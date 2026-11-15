Megszólalt Trump pénzügyminisztere, kemény üzenetet küldött az Nvidiának

Huang csütörtökön mondott le a posztjáról, miután nyilvánosságra kerültek a magánéleti botrányai. Az ügy a kínai szál miatt nemzetbiztonsági szempontból is rendkívül érzékeny, így a bejelentés azonnal komoly krízisbe taszította a vállalatot.
Scott Bessent a Fox News vasárnapi műsorában úgy fogalmazott, hogy
a vállalaton belüli állapotok miatt az Nvidiának drasztikus átalakításra van szüksége.
A pénzügyminiszter szerint
az igazgatótanácsnak mindenképpen a cégen kívülről kell új vezetőt igazolnia a megüresedett posztra.
Emellett felszólította a testületet és a vállalat külső jogi képviselőit, hogy tíz napon belül adjanak választ arra, miként biztosítják az exportkorlátozások betartását a cégnél.
A Financial Times pénteki értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már meg is kezdte az utódlás előkészítését, és a vezérigazgatói poszt kapcsán megkereste Rene Haast, a brit Arm Holdings chiptervező vállalat jelenlegi első emberét.
Forrás: Reuters
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