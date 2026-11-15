Olyan fordulat jön a magyar munkaerőpiacon, ami százezrek állását forgatja fel totálisan

Sokat olvashatunk mostanában az AI munkaerőpiaci hatásairól, arról azonban eddig keveset tudtunk, hogy mindez mit jelent a magyar munkavállalókra nézve. A korábbi becslések jellemzően amerikai és nyugat-európai adatokból indultak ki, viszont a hazai munkaerőpiac eltérő szerkezete miatt ezek az eredmények nem húzhatók rá egy az egyben a magyar valóságra. Ahhoz, hogy megértsük, mely foglalkozásokat, és hány munkavállalót érinthet leginkább az átalakulás, a hazai munkaerőpiac sajátosságaiból kellett kiindulnunk. Ennek érdekében készítettük el Magyarország első, a teljes munkaerőpiacot lefedő AI-hatás térképét, amely 462 foglalkozás és 4,67 millió munkavállaló vizsgálatával ad képet a várható változásokról. A térkép, amelynek interakítv, böngészhető változata itt érhető el, Andrej Karpathy amerikai modelljének magyar változata, a KSH, a FEOR-08 és a Cedefop adataira épül. A szoftveralapú AI hatását méri, a fizikai robotikát és az ipari automatizációt nem. A térkép a BeHive és az AI Budapest közös projektjeként készült.

Így rendezi át a technológia a hazai irodákat - Három csoport, háromféle helyzet

Az AI hatása nem egyenletesen oszlik el a magyar munkaerőpiacon. Míg a fizikai vagy közvetlen személyes jelenlétet igénylő szakmák egyelőre nagyrészt érintetlenek maradnak, a szellemi, képernyő előtt végzett munkát az AI alapjaiban alakítja át. Hogy ez milyen mértékben és formában történik, az munkakörönként eltérő lesz. Egyesek számára a technológia a hatékonyabb munkavégzés eszköze lesz, mások feladatainak jelentős részét átveheti, míg bizonyos munkaköröket egyelőre kevésbé érint. A magyar munkavállalók ez alapján három csoportba sorolhatók.

Nyvelt Anna BeHive Consulting, társalapító, Chief Growth Officer Nyvelt Anna 2020-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán, majd 2022-ban a Maastricht University Human Decision Science szakán szerzett diplomát. 2020-ban alapította társával a BeHi … Tovább

1 - Az átalakuló munkakörök: 9 százalék. Mintegy 414 ezer munkavállaló tartozik ebbe a csoportba. Ide sorolhatók többek között az adminisztratív dolgozók, a könyvelők és a pályakezdő szoftverfejlesztők. Közös jellemzőjük, hogy munkájuk jelentős részét ismétlődő, jól körülhatárolható, szabályok alapján elvégezhető feladatok teszik ki. Ezek azok a tevékenységek, amelyeket az AI már ma is képes részben vagy egészben automatizálni.

Egy könyvelő esetében például az AI már nem csak a munkavégzést gyorsítja fel. Számlákat dolgoz fel, adatokat egyeztet, eltéréseket keres, és bizonyos rutinfeladatokat akár önállóan is elvégez. Mivel ezeket folyamatokat a gép veszi át, a szakemberek fókuszának óhatatlanul a komplexebb és értelmező feladatok felé kell eltolódnia. Ez nem feltétlenül jelenti a könyvelői munka megszűnését, inkább csak a munkakör tartalmi átalakulását. Az AI használatának elsajátítása ezért önmagában nem feltétlenül lesz elegendő. A munkavállalóknak olyan készségeket is fejleszteniük kell, amelyekkel az automatizálható feladatokon túl is értéket teremtenek. Ehhez nem elég az egyéni alkalmazkodás, hanem a vállalatoknak is időben fel kell készülniük az átalakulásra, és meg kell teremteniük az átképzés feltételeit.

2 - Az augmentálható munkakörök: 54 százalék. A magyar munkavállalók többsége, mintegy 2,51 millió ember tartozik ebbe a csoportba. Jellemzően magasan képzett szellemi munkát végeznek, például jogi, pénzügyi vagy elemzői területen. Esetükben az AI elsősorban nem az emberi munka kiváltására, hanem annak támogatására és hatékonyabbá tételére alkalmas.

Egy ügyvéd például percek alatt átnézethet több száz oldalas dokumentumot az AI-jal és gyorsabban azonosíthatja a releváns információkat. A szakmai mérlegelés és a végső döntés azonban továbbra is nála marad. A munka súlypontja így a rutinfeladatok elvégzésétől egyre inkább a problémamegoldás, az ügyfélkapcsolatok és az emberi ítélőképesség felé tolódhat. Ehhez viszont nem elég bevezetni egy új technológiát. A vezetőknek azt is végig kell gondolniuk, mely feladatokat érdemes az AI-ra bízni, hol nélkülözhetetlen az emberi közreműködés, és hogyan szervezzék újra a munkát úgy, hogy a technológia valóban növelje a termelékenységet.

3 - A strukturálisan stabil munkakörök: 37 százalék. Mintegy 1,75 millió ember munkáját a következő két-három évben várhatóan kevésbé alakítja át az AI. Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat kizárólag a szoftveralapú technológiát veszi figyelembe, a robotikát és az ipari automatizációt nem. Ebbe a csoportba elsősorban olyan foglalkozások tartoznak, amelyek fizikai jelenlétet vagy közvetlen emberi kapcsolatot igényelnek, például az építőipar, a takarítás vagy az ápolás területén.

Ez nem jelenti azt, hogy az AI ezekben az ágazatokban ne hozhatna változást. Egy építőipari vállalkozásnál például a kőműves napi munkája kisebb mértékben változik, miközben az irodai folyamatok jelentősen felgyorsulhatnak. Így a vállalkozás vezetője kevesebb időt fordíthat az ügyintézésre, és többet a cég tényleges működtetésére. Az AI ismerete tehát ebben a csoportban sem válik fölöslegessé. A vezetőknek ezért itt is érdemes felkészíteniük munkatársaikat arra, hogyan használhatják a technológiát a mindennapi munkájuk támogatására.

Az AI terjedésének viszont van egy kevésbé látványos következménye is: mi lesz azokkal, akik most lépnének be a szellemi munka világába? A pályakezdők a szakma alapjait hagyományosan az olyan egyszerűbb, ismétlődő rutinfeladatok elvégzésével sajátítják el, mint az adatok rendezése vagy a dokumentumok átnézése. Az AI viszont éppen ezeket a munkafolyamatokat automatizálja a leggyorsabban. Ha egy ügyvédi iroda automatizálja az akták előzetes átvizsgálását, hogyan szerzi meg a gyakorlatot az a joghallgató, akinek néhány év múlva már önálló ügyeket kellene vinnie?

Hogy pontosan mi lesz a pályakezdők sorsa, ma még senki sem tudja biztosan. Elképzelhető, hogy a többi átalakuló munkakörhöz hasonlóan az ő szerepük is átrendeződik, és náluk is a jó ítélőképesség, valamint a kontextuális értelmezési készség válik meghatározóvá. Ez viszont jóval nagyobb felelősséget róna rájuk, mint amit korábban ebben a karrierfázisban megszokhattunk.

Kíváncsi vagy, hogy a munkád melyik kategóriába esik? Nézd meg az AI-hatás térképet.

Az adatok szerint az AI segítségével a munkavállalók többsége hatékonyabban dolgozhat, de ez a termelékenység növekedésében is meg fog mutatkozni?

Az AI-ra épülő vállalati beruházások rendkívüli távlatokat nyitnak, és hatalmas üzleti ígéretet hordoznak magukban a versenyképesség terén. Ennek ellenére az AI-ba fektetett források egyelőre sok esetben nem hozzák meg a várt, mérhető termelékenységnövekedést. Az infrastruktúra kiépítése és működtetése komoly összegeket emészt fel, miközben a bevételek nem minden esetben tartanak lépést a beruházásokkal. A BCG 59 országra kiterjedő kutatásában a megkérdezett vezetők mintegy háromnegyede számolt be arról, hogy nehezen tud kézzelfogható üzleti értéket felmutatni az AI alkalmazásából.

A lemaradás oka azonban nem feltétlenül a technológiában, hanem annak szervezeti beágyazásában keresendő. Míg a technológia exponenciálisan fejlődik, az emberi viselkedés alapvető mintázatai sokkal lassabban és egyre inkább le-le maradva követi azt. Egy eszköz bevezetése önmagában kevés, ha közben a munkafolyamatok és a döntéshozatal változatlan marad. Ezért torpanhatnak meg a sikeres kísérleti projektek is, ahol a technológia már működik, de a szervezet még nem változott vele együtt. Az AI-versenyben így nem feltétlenül az kerül előnybe, aki elsőként vezeti be a technológiát, hanem aki a munkavégzést is képes hozzá igazítani.

A vállalati AI-projektek elakadása mögött döntően három tipikus szervezeti mechanizmus húzódik meg:

Elvárásbeli szakadék: a felsővezetés nagyszabású stratégiát fogalmaz meg, ám az elakad a felszínen, mert senki nem fordítja le az egyes munkakörök és napi feladatok nyelvére.

Bizalmi deficit: a dolgozók bizonytalanok abban, hogyan ellenőrizzék vagy vállalják a felelősséget az AI által előállított eredményekért. Ezért az eszközöket csak felszínesen használják vagy teljesen elkerülik.

Mérési hiány: a cégek elindítják az átállást, de mérések és visszacsatolási mechanizmusok híján nincs arról információjuk, hol akad el az adaptáció, és teremt-e egyáltalán valódi üzleti értéket.

A három mechanizmus közös pontja, hogy mindegyik a technológiai lehetőségek és a tényleges munkavégzés közötti szakadékot mélyíti. Ezt az eltérést az Anthropic adatai is alátámasztják: attól, hogy az AI technikailag képes elvégezni egy feladatot, még korántsem biztos, hogy a munkavállalók valóban használják is erre. A technológia képességei tehát csak lehetőséget teremtenek. A belőlük származó termelékenységnövekedés azonban azon múlik, hogy a szervezet képes-e ezeket a lehetőségeket a mindennapi munkavégzés részévé tenni. Ehhez világos elvárásokra, megfelelő bizalmi keretekre és az adaptációt követő mérési mechanizmusokra van szükség.

Az Anthropic ábrája az elméleti AI-lefedettséget hasonlítja össze a Claude tényleges használatából megfigyelt lefedettséggel, foglalkozási kategóriák szerint. A kék terület azt mutatja, hogy az LLM-ek elméletileg a feladatok mekkora részében alkalmazhatók, míg a piros azt, hogy a Claude-ot jelenleg ténylegesen milyen mértékben használják ezekben a munkakörökben. A különbség több területen is jelentős. Például az üzleti és pénzügyi munkakörök feladatainak 94%-ában lenne elméletileg alkalmazható az LLM, miközben a jelenleg csak 30%-ukban használják.

Az adatok az amerikai munkaerőpiacra vonatkoznak, így Magyarországra közvetlenül nem vetíthetők le. Emellett kizárólag az LLM-eket, azon belül is a Claude használatát veszik figyelembe. Arra azonban jól rávilágítanak, hogy még egy széles körben elérhető technológia esetében is jelentős a szakadék az AI elméleti képességei és tényleges munkahelyi alkalmazása között.

Mit jelent mindez a jövőre nézve?

A következő 2-3 évben a vállalatoknak egyszerre kell felkészülniük azokra, akiknek az AI átveszi a feladatait, azokra, akiknek kiegészíti a munkáját, és azokra is, akiknek a munkája egyelőre kevésbé változik.

Rövid távon a meglévő munkakörök feladatainak újragondolására és az AI-ban rejlő hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázására van szükség, hosszú távon pedig az önállóbb (ágens) AI-rendszerekre épülő munkafolyamatok kipróbálására. Ehhez egyértelműen el kell választani, mely feladatokat veheti át az AI, és hol marad nélkülözhetetlen az emberi döntéshozatal. A vállalatoknak a biztonságos használat technológiai feltételeit is meg kell teremteniük, miközben biztosítják a munkavállalók képzését is. A felkészítésnek azonban túl kell mutatnia az eszközök alapvető használatának elsajátításán. A dolgozóknak azt is érteniük kell, hogyan változik a saját szerepük és ennek milyen hatása lesz rájuk nézve.

Azok a szervezetek, amelyek tudatosan támogatják ezt az átmenetet, nemcsak a termelékenységüket növelhetik, hanem a munkavállalóik fejlődését is jobban támogathatják. A versenyelőnyt ugyanis egyre kevésbé önmagában az AI bevezetése, sokkal inkább az határozhatja meg, hogy egy szervezet mennyire képes összehangolni az emberi tudást a technológia lehetőségeivel.

A kutatást a BeHive és az AI Budapest közös projektjeként készült és hozzá kapcsolódó riportok itt érhetők el.

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