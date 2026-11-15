Kiakadt a polgármester: szokatlan AI-tiltást vezetnek be Budapest egyik kerületében

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A polgármester már meg is küldte az erről szóló utasítást az érintett vezetőknek. A döntés értelmében a kerületi szervezeteknek tartózkodniuk kell a generatív MI alkalmazásától minden olyan területen – például meghívók, plakátok, szórólapok és rendezvényajánlók készítésekor –, ahol a feladatot szakemberek is hatékonyan el tudják látni.

Soproni Tamás szerint a közösségi médiát és a közterületeket elárasztó,

egy kaptafára készült MI-tartalmak mögött valójában mások szellemi tulajdona áll, hiszen a rendszereket valódi alkotók eltulajdonított munkáin tanították be.

A technológia terjedése komoly munkaerőpiaci nyomást helyez a kreatív iparágakra is. A vállalatok költségcsökkentési céllal egyre gyakrabban váltják ki algoritmusokkal a szövegírók, fordítók, grafikusok, illusztrátorok, fotósok és szerkesztők munkáját, ami a többéves tudást igénylő szakmák mellett különösen a pályakezdők helyzetét nehezíti meg.

Ha egy cég a kezdő grafikus, fordító vagy szövegíró feladatait inkább rábízza egy algoritmusra, hol szerez majd tapasztalatot a következő szakmai generáció? Hogyan lesznek a mai pályakezdőkből tíz év múlva jó szakemberek, ha az első lehetőséget sem kapják meg?

– tette fel a kérdést a kerületvezető, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésének súlyos társadalmi árát ma elsősorban a bérből élők fizetik meg.

Bár a technológiának vannak előnyei, a polgármester szerint a felhasználókon múlik, hogy az irányítást megtartva használják-e ki azokat, vagy lemondanak az emberi kreativitásról. Soproni Tamás elismerte, hogy a humán munkaerő alkalmazása az önkormányzat számára is járhat többletköltséggel és hosszabb átfutási idővel, ám a kerület ebben a kérdésben is példát kíván mutatni.

Egy önkormányzatnak azonban a beszerzési árnál többet is mérlegelnie kell, így azt is, hogy milyen munkát támogat a közpénzből, és milyen példát mutat a közösségének

– hangsúlyozta a polgármester, leszögezve, hogy Terézvárosban továbbra is értékelik a valódi emberi munkát.

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