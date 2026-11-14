Egy ember távozása romba dönthet mindent? 10 példát mutatunk, hogy mi történik, ha ikonikus vezető távozik

Az Nvidia távozó vezére, Jensen Huang elmaradhatatlan bőrzsdekijében egy valóságos rocksztár képét festette. A chipgyártó, sőt, az egész AI-világ szempontjából tulajdonképpen az is volt: társalapítóként több mint három évtizeden át vezette a céget, és a személyisége szinte egybeolvadt a márkával. Lemondásával a világ egyik legértékesebb chipgyártójának úgy kell új vezetőt találnia, hogy közben az AI-beruházási hullám közepén jár, megannyi kérdőjellel a megtérüléssel kapcsolatban. A tőzsdetörténelem tele van hasonló, megrázó vezetőváltásokkal: van, ahol az utód feljebb vitte a céget, máshol nem sikerült kilépni az előd árnyékából. Megnéztünk 10 korábbi vezetőváltást, hogy milyen hatással volt cégekre, mi lett a részvényárfolyamokkal, és mire érdemes most figyelni az Nvidiánál.

Mi történt az Nvidiánál?

Hatalmas botrány rázta meg a napokban világ legértékesebb technológiai vállalatát, az Nvidiát, amelynek alapítója és 33 éve hivatalban lévő vezérigazgatója, Jensen Huang kénytelen volt távozni a cég éléről. A váratlan vezetőváltáshoz Huang házasságon kívüli kapcsolatai vezettek, amelyek közül az egyik nemzetbiztonsági kérdéseket is felvetett, a sajtóban olyan információk jelentek meg, hogy az érintett nő a kínai titkosszolgálathoz kötődhetett. Az ügy különösen érzékeny, hiszen az Nvidia mesterségesintelligencia-chipjei az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai verseny egyik legfontosabb stratégiai eszközének számítanak. Emellett egy másik, a vállalat felső vezetésében dolgozó nővel folytatott viszonyra is fény derült.

Az igazgatóság szerdán fogadta el Jensen Huang lemondását, azonnali hatállyal, amit csütörtökön jelentett be a vállalat. Huang a vezérigazgatói posztról és az igazgatóságból is távozott. Az ideiglenes vezérigazgató Colette Kress pénzügyi igazgató lett, aki a CFO-feladatait is megtartja.

A hírekre hevesen reagáltak a részvénypiacok, az Nvidia árfolyama nagyot esett a botrány napjaiban, a lemondásra is megütötték a részvényeket, és jelentős mozgások voltak az egész AI-szektorban. Nagy súlya miatt az Nvidia mélyrepülése az egész Nasdaq indexetnál is komoly mozgásokat váltott ki.

Amikor a vezetőnek mennie kell

Számtalan oka lehet annak, hogy egy vezető távozik, a fő okok az alábbiak:

Botrányok és visszás kapcsolatok: Ide tartoznak azok az esetek, amikor a vezérigazgató személyes ügye, jellemzően egy beosztottal fennálló, titkolt viszonya vagy nyilvánosan elmondott, elfogadhatatlan szavai kikényszerítik a távozását. Iyenkor nem a vezetői teljesítménye, hanem a cég hitelessége és irányítása a tét, ahogy az Intelnél 2018-ban Brian Krzanichnál vagy a McDonald's-nál 2019-ben Steve Easterbrooknál. Ez jelentős kockázatokat hordoz, mert a váltás ilyenkor váratlan, az utódot sokszor sietve kell kijelölni, és a bizonytalanság tartósan fennmaradhat, nyomást gyakorolva a részvényárfolyamra.

Ide tartoznak azok az esetek, amikor a vezérigazgató személyes ügye, jellemzően egy beosztottal fennálló, titkolt viszonya vagy nyilvánosan elmondott, elfogadhatatlan szavai kikényszerítik a távozását. Iyenkor nem a vezetői teljesítménye, hanem a cég hitelessége és irányítása a tét, ahogy az Intelnél 2018-ban Brian Krzanichnál vagy a McDonald's-nál 2019-ben Steve Easterbrooknál. Ez jelentős kockázatokat hordoz, mert a váltás ilyenkor váratlan, az utódot sokszor sietve kell kijelölni, és a bizonytalanság tartósan fennmaradhat, nyomást gyakorolva a részvényárfolyamra. Előkészített átadás: Ilyenkor a vezér maga dönt a távozásáról, a cég pedig közben felépíti az utódot, aki már bizonyított a vállalatnál. Jó példa erre Jeff Bezos és Andy Jassy az Amazonnál. Jassy az Amazon felhőüzletágát, az AWS-t vezette, amikor átvette a vezérigazgatói posztot, így a piac nem érezhette úgy, hogy vezető nélkül maradt a cég. Erre jellemzően mérsékeltebbek az árfolyamreakciók is a tőzsdéken.

Ilyenkor a vezér maga dönt a távozásáról, a cég pedig közben felépíti az utódot, aki már bizonyított a vállalatnál. Jó példa erre Jeff Bezos és Andy Jassy az Amazonnál. Jassy az Amazon felhőüzletágát, az AWS-t vezette, amikor átvette a vezérigazgatói posztot, így a piac nem érezhette úgy, hogy vezető nélkül maradt a cég. Erre jellemzően mérsékeltebbek az árfolyamreakciók is a tőzsdéken. Egészségügyi okok: Ha a vezető betegsége hónapokig látható, a befektetők fokozatosan beárazzák a kilépést. Steve Jobs 2011 januárjában ment betegszabadságra, augusztusban mondott le, a napi működést pedig akkor már hónapok óta Tim Cook vezette.

Ha a vezető betegsége hónapokig látható, a befektetők fokozatosan beárazzák a kilépést. Steve Jobs 2011 januárjában ment betegszabadságra, augusztusban mondott le, a napi működést pedig akkor már hónapok óta Tim Cook vezette. Amikor iparági fordulat miatt kell váltani: Ilyenkor az utód nem elsősorban a saját hibái miatt ad gyengébb teljesítményt, hanem mert a környezet megváltozik körülötte. Ezekben az esetekben nehéz szétválasztani, hogy a cég teljesítménye ezt követően mennyiben tudható be az utód személyének, és mennyiben a piaci környezetnek.

Ilyenkor az utód nem elsősorban a saját hibái miatt ad gyengébb teljesítményt, hanem mert a környezet megváltozik körülötte. Ezekben az esetekben nehéz szétválasztani, hogy a cég teljesítménye ezt követően mennyiben tudható be az utód személyének, és mennyiben a piaci környezetnek. "Bumerángok", a visszatérő vezetők: nem minden távozás végleges, ahogy azt a történelem mutatja, van, amikor az egykori vezető visszatér és kirángatja a bajból a céget. Ha a cég egy vezető távozása után elveszíti az irányt, van, hogy az igazgatóság és a befektetők visszahívják. Steve Jobsot például 1985-ben kiszorították az Apple-ből, amelyet társalapítóként hozott létre, a 90-es évek végén viszont visszatért, amikor a csőd szélén állt a cég. Howard Schultz, aki a Starbucks arca volt, 1986 és 2000 között vezette a céget elsőként. Később 2008-ban, majd 2022-ben ideiglenes vezérként is visszatért.

Jensen Huang esete tipikusan a botrányok közé sorolható, de annak is a legkritikusabb változatába. Nincs kijelölt utód, a távozó az igazgatóságból is kilépett, a személyes ügy pedig nemzetbiztonsági és politikai szálakat is érint.

Botrányosan távozó vezetők – Mi lett a cégek sorsa?

Az alábbiakban összeszedtünk az öt tőzsdén jegyzett céget, ahol a vezető személyes ügye miatt kellett mennie a vezérnek

Brian Krzanich, Intel

Brian Kraznich hivatali ideje alatt a cég rekordbevételeket ért el és sikeresen nyitott az adatközpontok felé, a részvények árfolyama regnálása alatt megduplázódott. De a gyártástechnológiai késések miatt a cég elveszítette el évtizedes technológiai vezető szerepét a riválisokkal szemben, amit tetőzött, hogy kiderült, hogy beosztottjával volt kapcsolata, ami sértette a cég szabályzatát. Kraznich 2018-ban mondott le.

Az ideiglenes vezérigazgató a CFO, Bob Swan lett, akit hosszass keresgélés után, 2019 januárjában állandó vezetőnek választottak. 2021 januárjában Pat Gelsingerre cserélték, amire akkor pozitívan reagáltak a részvénypiacok, de ezt mélyrepülés és súlyos veszteségek követték. 2025-től az új vezérigazgató Lip-Bu Tan, akinek irányítása alatt az Intel egy fájdalmas átszervezésen és tőkeinjekciókon át próbál talpra állni, miközben az AI-versenyben az Nvidia mögött lemaradva a GPU-k helyett inkább a szerverprocesszorok és a bérgyártás révén próbál pozíciót fogni.

Steve Easterbrook, McDonald's

2015 márciusában, hat egymást követő negyedéves csökkenő forgalom után vette át a gyorsétteremlénc vezetését Steve Easterbrook, és “turnaround” tervet hirdetett. A mindennapos reggeli, a kiszállítás és az online rendelés terén indított offenzívájával fellendítette az eladásokat, a részvény pedig majdnem megduplázódott. Az igazgatóság 2019 novemberében menesztette Easterbrookot, mert kapcsolata volt egy alkalmazottal.

Az utód Chris Kempczinski, a McDonald's USA elnöke lett, aki addig is az elődje mellett dolgozott. Kempczinski alatt a vállalat működési modellje drasztikusan átalakult, fókuszban a hatékonysággal és a digitális értékesítéssel. Pénzügyileg hatalmas készpénztermelő gépezet, de a vásárlói bázis megtartása egyre nehezebb feladat, amivel jelenleg is küzd a cég.

Laurent Freixe, Nestlé

A Nestlé az elmúlt két évben igazi „CEO-darálóvá” vált, az időszakban három vezető is megfordult a vállalat élén. 2024-ben távozott Mark Schneider, aki nyolc évig vezette a céget, de a volumenek esése és az agresszív áremelések miatt elveszítette a fogyasztókat és a piac bizalmát. Őt Laurent Freixe követte, aki 1986 óta dolgozott a cégnél és 2022-től a latin-amerikai üzletágat vezette. Rövid, egy éves vezetősége alatt a víz üzletág leválasztását és a gyengén teljesítő vitaminmárkák felülvizsgálatát indította el. A svájci élelmiszeripari óriás 2025. szeptember 1-jén menesztette Freixe-t, miután kiderlt, hogy egy beosztottjával titkolt viszonya volt, ami sértette a magatartási kódexet. Az utód Philipp Navratil, a Nespresso vezetője lett.

A folyamatos vezetői bizonytalanság rányomta a bélyegét a svájci élelmiszeripari óriás megítélésére, ami a részvényárfolyamon is nyomot hagyott. Bár Navratil kinevezése óta a cég működése kezd racionalizálódni, még bőven van tennivaló a cégvezetp saját bevallása szerint.

John Schnatter, Papa John's

John Schnatter 1984-ben alapította a népszerű pizzérialáncot az apja tavernájából, a pénzt saját autójának eladásából teremtette meg az induláshoz. John Schnatter nemcsak a vezérigazgató, hanem a márka arca és a logó szereplője is volt. Egy sor súlyos pr-botrány, például rasszista kifejezések használata miatt az igazgatóság és a befektetők nyomására kénytelen volt 2018-ban lemondani a vezérigazgatói, majd az elnöki posztról is. Ezt követően a pandemia valóságos aranykort hozott 2020-tól a cégnél a házhoz szállításoknak köszönhetően, majd a makrokörnyezet megváltozása és a brutális gyorséttermi árverseny földbe állította a céget.

A vállalatot 2024 augusztusa óta a Wendy's korábbi vezére, Todd Penegor irányítja. De a cég 2026-ra rendkívül súlyos állapotba került, az infláció miatt árérzékennyé vált fogyasztók elfordultak a drágább pizzarendelésektől. 2026 augusztusában a cég drasztikusan visszavágta a bevételi várakozásait, és felfüggesztette az osztalékfizetést. A vállalat a napokban jelentette be a fordulat-stratégiát, amelynek keretében globálisan optimalizálják a hálózatot, és a tervek szerint 2027-ig több száz alulteljesítő éttermet zárnak be.

Steve Wynn, Wynn Resorts

2018-ban nők zaklatással vádolták meg Steve Wynn kaszinómogult, a Wynn Resorts alapítóját, aki olyan neves kaszinók építésében vett részt, mint a Mirage, vagy a Bellaggio, sőt az egész Las Vegas Strip kialakításában kulcsszerepe volt. Wynn tagadta a vádakat, de lemondott, az árfolyam pedig nagy eséssel reagált az eseményekre. A távozó alapító nemcsak egy cégvezető volt, ő volt a kreatív zseni, aki szó szerint felrajzolta és megtervezte a modern Las Vegas-i luxuskaszinók világát.

Az utód Matt Maddox lett, aki 2013 óta a cég elnöke volt, 2022 óta pedig Craig Billings vezeti, a tökéletes ellenpéldája a karizmatikus alapítónak: nem dizájner, hanem a cég korábbi, pragmatikus pénzügyi igazgatója. Craig Billings alatt vizionárius dizájncégből egy profin menedzselt, globális terjeszkedésre fókuszáló ingatlanfejlesztő és szolgáltató gépezetté vált. A Wynn sztorija példa arra, hogy egy zseni távozása után az utódlás akkor is lehet sikeres, ha az új vezető meg sem próbálja a korábbi alapítót másolni, hanem a saját, akár szigorúan pénzügyi és üzleti erősségeire épít egy teljesen új növekedési sztorit.

Öt ikonikus vezérváltás, ahol nem volt botrány

Jeff Bezos, Amazon

1994-ben Jeff Bezos egy autós utazás közben vázolta fel az Amazon üzleti tervét. Az online könyvesboltból globális kereskedelmi és technológiai céget épített, és az AWS-sel a felhőpiac egyik meghatározó szereplőjévé tette. Bezos esetében egy tankönyvi átadást láttunk, 2021 februárjában, az első 100 milliárd dollár feletti negyedéves bevétel mellett jelentette be, hogy a harmadik negyedévben átadja a vezérigazgatói posztot Andy Jassynek, az AWS vezetőjének. Jassy már a cég fő profit driver üzletégát irányította, Bezos pedig az igazgatóság elnökeként maradt.

Amikor Jassy átvette a cégvezetést, a vállalat épp a pandémiás túlzott kapacitások időszakét élte, túlduzzasztott raktárkapacitásokkal és túl sok alkalmazottal küzdöttek, miközben a profitráták beszakadtak. Jassy egy kőkemény, racionális technokrata, aki nem a látványos víziókra, hanem a hatékonyságra fókuszált. Ő vezényelte le az Amazon történetének legnagyobb leépítési hullámait és az e-kereskedelmi logisztika regionális átszervezését, ami 2024-re ismét készpénztermelő géppé tette a kiskereskedelmi lábat. Mindeközben a felhő üzletág továbbra is szépen növekszik és az új vezető pontosan azt a kőkemény költségfegyelmet és B2B-fókuszt hozta el az Amazonnak, ami a 2026-os, ezermilliárdokat felemésztő AI-infrastruktúra háborúban szükséges.

Steve Jobs, Apple

Steve Jobsot, a cég egykori alapítóját 1985-ben kiszorították az Apple-ből, majd a NeXT felvásárlása után visszatért. A csőd széléről hozta vissza a céget, és az iPod, az iPhone és az iPad bevezetésével újraformálta a technológiai piacot. Jobs 2011 augusztusában, hónapokig tartó betegszabadság után mondott le. Tim Cook akkor már nyolc hónapja vezette a napi működést, így a piac nem érezhette úgy, hogy vezér nélkül maradt a cég. Tim Cook a működési hatékonyságra, az ellátási láncra és a szolgáltatásokra építve vitte tovább a céget, egy valódi készpénztermelő gépezetté tette a vállalatot, ami a részvényárfolyamon is tükröződött, bár sokszor érte olyan kritika, hogy a nagy innovációk, az új világmegváltó termékek hiányoznak. Idén szeptember John Ternus vette át a vezetői posztot, aki az Apple hardvermérnöki részlegének vezetője volt.

Bill Gates, Microsoft

Bill Gates 1975-ben Paul Allennel alapította a Microsoftot, és a Windows és az Office révén a személyi számítógépes szoftverpiac meghatározó szereplőjévé tette. Gates bár nem láthatta előre, de kiváló időzítéssel, 2000 januárjában adta át a vezérigazgatói posztot Steve Ballmernek, pár hónappal később ugyanis kipukkadt a dotkomlufi. A Microsoft gyenge részvényteljesítményét Ballmer ideje alatt nem lehet csak a lufira fogni a cég saját stratégiai hibái, például a mobilpiac elmulasztása is szerepet játszottak benne. A fordulatot Satya Nadella 2014-es kinevezése hozta el, aki a felhőre épített és most a világ első számú vállalati AI-szolgáltatójává akar válni.

Jack Welch, General Electric

Welch húsz év után, 2001 szeptemberében vonult nyugdíjba. A cég piaci értéke regnálása alatt 12 milliárdról 410 milliárd dollárra nőtt, utódja, Jeff Immelt pedig egy hosszú, nyilvános utódlási verseny nyertese volt. Immelt néhány nappal szeptember 11. előtt vette át a céget, később jött a 2008-as pénzügyi válság és a GE Capital problémája. A részvény hosszú távon alulteljesített, a GE pedig végül több önálló társaságra bomlott. A külső körülmények is szerepet játszottak az alulteljesítésben, de minden jel arra utal, hogy a konglomerátum modellje is kifulladt. Most három különálló vállalatként működik tovább a GE: van egy légiközlekedési, egy energetikai és egy egészségügyi cég.

Howard Schultz, Starbucks

Howard Schultz többször is visszatért a vezérigazgatói pozícióba, először 2000-ben adta át a vezetői széket, majd 2008-ban tért vissza, amikor egészen 2017-ig maradt. Ezt követően még 2022-2023-ban ideiglenes vezérigazgató volt. Főként neki köszönhető, hogy a Starbucks globális márkává vált. 2023 márciusában Laxman Narasimhannak adta át a vezetést.

A Starbucks jelenleg egy intenzív útkeresés és átalakulás fázisában van, miután a legújabb vezérigazgató, Brian Niccol, aki 2024 őszén vette át a lejtmenetbe került cég irányítását, próbálja visszahozni a hagyományos kávéházi élményt és megállítani a profitabilitás csökkenését.

Mire figyeljenek a befektetők most az Nvidiánál?

Egy ikonikus vezető távozása önmagában még nem jelenti a sikersztori végét: az Apple és a Microsoft példája szerint az alapító után is jöhet sikeresebb korszak, a GE története viszont arra figyelmeztet, hogy az utódnak sokszor már egy megváltozott világban kell bizonyítania. Az Nvidia legnagyobb kockázata, hogy a vezetőváltás egybeesik az AI-beruházási ciklus érésével, miközben Huang személyes technológiai és üzleti szerepét is pótolni kell. A befektetőknek ezért nem az a kérdés, hogy ki ül be a vezérigazgatói székbe, hanem hogy az Nvidia megőrzi-e azt a szervezeti és technológiai fölényt, amelyre az elmúlt évek rendkívüli növekedése épült.

A következő hetekben a vezetőváltás hatásai először a szervezetben és az ügyfélkapcsolatokban jelentkezhetnek.

Mutatjuk, mire érdemes most figyelni az Nvidiánál befektetőként:

A november 17-i gyorsjelentés. Az Nvidia közölte, hogy az időpont nem változik, jövő héten teszi közzé negyedéves számait. A vezetőség 108 milliárd dolláros negyedéves bevételt vár, az elemzői konszenzus 109 milliárd körül van.

Az Nvidia közölte, hogy az időpont nem változik, jövő héten teszi közzé negyedéves számait. A vezetőség 108 milliárd dolláros negyedéves bevételt vár, az elemzői konszenzus 109 milliárd körül van. Az utódkeresés. A napokban napvitlágot látott hírek szerint egy külső tanácsadó céggel már keresi az utódot a válallat a vezérigazgtói pozícióban. Nem tudni egyelőre, hogy belső vagy külső jelölt lesz, de ez lényeges kérdés lehet, ahogy az is, hogy milyen gyorsan döntenek, meddig tart az átmeneti időszak.

A napokban napvitlágot látott hírek szerint egy külső tanácsadó céggel már keresi az utódot a válallat a vezérigazgtói pozícióban. Nem tudni egyelőre, hogy belső vagy külső jelölt lesz, de ez lényeges kérdés lehet, ahogy az is, hogy milyen gyorsan döntenek, meddig tart az átmeneti időszak. A kulcsemberek. A mérnöki gárda és a technológiai vezetés megtartása kiemelt figyelmet érdemel, ugyanis itt lehet először meglátni, hogy a váltás zökkenőmentes-e.

A mérnöki gárda és a technológiai vezetés megtartása kiemelt figyelmet érdemel, ugyanis itt lehet először meglátni, hogy a váltás zökkenőmentes-e. A Blackwell–Vera Rubin átállás. A menedzsment várakozásai szerint a Vera Rubin a harmadik negyedévben az adatközponti bevétel nagyjából 20 százalékát adja, ez az első számszerű mutatója az átállás ütemének. A Vera Rubin kulcsfontosságú a vállalat számára, mert ezzel tervezi megtartani technológiai és piaci vezető szerepét, miközben az AI-fejlesztés egy új, sokkal számításigényesebb korszakba lép.

A menedzsment várakozásai szerint a Vera Rubin a harmadik negyedévben az adatközponti bevétel nagyjából 20 százalékát adja, ez az első számszerű mutatója az átállás ütemének. A Vera Rubin kulcsfontosságú a vállalat számára, mert ezzel tervezi megtartani technológiai és piaci vezető szerepét, miközben az AI-fejlesztés egy új, sokkal számításigényesebb korszakba lép. A nagy ügyfelek. Az Amazon, a Microsoft, a Google és más felhőszolgáltatók hosszú távú rendelései és az együttműködések folytonossága is kérdéses a botrányt követően.

Az Amazon, a Microsoft, a Google és más felhőszolgáltatók hosszú távú rendelései és az együttműködések folytonossága is kérdéses a botrányt követően. A kongresszusi és szabályozói szál. A botrány nyomán tovább szigorodhatnak az Nvidia kínai értékesítésére vonatkozó amerikai exportkorlátozások, és a washingtoni törvényhozók a harmadik országokon keresztüli chipkereskedelem, valamint a távoli hozzáférés ellenőrzését is szigorúbb szabályokhoz köthetik. Emellett az Nvidia szigorúbb hatósági felügyeletre, SEC-vizsgálatra és befektetői perekre is számíthat, ha felmerül, hogy a vállalat nem megfelelően kezelte vagy hozta nyilvánosságra az exportellenőrzési kockázatokat.

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