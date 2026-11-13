Ő lehet Jensen Huang utódja?

Az Nvidia igazgatótanácsa megkereste a brit Arm Holdings vezérigazgatóját, Rene Haast, miközben a lemondott Jensen Huang lehetséges utódját keresi a chipgyártó élére. Nem sokkal később, még péntek este közölte a társaság szóvivője az X-en: hivatalosan még nem kerestek meg senkit sem a jelöltek közül, minden erre vonatkozó spekuláció korai.

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A Financial Times az ügyet jól ismerő forrásokra hivatkozva számolt be a megkeresésről. Jensen Huang csütörtöki lemondása mély válságba sodorta az Nvidiát, és alapjaiban rázta meg a mesterségesintelligencia-szektort, amelynek felépítésében és finanszírozásában a távozó cégvezető kulcsszerepet játszott. A vállalat irányítását átmenetileg Colette Kress pénzügyi igazgató vette át.

Rene Haas neve már közvetlenül Huang távozása után felmerült az elemzők körében mint lehetséges utód.

A szakember számára nem lenne ismeretlen a terep, hiszen korábban hét meghatározó évet töltött az Nvidiánál, ahol a számítástechnikai termékekért felelős üzletág alelnökévé és divízióvezetőjévé küzdötte fel magát, mielőtt 2013-ban átigazolt volna az Armhoz - emlékeztet a Reuters. A brit vállalatnál 2022-ben nevezték ki vezérigazgatónak, és egy évvel később ő vezényelte le a cég tőzsdei bevezetését a Nasdaqra. Az Arm elsősorban processzorarchitektúrák tervezésével és licencelésével foglalkozik, és bár hagyományosan a mobiltelefonok piacán erős, egyre nagyobb teret hódít a személyi számítógépek szegmensében is.

A lap értesülései szerint az Nvidia vezetése több jelöltet is vizsgál, így egyelőre nem biztos, hogy végül Haas kapja meg az állásajánlatot, ahogy az sem, hogy elfogadná a felkérést. A sajtóhírekre az Arm nem kívánt reagálni, és az Nvidia sem válaszolt a megkeresésekre. A beszámoló megjelenése után az Arm amerikai tőzsdén jegyzett részvényei valamelyest ledolgoztak korábbi veszteségeikből, de így is több mint 5 százalékos mínuszban álltak, míg az Nvidia papírjai 3 százalék feletti esést mutattak.

Ki is az a Rene Haas?

Rene Haas az Arm Holdings vezérigazgatója és igazgatósági tagja, a pozíciót 2022 februárja óta tölti be. Mérnöki hátterű vezető: villamos- és elektronikai mérnöki diplomát szerzett a Clarkson Universityn, később a Stanford Graduate School of Business vezetőképző programjában is részt vett. Pályája több mint három évtizedet fog át a félvezetőiparban, ahol mérnöki, termékfejlesztési, értékesítési és felsővezetői szerepekben is dolgozott.

Karrierjének korai szakaszában Haas több technológiai vállalatnál épített fel kereskedelmi és termékoldali tapasztalatot, többek között a NEC-nél, a Tensilicánál és a Scinteránál. A szélesebb iparági ismertséget az Nvidiánál szerezte meg, ahol hét éven át volt a computing products üzletág alelnöke és vezérigazgatója, ez a szerep különösen fontos volt abból a szempontból, hogy testközelből látta az adatközponti, grafikus és gyorsított számítástechnikai piac felemelkedését.

Az Armhoz 2013 októberében csatlakozott stratégiai szövetségekért felelős alelnökként. Két évvel később bekerült a vállalat felsővezetésébe, és chief commercial officerként a globális értékesítést és marketinget irányította. 2017 januárjától az Arm IP Products Group elnökeként már közvetlenül a vállalat legfontosabb üzleti területéért felelt: azért a licencelhető szellemi tulajdonért és processzordizájn-portfólióért, amelyre az Arm üzleti modellje épül.

Haas 2022 februárjában, Simon Segars utódjaként vette át a vezérigazgatói posztot, éppen abban az időszakban, amikor meghiúsult az Nvidia tervezett Arm-felvásárlása a szabályozói akadályok miatt. Ezt követően az ő vezetése alatt az Arm önálló tőzsdei sztorivá vált: az Arm Holdings plc amerikai letéti részvényei 2023. szeptember 14-én kezdtek kereskedni a Nasdaqon, ARM ticker alatt.

Vezetőként Haas az Armot már nem pusztán mobilpiaci chiparchitektúra-szállítóként pozicionálja, hanem olyan alaptechnológiai szereplőként, amelynek processzormagjai és dizájnjai az okostelefonoktól az autóiparon és az IoT-eszközökön át a felhőig és a mesterséges intelligenciáig számos számítástechnikai területen jelen vannak. Karrierívét ezért leginkább az jellemzi, hogy mérnöki és termékoldali háttérből indulva fokozatosan egy globális félvezető-ökoszisztéma stratégiai vezetőjévé vált.

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