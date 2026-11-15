Mesterséges intelligenciával csalt egy adótanácsadó a vizsgán, világraszóló botrány lett belőle

A gyanú már hónapok óta fennállt, mivel

az érintett szinte hibátlan eredményt produkált az áprilisban és júliusban megtartott két vizsgaforduló több száz kérdésénél.

A kételkedőknek végül igazuk lett, ugyanis a magát csak Han vezetéknéven azonosító férfi egy YouTube-csatornán közzétett videóban kért bocsánatot, elismerve, hogy a kiemelkedő eredményt nem tisztességes munkával érte el.

A maszkot viselő vizsgázó részletesen beszámolt a módszeréről is. Egy rejtett mikrokamerával lefényképezte a feladatsorokat, a képeket továbbította egy mesterséges intelligencián alapuló programnak, a generált válaszokat pedig egy okostelefonról olvasta le. Han hozzátette, hogy a beismerő vallomását írásban is benyújtotta a szöuli rendőrségnek.

A leleplezés alapjaiban rázta meg Dél-Koreát, ahol a központi vizsgák és a standardizált tesztek nagymértékben meghatározzák a társadalmi mobilitást és a karrierlehetőségeket. Az eset különösen érzékeny időszakban, mindössze négy nappal a csütörtöki országos egyetemi felvételi vizsga előtt került nyilvánosságra, amelyre a diákok éveken át, hatalmas nyomás alatt készülnek.

Az elnöki hivatal rendkívül súlyosnak ítélte a helyzetet, ezért vasárnap rendkívüli ülést hívott össze a szükséges óvintézkedések kidolgozására. Han Szokszuk miniszterelnök szintén elismerte a mesterséges intelligenciával elkövetett visszaélések miatti társadalmi aggodalmakat. A kormányfő hivatala közleményben szögezte le, hogy előre felkészülnek a hasonló esetek megelőzésére, és a folyamatot a legvégéig szorosan felügyelik a felvételi vizsga tisztaságának és zavartalan lebonyolításának biztosítása érdekében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images