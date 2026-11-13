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Új módszerrel támadnak a hackerek: elég egyetlen kattintás, és mindent visznek
Üzlet

Új módszerrel támadnak a hackerek: elég egyetlen kattintás, és mindent visznek

MTI
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Több mint 400 millió értékű kriptovalutát loptak el észak-koreai hackerek az utóbbi másfél évben titokban webkamerákkal rögzített videók felhasználásával - közölte helyi idő szerint csütörtökön az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI).

A hackerek a FaceStealer nevű internetes átverést alkalmazták. A Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet felületein kezdeményeztek beszélgetéseket a kiszemelt áldozatokkal, akiknek a bizalmát a meglévő kontaktjaik hamisított profiljai révén igyekezték megnyerni. A konferenciahívás során mindig

egy technikai hiba adódott, amelyet egy linkre kattintva lehetett elhárítani.

A hiba azonban nem valódi volt, és a kattintás következtében az érintett számítógépét és közösségimédia-profiljait azonnal vírussal fertőzték meg.

Az FBI felszámolta a "Sapphire Sleet" vagy UNC1069 nevű csoporthoz tartozó csalók felhőalapú infrastruktúráját, és lefoglalt több mint 900 webkamerás videófelvételt, amely a rászedett áldozatokról készült. A hatóság arra figyelmeztetett, hogy bárkit kiszemelhetnek, akinek kriptovalutája van, vagy aki a kriptoiparágban dolgozik.

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Brett Leatherman, az FBI kibertéri műveleti igazgatója közölte: az észak-koreai rezsim törvénytelen fegyverfejlesztési programjának finanszírozásában nagy mértékben támaszkodik a nagy formátumú kriptovaluta-rablásokból származó bevételekre.

Október végén a Binance-t, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét érte kibertámadás, amelynek során becslések szerint 6,3 milliárd dollár értékű kriptoeszközt tulajdonítottak el, a tőzsde maga pedig több mint 2,5 milliárd dollárnyi vagyont befagyasztott. A vádak szerint Észak-Koreának ahhoz a támadáshoz is köze lehetett, bár a phenjani vezetés ezt tagadta, és "abszurd" vádaskodásnak nevezte.

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