg kellett venni. De vajon most is működik a régi recept, vagy ez is csak egy tőzsdei csapda? Megnéztük, mit mutatnak a számok, milyen kockázatokat áraz a piac, és mire érdemes most különösen figyelniük azoknak, akik Nvidia-részvények vásárlásán gondolkodnak.
Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes
Az ázsiai olajfinomítók ismét egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak kőolajat a közel-keleti kitermelőktől, miután a hónapok óta tartó fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térségbeli szállítások - írja a Bloomberg. A hagyományos ellátási útvonalak újbóli felértékelődésével párhuzamosan jelentősen visszaesett a kereslet az alternatív források, köztük az amerikai import iránt.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Jensen Huang újabb botránya borzolta a kedélyeket, ami a cégvezető távozásához vezetett tegnap.
- Vegyesen alakult a kereskedés pénteken az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéin, a legnagyobb emelkedést a dél-koreai Kospi index produkálta, amely 1,98 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 szintén jól teljesített, 1,74 százalékkal került feljebb, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékot esett. A kínai piacokon is az eladók kerültek fölénybe: a hongkongi Hang Seng index 0,58 százalékkal, míg a szárazföldi kínai részvénypiac teljesítményét követő CSI 300 index 0,22 százalékkal csökkent.
- Vegyes mozgások jöhetnek Európa tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a szeptemberi építőipari és a részletes ipari adatokat, az MNB pedig az októberi statisztikai mérlegét és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek. Az Eurostat frissíti az euróövezet és az EU harmadik negyedéves GDP-adatát, miután az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. Az októberi amerikai termelői árindex zárja a hetet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 66,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 297,09
|-0,4%
|1,5%
|0,9%
|8,8%
|8,4%
|44,9%
|S&P 500
|7 592,4
|-0,4%
|3,2%
|-2,8%
|10,9%
|10,8%
|62,1%
|Nasdaq
|28 289,19
|-0,3%
|6,2%
|-7,7%
|12,0%
|10,9%
|74,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 819,36
|-0,7%
|-0,4%
|-11,9%
|20,8%
|19,1%
|105,4%
|Hang Seng
|24 008,55
|-1,3%
|-3,2%
|-1,1%
|-6,3%
|-10,8%
|-5,2%
|CSI 300
|4 043,93
|-0,8%
|-1,7%
|-5,7%
|-12,7%
|-13,0%
|-17,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 771,88
|0,4%
|1,7%
|5,9%
|9,3%
|9,8%
|66,3%
|CAC
|8 361,36
|0,3%
|1,9%
|6,7%
|2,6%
|1,5%
|17,9%
|FTSE
|10 863,09
|0,3%
|0,7%
|1,9%
|9,4%
|9,6%
|47,8%
|FTSE MIB
|51 808,67
|-0,3%
|2,6%
|3,5%
|15,3%
|15,7%
|86,8%
|IBEX
|19 965,5
|-0,3%
|2,5%
|3,5%
|15,4%
|20,2%
|119,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 252,8
|-0,2%
|1,2%
|2,3%
|31,7%
|35,2%
|179,6%
|ATX
|6 685,89
|-0,8%
|2,7%
|1,2%
|25,5%
|35,6%
|72,3%
|PX
|2 627
|-0,7%
|-0,5%
|1,1%
|-2,2%
|5,0%
|92,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 960
|-1,3%
|1,8%
|0,8%
|19,5%
|30,3%
|129,9%
|Mol
|4 822
|-2,6%
|-3,2%
|-3,1%
|64,0%
|56,4%
|95,4%
|Richter
|13 590
|3,3%
|4,8%
|10,0%
|37,8%
|37,4%
|59,3%
|Magyar Telekom
|2 982
|2,1%
|3,9%
|17,9%
|66,4%
|65,7%
|583,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,3
|3,0%
|0,3%
|-2,8%
|61,2%
|55,6%
|14,2%
|Brent
|92,64
|0,0%
|-5,8%
|-13,2%
|52,2%
|47,6%
|12,4%
|Arany
|3 876,71
|-3,2%
|-5,4%
|-7,0%
|-10,4%
|-7,4%
|108,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,5500
|0,2%
|0,3%
|0,1%
|-4,8%
|-5,1%
|-0,3%
|USDHUF
|330,3213
|0,5%
|1,8%
|1,1%
|1,0%
|-0,5%
|3,1%
|GBPHUF
|437,1550
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|-0,8%
|0,3%
|1,6%
|EURUSD
|1,1067
|-0,3%
|-1,4%
|-1,0%
|-5,8%
|-4,6%
|-3,3%
|USDJPY
|159,8350
|0,0%
|1,2%
|0,7%
|2,0%
|3,3%
|40,3%
|GBPUSD
|1,3238
|-0,3%
|-1,8%
|0,1%
|-1,6%
|0,8%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 374,06
|-3,4%
|-6,1%
|-12,7%
|-19,6%
|-29,8%
|11,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,3
|0,0%
|2,3%
|-5,0%
|15,2%
|26,4%
|-1 403,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,45
|0,0%
|-0,2%
|-6,8%
|-20,7%
|-23,0%
|38,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: EU
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