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Mesterséges intelligenciával csalt egy adótanácsadó a vizsgán, világraszóló botrány lett belőle
Üzlet

Mesterséges intelligenciával csalt egy adótanácsadó a vizsgán, világraszóló botrány lett belőle

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Beismerte a csalást az a vizsgázó, aki idén a legmagasabb pontszámot érte el a dél-koreai országos adótanácsadói szakvizsgán. A férfi vasárnap vallotta be, hogy generatív mesterséges intelligencia segítségével oldotta meg a feladatokat. Az ügy óriási botrányt kavart az országban, alig néhány nappal a diákok jövőjét alapvetően meghatározó csütörtöki központi egyetemi felvételi vizsga előtt. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A gyanú már hónapok óta fennállt, mivel

az érintett szinte hibátlan eredményt produkált az áprilisban és júliusban megtartott két vizsgaforduló több száz kérdésénél.

A kételkedőknek végül igazuk lett, ugyanis a magát csak Han vezetéknéven azonosító férfi egy YouTube-csatornán közzétett videóban kért bocsánatot, elismerve, hogy a kiemelkedő eredményt nem tisztességes munkával érte el.

A maszkot viselő vizsgázó részletesen beszámolt a módszeréről is. Egy rejtett mikrokamerával lefényképezte a feladatsorokat, a képeket továbbította egy mesterséges intelligencián alapuló programnak, a generált válaszokat pedig egy okostelefonról olvasta le. Han hozzátette, hogy a beismerő vallomását írásban is benyújtotta a szöuli rendőrségnek.

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A leleplezés alapjaiban rázta meg Dél-Koreát, ahol a központi vizsgák és a standardizált tesztek nagymértékben meghatározzák a társadalmi mobilitást és a karrierlehetőségeket. Az eset különösen érzékeny időszakban, mindössze négy nappal a csütörtöki országos egyetemi felvételi vizsga előtt került nyilvánosságra, amelyre a diákok éveken át, hatalmas nyomás alatt készülnek.

Az elnöki hivatal rendkívül súlyosnak ítélte a helyzetet, ezért vasárnap rendkívüli ülést hívott össze a szükséges óvintézkedések kidolgozására. Han Szokszuk miniszterelnök szintén elismerte a mesterséges intelligenciával elkövetett visszaélések miatti társadalmi aggodalmakat. A kormányfő hivatala közleményben szögezte le, hogy előre felkészülnek a hasonló esetek megelőzésére, és a folyamatot a legvégéig szorosan felügyelik a felvételi vizsga tisztaságának és zavartalan lebonyolításának biztosítása érdekében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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