Rángatják a befektetők az Nvidiát!

A csütörtöki rekordzárás után alig mozdul az európai részvénypiac. A Stoxx 600 a délelőtti 0,2 százalékos esésének nagy részét ledolgozta, és kora délután már csak 0,06 százalékos mínuszban van. A német DAX és a francia CAC 40 is az előző záróértéke közelében jár, Londonban és Madridban nagyjából egytized százalékos az emelkedés. A Stoxx 600 heti nyeresége továbbra is meghaladja a 2 százalékot.

Jensen Huang távozása az Nvidia éléről az európai chiprészvényeken is nyomot hagyott. Az Infineon és az Aixtron egyaránt esett, miközben a befektetők azt mérlegelik, hogyan érintheti a vezetőváltás az Nvidia köré épülő adatközponti beruházásokat.

A luxusszektorban a Cartier tulajdonosa, a Richemont okozott csalódást. Részvénye 4,6 százalékot is esett, miután a cég ékszerüzletágának forgalma a várt 16 százalék helyett 14 százalékkal nőtt. A jelentés után a Kering és az LVMH árfolyama is gyengült.