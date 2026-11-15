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Tanács Zoltán elárulta, mikor engedélyezhetik a Tesla önvezető funkcióját Magyarországon
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Tanács Zoltán elárulta, mikor engedélyezhetik a Tesla önvezető funkcióját Magyarországon

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A Tudományos és Technológiai Minisztérium megkezdi a Tesla önvezető rendszerének hazai hatósági tesztelését, miközben a robotaxik magyarországi bevezetésének szabályozásán is dolgozik - jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán. Bár a technológia európai szintű engedélyezéséről csak decemberben folytatódnak a tárgyalások, a tárcavezető szerint Magyarország célja, hogy a közlekedésbiztonság maximális szem előtt tartása mellett lépést tartson a globális innovációval.

Tanács Zoltán a Facebook-oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, hogy a minisztériumban Vitézy Dáviddal és szakmai stábjával folytattak egyeztetéseket az autonóm járművek jövőjéről.

A megbeszélés aktualitását az adja, hogy az európai döntéshozók hamarosan határoznak a Tesla önvezető funkciójának kontinentális engedélyezéséről. A következő tárgyalási fordulót idén decemberben tartják, a kimenetel azonban egyelőre bizonytalan. Az összeurópai jóváhagyáshoz ugyanis az uniós lakosság 65 százalékát képviselő tagállamok támogatására lenne szükség, ám a rendszert eddig engedélyező országok csupán a népesség 15-20 százalékát fedik le.

Az európai szintű döntéstől függetlenül a magyar kormány egy hivatalos hatósági tesztprogram elindításáról határozott

- mondta el Tanács Zoltán. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a szoftver a hazai KRESZ-szabályok betartásával biztonságosan alkalmazható-e a magyar utakon.

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Az egyeztetéseken emellett kiemelt szerepet kapott a világ számos nagyvárosában már sikeresen működő robotaxik hazai bevezetése is. A tárca jelenleg annak az átfogó technológiai és jogi háttérnek a kidolgozását végzi, amely lehetővé teszi ezeknek a járműveknek a fokozatos integrálását a magyar közlekedési rendszerbe. A tárcavezető elmondta, hogy e téren a legfőbb alapelv az, hogy Magyarország megőrizze pozícióját az innovatív technológiákat alkalmazó országok élvonalában, mindezt azonban úgy, hogy a közlekedők biztonsága minden körülmények között garantált maradjon.

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