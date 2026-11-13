Rángatják a befektetők az Nvidiát!

Egyre nagyobb esésben a Nasdaq, kezdik elengedni az Nvidiát
A tech-túlsúlyos Nasdaq index már 1,6 százalékos esésben van, miközben az Nvidia eddig 3,4 százalékot esett.
A többi chipgyártót sem kímélik
Az Nvidia immár 2,7 százalékos esése mellett az alábbi elmozdulásokat láthatjuk a fontosabb chippapíroknál:
- Coreweave: -10,4%
- AMD: -8,6%
- Broadcom: -5,3%
- SMCI: -2,5%
Egyre lejjebb
Bő negyed órával a nyitást követően már 2,4 százalékos esésben van az Nvidia árfolyama.
1,5 százalékos esés
Már másfél százalékos esésben az Nvidia árfolyama.
Milliárdos kriptovagyont foglaltak le az amerikai hatóságok
Mintegy 1,2 milliárd dollár értékű digitális vagyont foglaltak le az amerikai hatóságok, amelyet feltehetőleg észak-koreai hackerek loptak el a Binance kriptotőzsdéről. A több mint 6 milliárd dolláros zsákmányból eddig 2,7 milliárd dollárt sikerült befagyasztani, a támadásért pedig az FBI az észak-koreai hadsereghez köthető TraderTraitor csoportot teszi felelőssé.
Kinyitott Amerika, mindenki az Nvidia grafikonjára szegezi a szemét
A kereskedés előtti adatok alapján 2,4 százalékos emelkedésre lehetett számítani az Nvidiánál, ezzel szemben pár perccel a nyitást követően 0,1 százalékos csak a plusz.
Dagad az Nvidia kémbotránya – Már az amerikai pénzügyminiszter is felelősöket követel
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint tárcája hónapok óta szorgalmazta a szingapúri Megaspeed felhőszolgáltató feketelistára helyezését, a döntés azonban a kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartozott. Bessent a felelősséget elsősorban az Nvidiára hárította, amely szerinte nem világította át kellő alapossággal a partnereit. A miniszter úgy véli, hogy a szigorúbb exportellenőrzéshez nincs szükség a Kongresszus közbelépésére, mert a kormányzatnak minden szükséges jogköre megvan a fellépéshez.
Az arany is mocorog
Az inflációs adatot követően az arany jegyzése 0,4 százalékos pluszba ugrott a korábbi stagnálásból. A mérséklődő kamatemelési várakozások kedveznek a kamatot nem fizető nemesfém számára.
Itt az inflációs adat, emelkednek a határidős indexek
A legfrissebb adatok alapján az amerikai termelőiár-index (PPI), ami a nagykereskedelmi infláció egyik fontos mérőszáma, októberben havi alapon 0,3 százalékkal, éves összevetésben pedig 6,5 százalékkal emelkedett. A Dow Jones által megkérdezett elemzők ennél valamivel nagyobb, 0,4 százalékos havi áremelkedésre számítottak.
A hírt követően ugranak az amerikai határidős indexek, jelenleg úgy néz ki, hogy a Dow, a Nadaq és az S&P 500 is 0,6 százalékos pluszban nyithat. A termelői árak a vártnál kisebb mértékű emelkedése némi megkönnyebbülést hozott a további Fed-kamatemelésektől tartó befektetőknek.
Egyre jobban érik a Fed decemberi kamatemelése
Októberben 0,3 százalékkal emelkedtek az amerikai termelői árak az előző hónaphoz képest, valamivel elmaradva az elemzők 0,4 százalékos várakozásától. Az éves termelői infláció ezzel 6,3-ról 6,5 százalékra gyorsult, miközben az élelmiszer-, energia- és kereskedelmi árrések nélkül számolt mutató havi üteme is erősebb lett a becsültnél.
Egyre nagyobb raliban a Mol
Már 3,6 százalékos pluszban áll a Mol részvénye, ezzel sikerült teljesen ledolgozni a tegnapi esést.
Egyértelműen üzent Bessent a Fednek: ne olyan gyorsan a kamatemeléssel!
Mérsékeltebb kamatemelésre szólította fel az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-t (Fed) Scott Bessent pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a jelenlegi energiaválság egyedi geopolitikai okokra vezethető vissza, az Egyesült Államok gazdasági fundamentumai pedig továbbra is kifejezetten erősek, így nincs szükség túlzó monetáris szigorításra.
Közgyűlést hívott össze az Opus Global
December 15-én rendkívüli közgyűlést tart az Opus Global. A részvényesek a felügyelőbizottság és az auditbizottság egy-egy tagjának megválasztásáról és díjazásáról dönthetnek.
Oldalazik Európa
A csütörtöki rekordzárás után alig mozdul az európai részvénypiac. A Stoxx 600 a délelőtti 0,2 százalékos esésének nagy részét ledolgozta, és kora délután már csak 0,06 százalékos mínuszban van. A német DAX és a francia CAC 40 is az előző záróértéke közelében jár, Londonban és Madridban nagyjából egytized százalékos az emelkedés. A Stoxx 600 heti nyeresége továbbra is meghaladja a 2 százalékot.
Jensen Huang távozása az Nvidia éléről az európai chiprészvényeken is nyomot hagyott. Az Infineon és az Aixtron egyaránt esett, miközben a befektetők azt mérlegelik, hogyan érintheti a vezetőváltás az Nvidia köré épülő adatközponti beruházásokat.
A luxusszektorban a Cartier tulajdonosa, a Richemont okozott csalódást. Részvénye 4,6 százalékot is esett, miután a cég ékszerüzletágának forgalma a várt 16 százalék helyett 14 százalékkal nőtt. A jelentés után a Kering és az LVMH árfolyama is gyengült.
Recesszióba fordulhat az amerikai gazdaság, ha elfogy az AI-üzemanyag?
Az amerikai reálhozamok az elmúlt hetekben érezhetően csökkentek, ami arra utal, hogy a piac már a mesterséges intelligenciához kötődő beruházások lassulását árazza. Ez komoly kockázat, hiszen a harmadik negyedéves 3,4%-os GDP-növekedés több mint fele az üzleti beruházásokból származott, elsősorban a szerverekből, a chipekből és az adatközpontokból. A november 3-i választáson a demokraták megszerezték a Kongresszus mindkét házát, és a kampányban többen az adatközpontok építésének korlátozását ígérték, a Nasdaq pedig két nappal később 5,5%-ot zuhant. A fogyasztás aligha veheti át a beruházások szerepét, mert a magas infláció és a Fed kamatemelése miatt a háztartások már a megtakarításaikat élik fel, a lakáspiac pedig történelmi mélyponton van. A recesszió egyelőre nem alapforgatókönyv, de az esélye nőtt, és sok múlik azon, hogy egy közel-keleti béke lehozza-e az energiaárakat, a csökkenő kamatok pedig új lendületet adnak-e a lakáspiacnak.
Microsoft-leállás: azonnal reagálnak a befektetők
Kiterjedt leállás bénította meg a Microsoft szolgáltatásait csütörtökön és pénteken, ami világszerte felhasználók millióinak okozott fennakadást. A szerverproblémák miatt akadozott többek között az Outlook, a Teams és számos egyéb Microsoft 365-alkalmazás működése, miközben a vállalat mérnökei folyamatosan dolgoztak a hiba elhárításán - jelentette a CNBC. A fejleményre megjött a tőzsdei reakció, jelenleg úgy néz ki, hogy 2,5 százalékos esésben nyithat majd a részvény.
Még nincs vége, de már minden idők legsúlyosabb üzemzavaraként emlegetik a Microsoft-leállást
Bár a Microsoft szerint már látszanak a stabilizálódás első jelei a vállalat szolgáltatásait érintő globális leállás után, a rendszerek kapacitása még nem állt vissza a normál szintre. A szerverinfrastruktúra műszaki hibája miatt bekövetkezett üzemzavar elhárítása szokatlanul hosszú ideje tart, a szakértők szerint pedig ez lehet minden idők legsúlyosabb, üzleti levelezést érintő kiesése. A vállalat jelenleg fokozatosan engedi vissza a forgalmat a hálózatára, és technikai módosításokkal igyekszik megakadályozni az e-mailek elvesztését - írta a BBC.
Már kisebb pluszban Európa
Javult valamelyest a befektetői hangulat a kontinens tőzsdéin: a DAX már 0,3 százalékos pluszban áll, a FTSE 100 és a CAC pedig 0,1 százalékkal került feljebb.
Tovább veszi saját részvényeit az OTP
Az OTP tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy – a Magyar Nemzeti Banktól kapott elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1) visszavásárlási egyedi engedély alapján – 2026. november 12-én a Budapesti Értéktőzsdén 26 575 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 42 209 forint/darab átlagáron. A tranzakció nyomán az OTP csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 17 133 444 darabra változott. A saját részvény állomány 6,12%.
Most úgy néz ki, hogy emelkedhet az Nvidia a nyitás után
10 órakor érkeztek meg az első határidős adatok az amerikai tőzsdenyitáshoz, ezek alapján az Nvidia részvénye 0,8 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot. De ez még nem sokat jelent; magyar idő szerint 15:30-ig eshetnek még ki olyan csontvázak a szekrényből, amelyek esetleg jelentősen alakíthatják a befektetői hangulatot.
Kémbotrány az Nvidiánál: már az FBI és a CIA is nyomoz, de valami nagyon nem stimmel a történetben
Megosztja az amerikai hírszerzést, hogy valóban a pekingi kormány kémjeként tevékenykedett-e az a kínai üzletasszony, akivel az Nvidia szerdán lemondott vezérigazgatója, Jensen Huang viszonyt folytatott. Bár az ügy kirobbanása – egy másik, cégen belüli kapcsolatról szóló hírekkel együtt – a technológiai óriás vezetőjének távozásához vezetett, az eddig összegyűjtött adatok nem bizonyítják egyértelműen, hogy a nő a kínai állambiztonsági minisztérium megbízásából járt el - írta meg a CNN.
Itt az újabb csontváz az Nvidia szekrényéből: milliárdos kínai titokra derült fény
Bár az Nvidia korábban azt állította, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt gyakorlatilag kiszorult a kínai adatközponti piacról, a Reuters vizsgálata szerint Kínában több mint 3,2 milliárd dollár értékű adatközponti projekt épül a cég tiltólistás chipjeire. A hírügynökség több mint százötven közbeszerzési kiírást, beruházási tervet és szerződést elemzett. Ezekből kiderül, hogy a H100-as, H200-as és H800-as chipek a technológiai óriások mellett önkormányzati projektekben, egyetemeken és regionális adatközpontokban is megjelennek. A beszámoló egy nappal azután jelent meg, hogy Jensen Huang vezérigazgató egy kínai hátterű botrány miatt lemondott posztjáról.
Gigantikus összeolvadás készül – Elon Musk már idén bejelentheti a nagy dobást
Jól haladnak a SpaceX és a Tesla egyesüléséről szóló tárgyalások, a megállapodást pedig akár már idén decemberben bejelenthetik a Bloomberg értesülései szerint. A cégvezetők azzal is számolnak, hogy a hivatalos bejelentés 2027 elejére csúszik. A fúziót Elon Musk is támogatja, aki a múlt hónapban jó ötletnek nevezte. Az egyesüléssel egyetlen vállalat alá kerülnének a milliárdos mesterséges intelligenciával, robotikával, elektromos autókkal és űrkutatással kapcsolatos törekvései.
Kisebb esésben Európa
A DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos mínuszban van, de a milánói és a spanyol börze is esik.
Ugrik a Mol részvénye
A BUX index gyakorlatilag stagnál a nyitást követően, de az egyedi papírok szintjén vannak komoly mozgások: a Mol már több mint másfél százalékos pluszban áll, a többi hazai blue chip viszont esik.
Porig alázta saját utódját Jensen Huang – Döbbenetes részletek szivárogtak ki az Nvidia kulisszái mögül
Súlyos vezetői konfliktusok és komoly pénzügyi kockázatok előzték meg Jensen Huang távozását az Nvidia éléről - írja a The Wall Street Journal. A leváltott vezérigazgató még a nyáron kemény szavakkal illette a helyét ideiglenesen átvevő Colette Kresst, miközben a vállalat egyre kockázatosabb üzletekkel próbálta fenntartani a mesterséges intelligenciára épülő ökoszisztémát, a legnagyobb ügyfelei pedig már a cég elhagyását tervezték.
Elképesztően olcsó lett az Nvidia - Itt az évtized befektetési lehetősége?
Kevés olyan részvény van a világon, amelyik annyi pénzt termelt a befektetőinek az elmúlt években, mint az Nvidia. Most viszont pont az ellenkezője megy, elképesztő vagyonok tűnnek el, a vállalat körüli bizonytalanság folyamatosan nő, az elemzők pedig egymás után vágják vissza a céláraikat. Közben az Nvidia részvénye most olyan olcsónak tűnik, ami alapján korábban csukott szemmel meg kellett venni. De vajon most is működik a régi recept, vagy ez is csak egy tőzsdei csapda? Megnéztük, mit mutatnak a számok, milyen kockázatokat áraz a piac, és mire érdemes most különösen figyelniük azoknak, akik Nvidia-részvények vásárlásán gondolkodnak.
Háború ide vagy oda, hatalmas fordulat jött az olajpiacon – Amerika lehet a nagy vesztes
Az ázsiai olajfinomítók ismét egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak kőolajat a közel-keleti kitermelőktől, miután a hónapok óta tartó fegyveres konfliktus ellenére helyreálltak a térségbeli szállítások - írja a Bloomberg. A hagyományos ellátási útvonalak újbóli felértékelődésével párhuzamosan jelentősen visszaesett a kereslet az alternatív források, köztük az amerikai import iránt.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Jensen Huang újabb botránya borzolta a kedélyeket, ami a cégvezető távozásához vezetett tegnap.
- Vegyesen alakult a kereskedés pénteken az ázsiai és csendes-óceáni térség tőzsdéin, a legnagyobb emelkedést a dél-koreai Kospi index produkálta, amely 1,98 százalékkal erősödött. A japán Nikkei 225 szintén jól teljesített, 1,74 százalékkal került feljebb, miközben az ausztrál S&P/ASX 200 index 0,62 százalékot esett. A kínai piacokon is az eladók kerültek fölénybe: a hongkongi Hang Seng index 0,58 százalékkal, míg a szárazföldi kínai részvénypiac teljesítményét követő CSI 300 index 0,22 százalékkal csökkent.
- Vegyes mozgások jöhetnek Európa tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,2 százalékkal kerülhet feljebb, a FTSE 100 pedig stagnálhat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,21 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a szeptemberi építőipari és a részletes ipari adatokat, az MNB pedig az októberi statisztikai mérlegét és a szeptemberi fizetési mérleget teszi közzé. Franciaországból és Spanyolországból a végleges októberi inflációs adatok érkeznek. Az Eurostat frissíti az euróövezet és az EU harmadik negyedéves GDP-adatát, miután az első becslés negyedéves alapon 0,4, illetve 0,5 százalékos növekedést mutatott. Az októberi amerikai termelői árindex zárja a hetet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 66,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 61,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 297,09
|-0,4%
|1,5%
|0,9%
|8,8%
|8,4%
|44,9%
|S&P 500
|7 592,4
|-0,4%
|3,2%
|-2,8%
|10,9%
|10,8%
|62,1%
|Nasdaq
|28 289,19
|-0,3%
|6,2%
|-7,7%
|12,0%
|10,9%
|74,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 819,36
|-0,7%
|-0,4%
|-11,9%
|20,8%
|19,1%
|105,4%
|Hang Seng
|24 008,55
|-1,3%
|-3,2%
|-1,1%
|-6,3%
|-10,8%
|-5,2%
|CSI 300
|4 043,93
|-0,8%
|-1,7%
|-5,7%
|-12,7%
|-13,0%
|-17,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 771,88
|0,4%
|1,7%
|5,9%
|9,3%
|9,8%
|66,3%
|CAC
|8 361,36
|0,3%
|1,9%
|6,7%
|2,6%
|1,5%
|17,9%
|FTSE
|10 863,09
|0,3%
|0,7%
|1,9%
|9,4%
|9,6%
|47,8%
|FTSE MIB
|51 808,67
|-0,3%
|2,6%
|3,5%
|15,3%
|15,7%
|86,8%
|IBEX
|19 965,5
|-0,3%
|2,5%
|3,5%
|15,4%
|20,2%
|119,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 252,8
|-0,2%
|1,2%
|2,3%
|31,7%
|35,2%
|179,6%
|ATX
|6 685,89
|-0,8%
|2,7%
|1,2%
|25,5%
|35,6%
|72,3%
|PX
|2 627
|-0,7%
|-0,5%
|1,1%
|-2,2%
|5,0%
|92,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 960
|-1,3%
|1,8%
|0,8%
|19,5%
|30,3%
|129,9%
|Mol
|4 822
|-2,6%
|-3,2%
|-3,1%
|64,0%
|56,4%
|95,4%
|Richter
|13 590
|3,3%
|4,8%
|10,0%
|37,8%
|37,4%
|59,3%
|Magyar Telekom
|2 982
|2,1%
|3,9%
|17,9%
|66,4%
|65,7%
|583,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|92,3
|3,0%
|0,3%
|-2,8%
|61,2%
|55,6%
|14,2%
|Brent
|92,64
|0,0%
|-5,8%
|-13,2%
|52,2%
|47,6%
|12,4%
|Arany
|3 876,71
|-3,2%
|-5,4%
|-7,0%
|-10,4%
|-7,4%
|108,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,5500
|0,2%
|0,3%
|0,1%
|-4,8%
|-5,1%
|-0,3%
|USDHUF
|330,3213
|0,5%
|1,8%
|1,1%
|1,0%
|-0,5%
|3,1%
|GBPHUF
|437,1550
|0,0%
|0,0%
|1,2%
|-0,8%
|0,3%
|1,6%
|EURUSD
|1,1067
|-0,3%
|-1,4%
|-1,0%
|-5,8%
|-4,6%
|-3,3%
|USDJPY
|159,8350
|0,0%
|1,2%
|0,7%
|2,0%
|3,3%
|40,3%
|GBPUSD
|1,3238
|-0,3%
|-1,8%
|0,1%
|-1,6%
|0,8%
|-1,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 374,06
|-3,4%
|-6,1%
|-12,7%
|-19,6%
|-29,8%
|11,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,3
|0,0%
|2,3%
|-5,0%
|15,2%
|26,4%
|-1 403,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,45
|0,0%
|-0,2%
|-6,8%
|-20,7%
|-23,0%
|38,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: EU
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