Váratlan nyertese lehet az Nvidia körüli botránynak: Európa

A globális technológiai szektorban kialakult turbulencia, amelyet tovább súlyosbított Jensen Huangnak, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan távozása, kimondottan kedvező fordulatot hozott az európai részvénypiacok számára. Miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok gyengélkednek, az európai tőzsdék korábbi hátránya előnnyé kovácsolódott, és a kontinens vezető indexei sorra döntik a csúcsokat.

A technológiai rali során sokáig komoly gyengeségként értékelték, hogy Európából hiányoznak a gigantikus méretű techóriások. Most azonban, hogy a befektetők a világ legértékesebb chipgyártójánál történt vezetőváltás és a tágabb iparági problémák hatásait mérlegelik, az európai részvények felülteljesítővé váltak - állapítja meg elemzésében a Reuters.

A páneurópai STOXX 600 index csütörtökön történelmi csúcsot döntött,

és június óta a legnagyobb heti ugrását produkálta. Ezt elsősorban a mesterséges intelligenciától kevésbé függő ágazatok, például az energiaszektor eredménynövekedése támogatta.

A piaci átrendeződés a számokban is látványosan megmutatkozik. Ebben a hónapban a STOXX 600 nagyjából 2,7 százalékkal emelkedett, miközben az amerikai Nasdaq-100 körülbelül 2,7 százalékot, a japán Nikkei pedig valamivel több mint 3 százalékot veszített az értékéből. Kéthavi távlatban az európai mutató több mint 4 százalékos pluszban jár, szemben az S&P 500 0,8 százalékos mínuszával, a technológiai papírokkal telített dél-koreai és tajvani indexek pedig 23, illetve 9 százalékot zuhantak. A tőke azért áramlik ki a legnépszerűbb AI-papírokból, mert a befektetők egyre szkeptikusabbak a túlzott értékeltségek és a hitelből finanszírozott beruházások miatt, ráadásul a demokraták elsöprő félidős választási győzelme után szigorúbb szabályozói ellenőrzésekre is számítani lehet az Egyesült Államokban.

Az európai piacok ellenálló képességét a vártnál jobb makrogazdasági adatok és az erős vállalati gyorsjelentések is támogatják, ellensúlyozva a magas államadósság miatti francia kötvénypiaci feszültségeket. Az LSEG adatai alapján a STOXX 600 vállalatai 25 százalékos negyedéves profitnövekedés elé néznek, ami négy éve a legerősebb ütem. Ebben élen járnak az energiavállalatok, amelyek nyereségét korábban az amerikai–izraeli és iráni háború által kiváltott energiasokk hajtotta fel. Bár az importfüggő európai gazdaság egészének ártottak a magas árak, a közelmúltban tapasztalt áresés már javította a piaci hangulatot. A Goldman Sachs stratégái szerint egyébként a Brent típusú nyersolaj árának minden 10 százalékos emelkedése 1 százalékkal csökkenti az európai vállalatok piaci kapitalizációját.

A kontinens tőzsdéinek védelmét a szerkezetük biztosítja, a Wall Streettel és egyes ázsiai piacokkal ellentétben ugyanis itt sokkal nagyobb súllyal szerepelnek a pénzügyi, egészségügyi és energetikai cégek. Míg az amerikai MSCI indexben az információs technológia aránya meghaladja a 35 százalékot – amelyből egyedül az Nvidia 6,6 százalékot tesz ki –, addig az európai megfelelőjében a szektor súlya mindössze 8,8 százalék. A kontinens leginkább az olyan vállalatokon keresztül kapcsolódik a félvezetőgyártási és AI-ellátási lánchoz, mint az ASML, a Siemens Energy és az Infineon.

A Morgan Stanley becslése szerint az AI-beruházások közvetlen haszonélvezői az MSCI Europe nyereségének csupán 8 százalékát adják, miközben a magasabb inflációs környezetből profitáló bankok a teljes profit 21 százalékát termelik meg. Hasonló okokból vált vonzó alternatívává a technológiai szektortól szintén kevésbé függő londoni FTSE is a kockázatokat csökkenteni kívánó befektetők számára. A diverzifikáció értékét jól mutatja az HSBC Private Bank kimutatása, amely szerint dollárban számolva a brit részvénypiac ötéves távlatban felülteljesítette az amerikait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images