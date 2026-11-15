Milliárdok forognak kockán – Jön a szórakoztatóipar történetének egyik legnagyobb dobása

November 19-én megjelenik a Grand Theft Auto VI, amelyre több mint egy évtizede várnak a videojáték-rajongók. A megjelenés körül hatalmas a hype, a becslések szerint már az előrendelések értéke is meghaladhatta az egymilliárd dollárt, de van olyan előrejelzés is, amely szerint a játék már az első héten akár ötmilliárd dollárt hozhat a konyhára. A Rockstar új produkciója a szórakoztatóipar történetének egyik legnagyobb üzleti eseményének ígérkezik, amelynek bevétele rövid idő alatt meghaladhatja Hollywood legsikeresebb filmjeinek teljes jegybevételét, sőt akár Taylor Swift rekordot döntő világturnéjának eredményét is. A megjelenés tétje a teljes videojáték-iparra kiterjed, miközben a játék mögött álló Take-Two számára is meghatározó időszak következik.

Nagyobb üzlet lehet, mint Hollywood legnagyobb sikerei

Amikor 2013 szeptemberében megjelent a Grand Theft Auto V, a játék már az első 24 órában 815,7 millió dolláros forgalmat generált, három nap alatt pedig átlépte az egymilliárd dolláros határt. Összehasonlításként a Bosszúállók: Végjáték című filmnek öt napra volt szüksége az egymilliárd dolláros globális jegybevétel eléréséhez, a Star Wars legsikeresebb része, Az ébredő Erő pedig teljes mozis pályafutása alatt valamivel több mint kétmilliárd dollárt termelt.

Tizenhárom évvel később a Rockstar Games újabb rekorddöntésre készül, a GTA VI várható első heti bevételéről ugyanis már több milliárd dolláros előrejelzések jelentek meg.

Ugyan nagy szórás van az előrejelzésekben, de rendre masszív számokat lehet látni. A Newzoo becslése szerint például a GTA VI az első héten 3,25–5,2 milliárd dolláros globális fogyasztói forgalmat generálhat, ami 37–51 millió eladott példányt feltételez. A Sensor Tower novemberi becslése alapján már az előrendelések száma is meghaladhatta a tízmilliót, több mint egymilliárd dollár értékben.

Forrás: SensorTower

A GTA VI kulturális jelentőségét a játék augusztusi bemutatója is jól érzékelteti. A Rockstar a videojáték-ipar legnagyobb rendezvényei, például a Summer Game Fest vagy a Gamescom helyett a Netflixen mutatta be a játék 27 perces előzetesét, mindössze két nappal a Gamescom nyitóműsora után. A videó hatórás exkluzivitást kapott a streamingplatformon, ahol négy nap alatt 31,1 millió megtekintést ért el, és 87 országban vezette a nézettségi rangsort. A Rockstar így egy hagyományos videojátékos bemutató helyett a globális streamingközönséget célozta meg, ami jól mutatja, milyen széles közönséget képes megszólítani a franchise.

A GTA VI hosszabb távú bevételi potenciálját jól érzékelteti az előző rész teljesítménye, amelyből a Take-Two legfrissebb adatai szerint már közel 235 millió példány fogyott. Már 40 dolláros feltételezett átlagos eladási árral számolva is 9,4 milliárd dolláros fogyasztói forgalom adódna, ami megközelíti a teljes Star Wars-filmsorozat több mint tízmilliárd dolláros mozis jegybevételét. A Marvel filmes univerzuma eközben már 35 milliárd dollár fölötti összesített jegybevételnél jár.

A GTA V tényleges átlagos értékesítési ára nem ismert, így a számítás a nagyságrend érzékeltetésére szolgál. A franchise-ok teljes gazdasági értékéhez a filmeken és videojátékokon túl a kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek is hozzátartoznak.

A Newzoo előrejelzése szerint a GTA VI már a megjelenés hetének végéig több bevételt generálhat, mint amennyit a világ legsikeresebb mozifilmje, a Bosszúállók: Végjáték teljes mozis pályafutása alatt elért. A film globális jegybevétele BoxOfficeMojo szerint jelenleg mintegy 2,8 milliárd dollár, miközben a GTA VI első heti fogyasztói forgalmát 3,25–5,2 milliárd dollárra becsülik.

A GTA VI várható bevétele még a zeneipar történetének legsikeresebb koncertturnéjáét is meghaladhatja. Taylor Swift 2023 és 2024 között zajló, 149 koncertből álló Eras Tour turnéja a Pollstar becslése szerint összesen 2,2 milliárd dolláros jegybevételt generált. A Newzoo előrejelzése alapján a Rockstar új játéka már az első héten ennek az összegnek a másfél-két és félszeresét is elérheti.

A GTA teljesítménye a videojáték-iparon belül is kiemelkedő. A Take-Two novemberi adatai szerint az előző részből közel 235 millió példány fogyott, miközben a Rockstar másik nagy sikerjátékából, a Red Dead Redemption 2-ből 89 milliót értékesítettek eddig. A CD Projekt 2026-os közlései alapján a The Witcher 3 több mint 65 millió, a Cyberpunk 2077 pedig 40 millió eladásnál jár, a Harry Potter univerzumban játszódó Hogwarts Legacy pedig szintén átlépte a 40 milliós határt. A GTA VI-nak így már az első hónapokban lehetősége nyílhat arra, hogy megközelítse több olyan sikerjáték teljes életciklusra vetített értékesítési volumenét, amely évek óta a piacon van.

Milliárdokat érő üzleti modell

Az előző GTA sikerének egyik legfontosabb összetevője a rendkívül hosszú életciklus, amely elvárható lesz az új résztől is. A játék három konzolgeneráción keresztül maradt a piacon, a GTA Online pedig folyamatos bevételi forrást teremtett a Rockstar számára. A játékosok virtuális pénzt vásárolhatnak, a fejlesztők rendszeresen új tartalmakkal bővítik a játékot, a 2022-ben elindított GTA+ előfizetés pedig további rendszeres bevételt biztosít. A Jefferies becslése alapján a GTA V online változatában jelenleg is évente mintegy 600 millió dollárt költenek a játékosok.

A visszatérő fogyasztói költések mára a Take-Two üzleti modelljének meghatározó részévé váltak. A szeptember végén zárult negyedévben a vállalat 1,6 milliárd dolláros nettó foglalási értékének 81 százaléka származott ilyen bevételekből. A GTA VI hosszú távú értékét ezért jelentős részben az határozhatja meg, hogy a Rockstar mekkora és mennyire aktív játékosközösséget képes felépíteni az új rész köré.

A GTA VI fejlesztési költségeiről is milliárdos nagyságrendű becslések jelentek meg. A sajtóban akár kétmilliárd dolláros ráfordításról is beszélnek, míg a Variety 1,5 milliárd dolláros költségvetést említ. A Take-Two hivatalosan egyelőre nem közölt összeget, a sajtóban szereplő számok azonban több hollywoodi szuperprodukció együttes gyártási költségével lennének összemérhetők.

Bár a játékfejlesztők jellemzően nem kommunikálják a gyártás költségeit, a dokumentáltan legnagyobb videojáték-fejlesztési ráfordítások között is több százmillió dolláros összegek szerepelnek, az Activision például a Call of Duty: Black Ops Cold War teljes életciklusára több mint 700 millió dollárt költött.

A fejlesztési költségek megtérülését a játék magasabb induló ára is támogathatja. A GTA VI standard változata 79,99 dollárba kerül az Egyesült Államokban, ami meghaladja a nagy költségvetésű videojátékoknál elterjedt 70 dolláros árszintet. A Rockstar árazása így újabb lépést jelenthet a prémium videojátékok árainak emelkedésében.

A játék megjelenése emellett az egész videojáték-ipar üzleti terveit is befolyásolja. A Microsoft például 2026 őszéről 2027 februárjára halasztotta a régóta várt Fable megjelenését, és a fejlesztő Playground Games vezetője később elismerte, hogy a GTA VI közelsége is szerepet játszott a döntésben. Hasonlóan járt el a Star Citizen fejlesztője, a Cloud Imperium Games, amely 2026 végéről 2027 második negyedévére tolta a Squadron 42 premierjét. Chris Roberts, a stúdió vezetője kifejezetten azzal indokolta a halasztást, hogy a Rockstar produkciója várhatóan elvonja a videojátékos sajtó és a tartalomgyártók figyelmét a többi megjelenésről.

Készülnek a gamerek, kapkodják a konzolokat

A GTA VI megjelenését megelőző hónapokban jelentősen élénkült a kereslet a játékkal kompatibilis konzolok iránt. A Circana adatai szerint az Egyesült Államokban szeptemberben éves összevetésben 22 százalékkal nőttek a PlayStation 5 eladásai, az értékesítésből származó bevétel pedig 43 százalékkal emelkedett. A kereslet növekedésében a szeptemberben megjelent Marvel's Wolverine is szerepet játszott, amely a hónap legnagyobb bevételű videojátéka lett az amerikai piacon.

A megnövekedett érdeklődés a másodpiacon is megmutatkozik. Az amerikai Swappa piactér adatai szerint április és szeptember között a használt PS5 Pro konzolok átlagos eladási ára 715 dollárról 971 dollárra emelkedett, ami 36 százalékos drágulást jelent. Az Xbox Series X esetében 32, a lemezmeghajtós PS5 Slimnél pedig 23 százalékos áremelkedést mértek.

Magyarországon is jelentősen megugrott az érdeklődés. A Jófogás adatai szerint szeptemberben már kilencezer keresés érkezett PlayStation 5 konzolokra, ami háromszorosa a nyár eleji szintnek. A meghirdetett készülékek átlagos hirdetési ára a nyári 170 ezer forintról októberre 245 ezer forintra emelkedett, amiben a drágább Pro modellek növekvő aránya is szerepet játszott. A hazai használtpiacon így már a játék megjelenése előtt komoly átrendeződés indult el.

Mennyit hozhat a GTA VI?

A GTA VI megjelenését követő négy és fél hónapra jelentősen eltérő értékesítési előrejelzéseket készítettek az elemzőházak. A legoptimistábbak közé tartozik a BMO Capital, amely november 10-i elemzésében 55 millió eladott példánnyal számolt 2027 márciusának végéig. A bank feltételezett, 59 dolláros átlagos nettó értékesítési árával ez mintegy 3,25 milliárd dollárt jelentene a Take-Two számára, amelynek teljes éves nettó foglalási értéke a BMO szerint elérheti a 10,63 milliárd dollárt. Ez 31 százalékkal haladja meg a kiadó saját, 8,1 milliárd dolláros előrejelzési középértékét.

A Morgan Stanley ugyanerre az időszakra 40 millió eladott példányt vár. A Wedbush november eleji elemzése szerint már a december végén záruló negyedévben 31 millió GTA VI fogyhat, ami 62,5 dolláros átlagos nettó árral számolva 1,94 milliárd dolláros forgalmat jelentene a kiadónak.

A hosszabb távú várakozások is rendkívül magasak. Az Enders Analysis egy kiugróan sikeres forgatókönyvben akár 50–60 millió eladott példányt is elképzelhetőnek tart a megjelenést követő első 12 hónapban, míg Joost van Dreunen iparági elemző 38 millió példányt és valamivel több mint 3 milliárd dolláros fogyasztói forgalmat vár ugyanebben az időszakban.

A GTA VI hosszú távú pénztermelő képességében az online szolgáltatások játszhatják a legfontosabb szerepet. A Bank of America becslése szerint a GTA Online a 2029 márciusában záruló üzleti évben 2,6 milliárd dolláros nettó árbevételt termelhet, az optimista forgatókönyvben pedig 4,3 milliárd dollárt. A bank számításai alapján az online üzletág addigra a Take-Two részvényenkénti eredményének akár 40–60 százalékát is adhatja.

Egyetlen játék, amely milliárdokat érhet a tőzsdén

A GTA VI megjelenése a Nasdaqon jegyzett Take-Two részvényárfolyamát is meghatározhatja. A befektetők ugyanakkor az elmúlt hónapokban óvatosabbá váltak, a Take-Two árfolyama az év eleje óta közel 10 százalékot esett. A november 9-i gyorsjelentést követően már javult a hangulat, a részvény másnap 8,3 százalékot emelkedett, miután a vezetés a vártnál erősebb előrendelésekről számolt be.

A GTA VI megjelenése után a befektetők figyelme egyre inkább a tényleges eladásokra és a profitabilitásra irányulhat. A Take-Two értékeltsége jelentős eredménynövekedést feltételez a következő években, amelynek teljesülésében az új játék értékesítése és a később kiépülő online szolgáltatások meghatározó szerepet játszhatnak.

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