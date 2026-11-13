Ugrik a Mol részvénye

Kis eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 146 171 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik,
a Mol árfolyama 1,6 százalékos pluszban van,
a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett, a Richter árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Gránit Bank indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
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