Megszólalt Trump pénzügyminisztere, kemény üzenetet küldött az Nvidiának

Külsős szakembert kellene kineveznie az Nvidiának a váratlanul távozó Jensen Huang helyére – jelentette ki Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap. A chipgyártó óriás azután került súlyos válságba, hogy a héten kiderült, a vezérigazgató házasságon kívüli viszonyt folytatott egy feltételezett kínai kémmel.

Huang csütörtökön mondott le a posztjáról, miután nyilvánosságra kerültek a magánéleti botrányai. Az ügy a kínai szál miatt nemzetbiztonsági szempontból is rendkívül érzékeny, így a bejelentés azonnal komoly krízisbe taszította a vállalatot.

Scott Bessent a Fox News vasárnapi műsorában úgy fogalmazott, hogy

a vállalaton belüli állapotok miatt az Nvidiának drasztikus átalakításra van szüksége.

A pénzügyminiszter szerint

az igazgatótanácsnak mindenképpen a cégen kívülről kell új vezetőt igazolnia a megüresedett posztra.

Emellett felszólította a testületet és a vállalat külső jogi képviselőit, hogy tíz napon belül adjanak választ arra, miként biztosítják az exportkorlátozások betartását a cégnél.

A Financial Times pénteki értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa már meg is kezdte az utódlás előkészítését, és a vezérigazgatói poszt kapcsán megkereste Rene Haast, a brit Arm Holdings chiptervező vállalat jelenlegi első emberét.

Forrás: Reuters

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