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Megszólalt Trump pénzügyminisztere, kemény üzenetet küldött az Nvidiának
Üzlet

Megszólalt Trump pénzügyminisztere, kemény üzenetet küldött az Nvidiának

Portfolio
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Külsős szakembert kellene kineveznie az Nvidiának a váratlanul távozó Jensen Huang helyére – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap. A chipgyártó óriás azután került súlyos válságba, hogy a héten kiderült, a vezérigazgató házasságon kívüli viszonyt folytatott egy feltételezett kínai kémmel.

Huang csütörtökön mondott le a posztjáról, miután nyilvánosságra kerültek a magánéleti botrányai. Az ügy a kínai szál miatt nemzetbiztonsági szempontból is rendkívül érzékeny, így a bejelentés azonnal komoly krízisbe taszította a vállalatot.

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Scott Bessent a Fox News vasárnapi műsorában úgy fogalmazott, hogy

a vállalaton belüli állapotok miatt az Nvidiának drasztikus átalakításra van szüksége.

A pénzügyminiszter szerint

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az igazgatótanácsnak mindenképpen a cégen kívülről kell új vezetőt igazolnia a megüresedett posztra.

Emellett felszólította a testületet és a vállalat külső jogi képviselőit, hogy tíz napon belül adjanak választ arra, miként biztosítják az exportkorlátozások betartását a cégnél.

A Financial Times pénteki értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már meg is kezdte az utódlás előkészítését, és a vezérigazgatói poszt kapcsán megkereste Rene Haast, a brit Arm Holdings chiptervező vállalat jelenlegi első emberét.

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Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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