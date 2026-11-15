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Megállhat a munka a cégeknél: tömegek vesznek ki szabadságot a legjobban várt videójáték miatt
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Megállhat a munka a cégeknél: tömegek vesznek ki szabadságot a legjobban várt videójáték miatt

Portfolio
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Tizenhárom évvel a legutóbbi rész után, november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI, amely az elemzők szerint minden idők legnagyobb videójáték-piaci debütálását hozhatja el. A több mint egymilliárd dollárból fejlesztett alkotás iránti érdeklődés már most rekordokat dönt, a hatása pedig messze túlmutat a játékiparon, mivel a tartalomgyártóktól kezdve a zenei streamingpiacon át egészen a munkaerőpiacig számos területen érezteti majd a súlyát - írta meg a CNBC.

A Rockstar Games és anyavállalata, a Take-Two Interactive kétszer is elhalasztotta a megjelenést, a várakozás azonban meghozta a gyümölcsét. A Sensor Tower becslései szerint november közepéig meghaladhatja a 12 milliót az előrendelések száma,

a Morgan Stanley pedig úgy számol, hogy 2027 márciusáig 40 millió példány kelhet el a játékból.

A befektetők bizalmát jól mutatja, hogy a Take-Two részvényeinek árfolyama 2023 eleje óta több mint a duplájára emelkedett. Strauss Zelnick, a vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a kereslet még az eleve magas várakozásaikat is jelentősen felülmúlja.

A GTA-sorozat ráadásul hosszú távon is képes fenntartani a közönség figyelmét, amit jól példáz, hogy a tizenhárom éve megjelent ötödik rész még idén is az öt legnézettebb játék között szerepel a Twitchen. Ennek megfelelően a streamerek és az online tartalomgyártók is hatalmas lehetőségként tekintenek az új epizódra, amely ugrásszerű növekedést hozhat a feliratkozók számában és a reklámbevételekben. Mike Minton, a Twitch termékfejlesztési vezetője szerint a megjelenés hosszú távú megélhetést és közönségépítési lehetőséget biztosít majd a közvetítőknek, egy népszerű tartalomgyártó pedig úgy fogalmazott, hogy a játék sokakból csinálhat milliomost 2027-ben.

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Az új rész iránti rajongás a munkahelyeken is látványosan megmutatkozik. A szabadságok nyilvántartásával foglalkozó BambooHR adatai szerint a megjelenés napjára közel 13 százalékkal többen kértek fizetett szabadnapot, mint a két előző év hasonló időszakában, és nagyjából

minden ötödik munkavállaló tervezi, hogy kivesz egy napot a debütálás miatt.

A PwC elemzése szerint a játék megjelenése számos más gazdasági szektorra is hatással lesz. Az otthon maradó játékosok miatt megugorhat az ételkiszállító cégek forgalma, de a játék helyszínéül szolgáló Miami turizmusa és a zenei streamingplatformok is profitálhatnak a jelenségből. Utóbbira jó példa, hogy Tom Petty "Love Is a Long Road" című dalának hallgatottsága több mint 37 000 százalékkal ugrott meg a Spotifyon, miután 2023 decemberében felcsendült a GTA VI első előzetesében.

A hagyományos szórakoztatóipar és a videóstreaming-szolgáltatók ugyanakkor megsínylik majd a játék megjelenését, mivel az elszívja előlük a nézőket. Bart Spiegel, a PwC globális média- és szórakoztatóipari részlegének vezetője szerint a hálaadás környékén egy jelentős demográfiai csoport a tévénézés helyett inkább a GTA VI-tal tölti majd az idejét, így 2027 első negyedévében várhatóan több érintett nagyvállalat is a játék debütálásával magyarázza majd a gyengébb nézettségi mutatóit a gyorsjelentésekben.

Címlapkép forrása: Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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