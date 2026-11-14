Egy ember távozása romba dönthet mindent? 10 példát mutatunk, hogy mi történik, ha ikonikus vezető távozik

Mi történt az Nvidiánál?
Hatalmas botrány rázta meg a napokban világ legértékesebb technológiai vállalatát, az Nvidiát, amelynek alapítója és 33 éve hivatalban lévő vezérigazgatója, Jensen Huang kénytelen volt távozni a cég éléről. A váratlan vezetőváltáshoz Huang házasságon kívüli kapcsolatai vezettek, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, a sajtóban olyan információk jelentek meg, hogy az érintett nő a kínai titkosszolgálathoz kötődhetett. Az ügy különösen érzékeny, hiszen az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjei az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny egyik legfontosabb stratégiai eszközének számítanak. Emellett egy másik, a vállalat felső vezetésében dolgozó nővel folytatott viszonyra is fény derült.
Az igazgatóság szerdán fogadta el Jensen Huang lemondását, azonnali hatállyal, amit csütörtökön jelentett be a vállalat. Huang a vezérigazgatói posztról és az igazgatóságból is távozott. Az ideiglenes vezérigazgató Colette Kress pénzügyi igazgató lett, aki a CFO-feladatait is megtartja.
A hírekre hevesen reagáltak a részvénypiacok, az Nvidia árfolyama nagyot esett a botrány napjaiban, a lemondásra is megütötték a részvényeket, és jelentős mozgások voltak az egész AI-szektorban. Nagy súlya miatt az Nvidia mélyrepülése az egész Nasdaq indexetnál is komoly mozgásokat váltott ki.
Amikor a vezetőnek mennie kell
Számtalan oka lehet annak, hogy egy vezető távozik, a fő okok az alábbiak:
- Botrányok és visszás kapcsolatok: Ide tartoznak azok az esetek, amikor a vezérigazgató személyes ügye, jellemzően egy beosztottal fennálló, titkolt viszonya vagy nyilvánosan elmondott, elfogadhatatlan szavai kikényszerítik a távozását. Iyenkor nem a vezetői teljesítménye, hanem a cég hitelessége és irányítása a tét, ahogy az Intelnél 2018-ban Brian Krzanichnál vagy a McDonald's-nál 2019-ben Steve Easterbrooknál. Ez jelentős kockázatokat hordoz, mert a váltás ilyenkor váratlan, az utódot sokszor sietve kell kijelölni, és a bizonytalanság tartósan fennmaradhat, nyomást gyakorolva a részvényárfolyamra.
- Előkészített átadás: Ilyenkor a vezér maga dönt a távozásáról, a cég pedig közben felépíti az utódot, aki már bizonyított a vállalatnál. Jó példa erre Jeff Bezos és Andy Jassy az Amazonnál. Jassy az Amazon felhőüzletágát, az AWS-t vezette, amikor átvette a vezérigazgatói posztot, így a piac nem érezhette úgy, hogy vezető nélkül maradt a cég. Erre jellemzően mérsékeltebbek az árfolyamreakciók is a tőzsdéken.
- Egészségügyi okok: Ha a vezető betegsége hónapokig látható, a befektetők fokozatosan beárazzák a kilépést. Steve Jobs 2011 januárjában ment betegszabadságra, augusztusban mondott le, a napi működést pedig akkor már hónapok óta Tim Cook vezette.
- Amikor iparági fordulat miatt kell váltani: Ilyenkor az utód nem elsősorban a saját hibái miatt ad gyengébb teljesítményt, hanem mert a környezet megváltozik körülötte. Ezekben az esetekben nehéz szétválasztani, hogy a cég teljesítménye ezt követően mennyiben tudható be az utód személyének, és mennyiben a piaci környezetnek.
- "Bumerángok", a visszatérő vezetők: nem minden távozás végleges, ahogy azt a történelem mutatja, van, amikor az egykori vezető visszatér és kirángatja a bajból a céget. Ha a cég egy vezető távozása után elveszíti az irányt, van, hogy az igazgatóság és a befektetők visszahívják. Steve Jobsot például 1985-ben kiszorították az Apple-ből, amelyet társalapítóként hozott létre, a 90-es évek végén viszont visszatért, amikor a csőd szélén állt a cég. Howard Schultz, aki a Starbucks arca volt, 1986 és 2000 között vezette a céget elsőként. Később 2008-ban, majd 2022-ben ideiglenes vezérként is visszatért.
Jensen Huang esete tipikusan a botrányok közé sorolható, de annak is a legkritikusabb változatába. Nincs kijelölt utód, a távozó az igazgatóságból is kilépett, a személyes ügy pedig nemzetbiztonsági és politikai szálakat is érint.
Botrányosan távozó vezetők – Mi lett a cégek sorsa?
Az alábbiakban összeszedtünk az öt tőzsdén jegyzett céget, ahol a vezető személyes ügye miatt kellett mennie a vezérnek
Brian Krzanich, Intel
Brian Kraznich hivatali ideje alatt a cég rekordbevételeket ért el és sikeresen nyitott az adatközpontok felé, a részvények árfolyama regnálása alatt megduplázódott. De a gyártástechnológiai késések miatt a cég elveszítette el évtizedes technológiai vezető szerepét a riválisokkal szemben, amit tetőzött, hogy kiderült, hogy beosztottjával volt kapcsolata, ami sértette a cég szabályzatát. Kraznich 2018-ban mondott le.
Az ideiglenes vezérigazgató a CFO, Bob Swan lett, akit hosszass keresgélés után, 2019 januárjában állandó vezetőnek választottak. 2021 januárjában Pat Gelsingerre cserélték, amire akkor pozitívan reagáltak a részvénypiacok, de ezt mélyrepülés és súlyos veszteségek követték. 2025-től az új vezérigazgató Lip-Bu Tan, akinek irányítása alatt az Intel egy fájdalmas átszervezésen és tőkeinjekciókon át próbál talpra állni, miközben az AI-versenyben az Nvidia mögött lemaradva a GPU-k helyett inkább a szerverprocesszorok és a bérgyártás révén próbál pozíciót fogni.
Steve Easterbrook, McDonald's
2015 márciusában, hat egymást követő negyedéves csökkenő forgalom után vette át a gyorsétteremlénc vezetését Steve Easterbrook, és “turnaround” tervet hirdetett. A mindennapos reggeli, a kiszállítás és az online rendelés terén indított offenzívájával fellendítette az eladásokat, a részvény pedig majdnem megduplázódott. Az igazgatóság 2019 novemberében menesztette Easterbrookot, mert kapcsolata volt egy alkalmazottal.
Az utód Chris Kempczinski, a McDonald's USA elnöke lett, aki addig is az elődje mellett dolgozott. Kempczinski alatt a vállalat működési modellje drasztikusan átalakult, fókuszban a hatékonysággal és a digitális értékesítéssel. Pénzügyileg hatalmas készpénztermelő gépezet, de a vásárlói bázis megtartása egyre nehezebb feladat, amivel jelenleg is küzd a cég.
Laurent Freixe, Nestlé
A Nestlé az elmúlt két évben igazi „CEO-darálóvá” vált, az időszakban három vezető is megfordult a vállalat élén. 2024-ben távozott Mark Schneider, aki nyolc évig vezette a céget, de a volumenek esése és az agresszív áremelések miatt elveszítette a fogyasztókat és a piac bizalmát. Őt Laurent Freixe követte, aki 1986 óta dolgozott a cégnél és 2022-től a latin-amerikai üzletágat vezette. Rövid, egy éves vezetősége alatt a víz üzletág leválasztását és a gyengén teljesítő vitaminmárkák felülvizsgálatát indította el. A svájci élelmiszeripari óriás 2025. szeptember 1-jén menesztette Freixe-t, miután kiderlt, hogy egy beosztottjával titkolt viszonya volt, ami sértette a magatartási kódexet. Az utód Philipp Navratil, a Nespresso vezetője lett.
A folyamatos vezetői bizonytalanság rányomta a bélyegét a svájci élelmiszeripari óriás megítélésére, ami a részvényárfolyamon is nyomot hagyott. Bár Navratil kinevezése óta a cég működése kezd racionalizálódni, még bőven van tennivaló a cégvezetp saját bevallása szerint.
John Schnatter, Papa John's
John Schnatter 1984-ben alapította a népszerű pizzérialáncot az apja tavernájából, a pénzt saját autójának eladásából teremtette meg az induláshoz. John Schnatter nemcsak a vezérigazgató, hanem a márka arca és a logó szereplője is volt. Egy sor súlyos pr-botrány, például rasszista kifejezések használata miatt az igazgatóság és a befektetők nyomására kénytelen volt 2018-ban lemondani a vezérigazgatói, majd az elnöki posztról is. Ezt követően a pandemia valóságos aranykort hozott 2020-tól a cégnél a házhoz szállításoknak köszönhetően, majd a makrokörnyezet megváltozása és a brutális gyorséttermi árverseny földbe állította a céget.
A vállalatot 2024 augusztusa óta a Wendy's korábbi vezére, Todd Penegor irányítja. De a cég 2026-ra rendkívül súlyos állapotba került, az infláció miatt árérzékennyé vált fogyasztók elfordultak a drágább pizzarendelésektől. 2026 augusztusában a cég drasztikusan visszavágta a bevételi várakozásait, és felfüggesztette az osztalékfizetést. A vállalat a napokban jelentette be a fordulat-stratégiát, amelynek keretében globálisan optimalizálják a hálózatot, és a tervek szerint 2027-ig több száz alulteljesítő éttermet zárnak be.
Steve Wynn, Wynn Resorts
2018-ban nők zaklatással vádolták meg Steve Wynn kaszinómogult, a Wynn Resorts alapítóját, aki olyan neves kaszinók építésében vett részt, mint a Mirage, vagy a Bellaggio, sőt az egész Las Vegas Strip kialakításában kulcsszerepe volt. Wynn tagadta a vádakat, de lemondott, az árfolyam pedig nagy eséssel reagált az eseményekre. A távozó alapító nemcsak egy cégvezető volt, ő volt a kreatív zseni, aki szó szerint felrajzolta és megtervezte a modern Las Vegas-i luxuskaszinók világát.
Az utód Matt Maddox lett, aki 2013 óta a cég elnöke volt, 2022 óta pedig Craig Billings vezeti, a tökéletes ellenpéldája a karizmatikus alapítónak: nem dizájner, hanem a cég korábbi, pragmatikus pénzügyi igazgatója. Craig Billings alatt vizionárius dizájncégből egy profin menedzselt, globális terjeszkedésre fókuszáló ingatlanfejlesztő és szolgáltató gépezetté vált. A Wynn sztorija példa arra, hogy egy zseni távozása után az utódlás akkor is lehet sikeres, ha az új vezető meg sem próbálja a korábbi alapítót másolni, hanem a saját, akár szigorúan pénzügyi és üzleti erősségeire épít egy teljesen új növekedési sztorit.
Öt ikonikus vezérváltás, ahol nem volt botrány
Jeff Bezos, Amazon
1994-ben Jeff Bezos egy autós utazás közben vázolta fel az Amazon üzleti tervét. Az online könyvesboltból globális kereskedelmi és technológiai céget épített, és az AWS-sel a felhőpiac egyik meghatározó szereplőjévé tette. Bezos esetében egy tankönyvi átadást láttunk, 2021 februárjában, az első 100 milliárd dollár feletti negyedéves bevétel mellett jelentette be, hogy a harmadik negyedévben átadja a vezérigazgatói posztot Andy Jassynek, az AWS vezetőjének. Jassy már a cég fő profit driver üzletégát irányította, Bezos pedig az igazgatóság elnökeként maradt.
Amikor Jassy átvette a cégvezetést, a vállalat épp a pandémiás túlzott kapacitások időszakét élte, túlduzzasztott raktárkapacitásokkal és túl sok alkalmazottal küzdöttek, miközben a profitráták beszakadtak. Jassy egy kőkemény, racionális technokrata, aki nem a látványos víziókra, hanem a hatékonyságra fókuszált. Ő vezényelte le az Amazon történetének legnagyobb leépítési hullámait és az e-kereskedelmi logisztika regionális átszervezését, ami 2024-re ismét készpénztermelő géppé tette a kiskereskedelmi lábat. Mindeközben a felhő üzletág továbbra is szépen növekszik és az új vezető pontosan azt a kőkemény költségfegyelmet és B2B-fókuszt hozta el az Amazonnak, ami a 2026-os, ezermilliárdokat felemésztő AI-infrastruktúra háborúban szükséges.
Steve Jobs, Apple
Steve Jobsot, a cég egykori alapítóját 1985-ben kiszorították az Apple-ből, majd a NeXT felvásárlása után visszatért. A csőd széléről hozta vissza a céget, és az iPod, az iPhone és az iPad bevezetésével újraformálta a technológiai piacot. Jobs 2011 augusztusában, hónapokig tartó betegszabadság után mondott le. Tim Cook akkor már nyolc hónapja vezette a napi működést, így a piac nem érezhette úgy, hogy vezér nélkül maradt a cég. Tim Cook a működési hatékonyságra, az ellátási láncra és a szolgáltatásokra építve vitte tovább a céget, egy valódi készpénztermelő gépezetté tette a vállalatot, ami a részvényárfolyamon is tükröződött, bár sokszor érte olyan kritika, hogy a nagy innovációk, az új világmegváltó termékek hiányoznak. Idén szeptember John Ternus vette át a vezetői posztot, aki az Apple hardvermérnöki részlegének vezetője volt.
Bill Gates, Microsoft
Bill Gates 1975-ben Paul Allennel alapította a Microsoftot, és a Windows és az Office révén a személyi számítógépes szoftverpiac meghatározó szereplőjévé tette. Gates bár nem láthatta előre, de kiváló időzítéssel, 2000 januárjában adta át a vezérigazgatói posztot Steve Ballmernek, pár hónappal később ugyanis kipukkadt a dotkomlufi. A Microsoft gyenge részvényteljesítményét Ballmer ideje alatt nem lehet csak a lufira fogni a cég saját stratégiai hibái, például a mobilpiac elmulasztása is szerepet játszottak benne. A fordulatot Satya Nadella 2014-es kinevezése hozta el, aki a felhőre épített és most a világ első számú vállalati AI-szolgáltatójává akar válni.
Jack Welch, General Electric
Welch húsz év után, 2001 szeptemberében vonult nyugdíjba. A cég piaci értéke regnálása alatt 12 milliárdról 410 milliárd dollárra nőtt, utódja, Jeff Immelt pedig egy hosszú, nyilvános utódlási verseny nyertese volt. Immelt néhány nappal szeptember 11. előtt vette át a céget, később jött a 2008-as pénzügyi válság és a GE Capital problémája. A részvény hosszú távon alulteljesített, a GE pedig végül több önálló társaságra bomlott. A külső körülmények is szerepet játszottak az alulteljesítésben, de minden jel arra utal, hogy a konglomerátum modellje is kifulladt. Most három különálló vállalatként működik tovább a GE: van egy légiközlekedési, egy energetikai és egy egészségügyi cég.
Howard Schultz, Starbucks
Howard Schultz többször is visszatért a vezérigazgatói pozícióba, először 2000-ben adta át a vezetői széket, majd 2008-ban tért vissza, amikor egészen 2017-ig maradt. Ezt követően még 2022-2023-ban ideiglenes vezérigazgató volt. Főként neki köszönhető, hogy a Starbucks globális márkává vált. 2023 márciusában Laxman Narasimhannak adta át a vezetést.
A Starbucks jelenleg egy intenzív útkeresés és átalakulás fázisában van, miután a legújabb vezérigazgató, Brian Niccol, aki 2024 őszén vette át a lejtmenetbe került cég irányítását, próbálja visszahozni a hagyományos kávéházi élményt és megállítani a profitabilitás csökkenését.
Mire figyeljenek a befektetők most az Nvidiánál?
Egy ikonikus vezető távozása önmagában még nem jelenti a sikersztori végét: az Apple és a Microsoft példája szerint az alapító után is jöhet sikeresebb korszak, a GE története viszont arra figyelmeztet, hogy az utódnak sokszor már egy megváltozott világban kell bizonyítania. Az Nvidia legnagyobb kockázata, hogy a vezetőváltás egybeesik az AI-beruházási ciklus érésével, miközben Huang személyes technológiai és üzleti szerepét is pótolni kell. A befektetőknek ezért nem az a kérdés, hogy ki ül be a vezérigazgatói székbe, hanem hogy az Nvidia megőrzi-e azt a szervezeti és technológiai fölényt, amelyre az elmúlt évek rendkívüli növekedése épült.
A következő hetekben a vezetőváltás hatásai először a szervezetben és az ügyfélkapcsolatokban jelentkezhetnek.
Mutatjuk, mire érdemes most figyelni az Nvidiánál befektetőként:
- A november 17-i gyorsjelentés. Az Nvidia közölte, hogy az időpont nem változik, jövő héten teszi közzé negyedéves számait. A vezetőség 108 milliárd dolláros negyedéves bevételt vár, az elemzői konszenzus 109 milliárd körül van.
- Az utódkeresés. A napokban napvitlágot látott hírek szerint egy külső tanácsadó céggel már keresi az utódot a válallat a vezérigazgtói pozícióban. Nem tudni egyelőre, hogy belső vagy külső jelölt lesz, de ez lényeges kérdés lehet, ahogy az is, hogy milyen gyorsan döntenek, meddig tart az átmeneti időszak.
- A kulcsemberek. A mérnöki gárda és a technológiai vezetés megtartása kiemelt figyelmet érdemel, ugyanis itt lehet először meglátni, hogy a váltás zökkenőmentes-e.
- A Blackwell–Vera Rubin átállás. A menedzsment várakozásai szerint a Vera Rubin a harmadik negyedévben az adatközponti bevétel nagyjából 20 százalékát adja, ez az első számszerű mutatója az átállás ütemének. A Vera Rubin kulcsfontosságú a vállalat számára, mert ezzel tervezi megtartani technológiai és piaci vezető szerepét, miközben az AI-fejlesztés egy új, sokkal számításigényesebb korszakba lép.
- A nagy ügyfelek. Az Amazon, a Microsoft, a Google és más felhőszolgáltatók hosszú távú rendelései és az együttműködések folytonossága is kérdéses a botrányt követően.
- A kongresszusi és szabályozói szál. A botrány nyomán tovább szigorodhatnak az Nvidia kínai értékesítésére vonatkozó amerikai exportkorlátozások, és a washingtoni törvényhozók a harmadik országokon keresztüli chipkereskedelem, valamint a távoli hozzáférés ellenőrzését is szigorúbb szabályokhoz köthetik. Emellett az Nvidia szigorúbb hatósági felügyeletre, SEC-vizsgálatra és befektetői perekre is számíthat, ha felmerül, hogy a vállalat nem megfelelően kezelte vagy hozta nyilvánosságra az exportellenőrzési kockázatokat.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Egy ember távozása romba dönthet mindent? 10 példát mutatunk, hogy mi történik, ha ikonikus vezető távozik
Nem ez az első botrányos távozás.
Történelmi kísérletbe kezdett a SpaceX: az utolsó pillanatban kellett leállítani a bravúros manővert
Lángok nyelték el a Starship első fokozatát.
Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte a KDNP ügyvezető alelnöke
Latorcai Csaba etikai eljárást is indított ellene.
Bóka János Seszták ügyéről: ez vállalhatatlan
Orbán Viktor Facebook-oldalán mondta el mit gondol a fejleményekről.
Dani Rodrik: az AI elhozhatja a pusztulást?
De ez csak rajtunk múlik.
A nemzetközi sajtót is letarolta Seszták Miklós ügye: a legnagyobb lapok is az erdőben talált milliárdokról cikkeznek
Világszerte felfigyeltek Orbán Viktor korábbi miniszterének a korrupciós botrányára.
Mélyen Oroszországon belül mért csapást Ukrajna: lángok csaptak fel a kulcsfontosságú olajlétesítménynél
Egy katonai repteret is találat ért a vezérkar szerint.
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.