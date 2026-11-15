Jensen Huang-botrány: megszólalt a kínai állítólagos kémnő ex-munkahelye

A szingapúri székhelyű Megaspeed vasárnapi közleményében elhatárolódott Alice Huang kínai üzletasszonytól, akinek a korábbi Nvidia-vezérigazgatóval, Jensen Huanggal fenntartott kapcsolata nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel az Egyesült Államokban. A vállalat egyúttal visszautasította a működését érintő sajtóbeli vádakat, és külső jogi szakértők bevonásával belső vizsgálatot indított.

A cég tájékoztatása szerint Alice Huang több mint egy éve, 2025. augusztus 30-án hivatalosan is távozott a Megaspeedtől, így jelenleg semmilyen pozíciót nem tölt be a vállalatnál. A közleményben hozzátették, hogy volt munkatársuk személyes ügyeit és magánéletét nem kívánják kommentálni.

A Megaspeed arra is kitért, hogy figyelemmel kísérik a sajtóban a közelmúltban megjelent beszámolókat, amelyek az üzletmenetükkel, az ellátási láncukkal és a globális működésükkel kapcsolatban fogalmaznak meg állításokat.

A vállalat álláspontja szerint azonban ezeket a híreszteléseket semmilyen ellenőrizhető bizonyíték nem támasztja alá.

A szingapúri cég hangsúlyozta, hogy a tevékenységét mindenben a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, a felmerült ügyek alapos kivizsgálására pedig külső jogi tanácsadókat kértek fel.

Mint korábban a CNBC nyomán beszámoltunk róla, Alice Huang 2019-ben eladta az Osmanthus nevű felhőalapú vállalkozását a 7Road kínai játékfejlesztőnek. Ebből a cégből vált ki 2023-ban a szingapúri székhelyű Megaspeed, amely később az Nvidia egyik kulcsfontosságú ügyfelévé nőtte ki magát, és

legalább 7,5 milliárd dollár értékben közvetített Nvidia-chipeket kínai vállalatoknak.

Az ügy előzményeiről és a Megaspeed szerepéről részletesen itt írtunk:

Forrás: Reuters

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