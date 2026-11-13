Összeomlott az olajár, de a dízelt ez nem hatja meg – Valami nagyon furcsa történik a magyar kutakon

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Egészen döbbenetes fordulat ment végbe az olajpiacon: alig két hét alatt több mint 20 százalékot zuhant a Brent ára, és a befektetők már egy olyan forgatókönyvet kezdtek el árazni, ami nemrég még szinte elképzelhetetlennek tűnt. De a magyar autósok eddig hiába várták, hogy a kutakon is ilyen mértékű áresést lássanak: bár a benzin látványosan olcsóbb lett, de a dízel ára makacsul magasan ragadt, a két üzemanyag közötti különbség pedig egészen extrém szintre emelkedett. De miért nem követi a gázolaj ára a zuhanó olajárat, meddig tarthat még ez a rendkívüli helyzet, és tényleg olyan drága most Magyarországon tankolni? Részletes elemzésünkben megmutatjuk, milyen folyamatok mozgatják az árakat, hol állunk a régiós mezőnyben, és miért lehet az ellátásbiztonság szempontjából kifejezetten jó hír, hogy a magyar dízel nem tartozik a legolcsóbbak közé.

Békére készül az olajpiac

Nagyon gyorsan változik a helyzet az olajpiacon, néha már követni is nehéz a folyamatokat. Októberben még nagyon úgy nézett ki a helyzet, hogy a rendkívüli feszültség hosszú ideig fennmaradhat és egyes elemzők már a 200 dolláros hordónkénti szintet sem látták annyira elképzelhetetlennek. Aztán jött a nagy fordulat; a hónap végén még 118 dollár közelében járt a Brent hordónkénti ára, mostanra viszont már 92 dollár környékére esett a jegyzés.

Ez 22 százalékos zuhanást jelent nagyon rövid idő alatt,

amivel az olajár az augusztus vége óta nem látott szintek közelébe került.

Talán senkit nem lep meg, hogy az újabb olajpiaci fordulat mögött most is geopolitikai tényezők állnak; az amerikai kormányzat hangvétele az elmúlt napokban - vagyis a félidős választások után - érezhetően megváltozott. A legfontosabb jelzést a piac számára most (is) Donald Trump amerikai elnök adta, aki közölte, hogy ha előrelépés történik az Iránnal folytatott tárgyalásokon, egyelőre nem tartja szükségesnek újabb jelentős katonai csapások végrehajtását.

A befektetők ebből most arra következtetnek, hogy csökkenhet egy újabb katonai eszkaláció veszélye, idővel pedig normalizálódhatnak a közel-keleti olajszállítások is. A hangulatváltozás mellett ráadásul a növekvő amerikai olajkészletek és az OPEC+ kitermelésének emelkedése is lefelé hat az árakra.

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Ahogy azt tehát az elmúlt szűk két hétben láthattuk, a diplomáciai enyhülés gyorsan le tudja építeni az olajárakba beépült geopolitikai kockázati felárat. De mielőtt elkezdenének pezsgőt bontani a hazai autósok (főleg a dízelesek), fontos kihangsúlyozni, hogy

A MEGSÉRÜLT INFRASTRUKTÚRA HELYREÁLLÍTÁSA, A TANKERFORGALOM NORMALIZÁLÓDÁSA ÉS A MEGSZAKADT KERESKEDELMI KAPCSOLATOK ÚJJÁÉPÍTÉSE VISZONT MÁR EGY EGÉSZEN MÁS TEREP.

Hiába zuhan a Brent, a dízel ára nem követte - De miért?

Miközben a nyersolajpiacon látványos enyhülés bontakozott ki, a globális dízelpiac továbbra is rendkívül feszes, és ez a hazai gázolajár alakulásán is meglátszik. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberi olajpiaci jelentése szerint szeptemberben

a globális gázolajexport napi közel 700 ezer hordóval maradt el az egy évvel korábbitól;

a Közel-Kelet és Oroszország együttes nettó dízelexportja pedig több mint 60 százalékkal zuhant éves összevetésben, ami napi 1,3 millió hordós kiesést jelent.

Ráadásul nem csak a hajózási útvonalak lezárása vagy korlátozása okoz problémát, hiszen az iráni és az ukrajnai konfliktusok során is több finomító jelentősen megsérült az elmúlt hetekben-hónapokban, miközben egyes, egyébként működő létesítmények azért fogták vissza termelésüket, mert a késztermékek exportja nehézségekbe ütközött. Jól mutatja a helyzet összetettségét, hogy a Vortexa hajóforgalmi adatai alapján októberben a térség nyersolaj- és kondenzátumexportja már elérte a háború előtti szint mintegy 86 százalékát,

a finomított kőolajtermékek kivitele viszont még mindig alig haladta meg a korábbi mennyiség felét.

Vagyis hiába látható érdemi javulás a nyersolajszállításokban, a kész üzemanyagok piacán, elsősorban a dízelpiacon továbbra is hatalmas a kiesés. Mindez azt jelenti, hogy még egy kedvező közel-keleti diplomáciai fordulat esetén sem lehet automatikusan számítani a globális dízelkínálat gyors helyreállására.

Ezt a piacok is pontosan tudják, nem hiába stagnál történelmi magasságokban a dízel finomítói prémiuma.

A gázolaj nyersolajhoz viszonyított árprémiuma, a crack spread jelenleg hordónként 80 dollár fölött jár.

Mit jelent mindez a magyar autósoknak?

A nemzetközi folyamatok a magyarországi üzemanyagárakat is alapvetően befolyásolják, a Brent jegyzése és a hazai kutakon látható árak között viszont közel sem egyenes az összefüggés. A benzin és a gázolaj árazásában nem csak a Brent ára számít, hanem

az adott finomított termék nemzetközi jegyzése (lásd fenti grafikon),

a forint dollárral szembeni árfolyama (az erősödő forint növeli a dollárban jegyzett nyersanyagok áresésének kedvező hatását, és fordítva),

az adóterhek alakulása és

a nagy- és kiskereskedelmi árazás (ezzel részletesen itt foglalkoztunk).

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Mindenesetre

a mostani olajpiaci fordulat kedvező alapot teremt a magyarországi üzemanyagárak csökkenéséhez,

ez a folyamat a benzin esetében már látványosan el is indult: az október végi 642 forintos szintről nagyon gyorsan 600 forint alá csökkent a literenkénti ár, ami közel 7 százalékos esésnek felel meg. A dízelnél eközben mindössze 14 forintos árcsökkenést regisztráltunk.

Mindjárt kitérünk a várható olaj-és dízelpiaci folyamatokra is, de előbb a legfrissebb adatok alapján nézzük meg, hogy "mire volt elég" az elmúlt napok üzemanyagár-csökkenése, azaz hogy olcsónak számít-e most a magyar benzin és a dízel a szomszédos országok körében.

Drága most a magyar üzemanyag?

Az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán elérhetőek a legfrissebb, hétfői állapotokat közlő adatok, így megnézhetjük, hogy a szomszédos országok üzemanyagáraihoz képest hol helyezkedik el a magyar benzin és a dízel.

Ahogy az alábbi sávdiagramon is látszik,

a magyar benzin aránylag olcsó a régiós átlagárhoz képest (-16 forint/liter), de közel sem a legalacsonyabb érték a peer group-on belül.

A dízel esetében még kedvezőbb a helyzet, már ha az ellátásbiztonságot tekintjük a legfontosabbnak: itt csak 8 forinttal olcsóbb a hazai üzemanyag, mint a régiós átlag, de ami ennél is fontosabb:

DÍZELBEN SEM A MAGYAR PIAC A LEGOLCSÓBB JELENLEG, HANEM A SZLOVÁK ÉS A SZLOVÉN.

Miért jó hír az ellátásbiztonságnak, ha nem túl olcsó a magyar dízel?

Bár az autósoknak az alacsony üzemanyagárak kedveznek, ellátásbiztonsági szempontból komoly kockázatot jelenthet, ha a magyar dízel kirívóan olcsó a környező országokhoz képest. Ennek két fő oka van.

Egyrészt a jelentős árkülönbség üzemanyagturizmust indíthat el: a külföldi autósok Magyarországra járhatnak tankolni, ami növeli a hazai keresletet és fokozza a rendszer terhelését. Másrészt, ahogy azt korábbi elemzésünkben részletesen bemutattuk, a túl alacsony hazai árszint az import gazdaságosságát is veszélyeztetheti. Ha a külföldi beszerzési költségek meghaladják az itthoni értékesítésből elérhető bevételt, az importőrök visszafoghatják a szállításokat.

Utóbbi különösen veszélyes Magyarországon, ahol a dízelfogyasztás 30 százalékát importból fedezzük. Ahogy arra egy másik cikkünkben is rámutattunk, a régiós árakhoz való felzárkózás ezért bizonyos körülmények között akkor is indokolt lehet, ha a nemzetközi energiapiaci folyamatok önmagukban nem tennének szükségessé drágulást.

Most jöjjön a jó hír: a friss régiós árakat összehasonlítva jól látszik, hogy

Magyarországra jelenleg leginkább csak Ausztria irányából érheti meg átjárni dízelt tankolni,

a többi szomszédos ország esetében vagy jóval kisebb az árkülönbség, vagy egyenesen olcsóbb a gázolaj, mint nálunk.

Egy osztrák autós, aki 50 liter gázolajat tankol, hazájában a 756 forintos literenkénti átlagárral számolva 37 800 forintot fizetne. Ha viszont Magyarországon tankol, ahol 719 forint az átlagár, ugyanez csak 35 950 forintjába kerül. Egyetlen tankolással tehát 1850 forintot spórolhat, ami különösen akkor jelenthet érdemi ösztönzőt, ha a határ közelében él, vagy egyébként is Magyarországra utazik.

A megtakarítást viszont az utazás költsége is csökkenti. Egy 20 kilométeres plusz oda-vissza út 6,5 literes átlagfogyasztás mellett közel 935 forint üzemanyagköltséget jelent, ami az 1850 forintos megtakarítás több mint felét elviszi. Ezekkel a paraméterekkel számolva legfeljebb kb. 40 kilométernyi extra, oda-vissza megtett útig éri meg Magyarországra átjárni tankolni, ha az üzemanyagon kívül minden más költségtől eltekintünk. Ez nagyjából 20 kilométeres egyirányú kitérőt jelent, de ekkora távolságnál már gyakorlatilag el is tűnik az árelőny.

A többi szomszédos ország esetében már jóval szerényebb a megtakarítás. Egy román autós ugyanekkora tankolással 850 forintot, egy horvát 700 forintot, egy szerb pedig mindössze 450 forintot takaríthatna meg a magyarországi árak mellett. Ezeket az összegeket már egy rövidebb kerülő üzemanyagköltsége is könnyen felemésztheti.

És most - ahogy azt korábban megígértük - nézzük meg, hogy a geopolitikai feszültségek oldódására való tekintettel milyenek most a kilátások az olaj-és dízelpiacon!

Meddig zuhanhat még az olajár? És mi lesz a dízellel?

A legfontosabb kérdés most talán az, hogy az elmúlt hetekben látott, több mint 20 százalékos zuhanás után van-e még tér a Brent további esésére, illetve milyen árszintekkel számolhatunk egy esetleges közel-keleti békemegállapodás után.

A Reuters elemzése szerint a mostani szintről akár 80 dollárig is süllyedhet az olajár, ha sikerül érdemi diplomáciai áttörést elérni, és tartósan csökkennek a térség ellátási kockázatai. Ráadásul a Goldman Sachs korábbi elemzése is alátámasztja a további árcsökkenés lehetőségét: a bank szakértői október végén még 27 dollárra becsülték a Brent árába beépült geopolitikai kockázati felárat, aminek jelentős része egy tartós diplomáciai rendezéssel eltűnhet.

A háború előtti, 70 dollár körüli árszintekhez való visszatéréshez vélhetően a hajózási útvonalak biztonságának helyreállására, a szállítási korlátozások megszűnésére és a tényleges olajkínálat érdemi bővülésére lenne szükség.

Nem szabad elfelejteni, hogy a piac már most is jelentős diplomáciai enyhülést áraz, az október végi csúcshoz képest bekövetkezett 22 százalékos esésben a kedvező várakozások jó része már megjelenhetett. Innen a további tartós árcsökkenéshez egyre inkább kézzelfogható eredményekre lenne szükség, miközben egy újabb katonai eszkaláció gyorsan visszahozhatná a háborús felár egy részét.

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És itt érkezünk el a magyar autósok számára talán legfontosabb kérdéshez:

ha tovább zuhan az olajár, mikor lesz végre érdemben olcsóbb a dízel is?

Ahogy azt cikkünkben bemutattuk, a benzin esetében már látványosan megjelent a kedvező nemzetközi folyamatok hatása, a gázolaj viszont egyelőre sokkal ellenállóbbnak tűnik. Ez a különbség a következő hetekben is fennmaradhat, hiszen a dízelpiacot sújtó fizikai kínálati problémákat még egy esetleges békemegállapodás sem oldaná meg azonnal. A megsérült finomítók helyreállítása, a hiányzó szállítmányok pótlása és a megcsappant készletek feltöltése hónapokig tarthat. Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy a Brent ára már a háború előtti szintek felé közelít, miközben a gázolaj továbbra is jelentős felárral forog a nemzetközi piacokon.

Magyarország szempontjából ráadásul az sem lenne feltétlenül szerencsés, ha a dízelárak a környező országokhoz képest túlságosan alacsonyra süllyednének. Ahogy azt a régiós összehasonlításunk is megmutatta, a jelenlegi árviszonyok viszonylag kedvezőek az ellátásbiztonság szempontjából, ezt pedig egy kirívóan olcsó magyar gázolajár könnyen veszélyeztethetné.

Összességében tehát

a mostani olajárzuhanás jó hír a magyar autósoknak, de korai lenne arra számítani, hogy a kutakon is hasonló mértékű áresést látunk majd.

A benzinár további esésének kedvezőbbek a feltételei, a dízel esetében viszont egyelőre nem a diplomáciai nyilatkozatok, hanem a tényleges ellátási helyzet javulása hozhatná el az igazi fordulatot.

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