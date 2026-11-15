Financial Times: megindult a lobbi a háttérben, a Fehér Ház segítségével térne vissza Jensen Huag az Nvidia élére

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Bennfentes információk szerint Huang

már több bizalmasával is egyeztetett a visszatérés lehetőségéről.

Ezalatt a négybillió dolláros piaci kapitalizációjú vállalat igazgatótanácsa független vizsgálatot folytat a látványos vezetői válságot előidéző ügyekben. A volt vezérigazgató szövetségesei a technológiai szektor vezetőiből álló külön munkacsoportot hoztak létre, hogy Huang visszatéréséért lobbizzanak, és még a Fehér Ház támogatását is megpróbálják megszerezni.

A hétvégén nyilvános kampány indult a távozó vezető mellett, amelyhez számos hűséges Nvidia-alkalmazott is csatlakozott. A visszavételét követelő nyílt levelet többek között Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, valamint Tim Sweeney, az Epic Games vezetője is támogatta. Ugyanígy nyílt levélben kérte az igazgatótanácsot a lehetőségek nyitva hagyására a vállalat két intézményi befektetője, Brad Gerstner, az Altimeter Capital és Gavin Baker, az Atreides Management vezetője. Ők Huang hosszú távú, rendkívüli vezetői sikereire és a távozása okozta piaci bizonytalanságra hivatkozva szorgalmazzák az engedékenységet.

A kezdeményezés ugyanakkor komoly politikai ellenállásba ütközhet Washingtonban, ahol Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap a vállalat vezetésének drasztikus átalakítását sürgette. A helyzetet tovább nehezíti Huang viszonya Alice Huanggal, a szingapúri székhelyű Megaspeed egyik vezetőjével. Ez az eset ugyanis fokozott hatósági vizsgálatokat vont maga után azzal kapcsolatban, hogy az Nvidia mennyire tartja be az előírásokat, amikor potenciális kínai kapcsolatokkal rendelkező ázsiai ügyfeleknek értékesít mesterségesintelligencia-chipeket. A támogatói táborban is elismerik, hogy a vezérigazgató hírnevének helyreállítása nehéz feladat lesz, hiszen a beosztottal folytatott viszony a vállalati szabályzatok szerint önmagában is azonnali elbocsátást von maga után.

Más alapító-vezérigazgatókkal ellentétben Huang nem rendelkezik többségi tulajdonrésszel a cégben, így nem tudja felülbírálni a testület döntéseit. Az operatív irányítást jelenleg Colette Kress megbízott vezérigazgató látja el, akinek a legfőbb feladata a vállalat stabilizálása a keddi negyedéves gyorsjelentés közzététele előtt. A végleges utódlással kapcsolatban sajtóértesülések szerint az Nvidia már megkereste Rene Haast, az Arm vezérigazgatóját, bár az igazgatótanács közlése szerint hivatalos kiválasztási folyamat még nem indult el, a legújabb fejleményeket pedig sem a vállalat, sem Huang szóvivője nem kívánta kommentálni.

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