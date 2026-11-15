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Történelmi pillanat az űrkutatásban: elképesztő manőverrel landolt Elon Musk gigantikus űrhajója az Egyesült Államokban
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Történelmi pillanat az űrkutatásban: elképesztő manőverrel landolt Elon Musk gigantikus űrhajója az Egyesült Államokban

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Történelmi mérföldkőhöz érkezett a SpaceX, miután a vállalat Starship űrhajója egy 22 órás Föld körüli küldetést követően először tért vissza úgy a felszínre, hogy a texasi indítóállás óriási mechanikus karjai kapták el a levegőben. Ez a sikeres manőver elengedhetetlen ahhoz, hogy Elon Musk cége megvalósítsa évtizedes célját, és egy teljes egészében többször felhasználható rakétarendszert állítson szolgálatba.

Az 52 méter magas űrhajó sűrű felhők közül bukkant elő a dél-texasi Starbase űrkikötő felett, majd hajtóműveit újraindítva függőleges helyzetbe állt. Ezt követően lassan beleereszkedett az indítótorony Mechazilla névre keresztelt fogókarjaiba, miközben a hajtóművei még javában működtek. A légköri visszatérés extrém hőjétől megperzselődött űreszköz végül leállította a meghajtást, és mozdulatlanul megállapodott a szerkezetben, lezárva a rendszer eddigi leghosszabb küldetését.

A kétfokozatú rakétarendszer pénteken emelkedett a magasba Texasból. A tervek szerint ez lett volna az első alkalom, hogy

a vállalat egyetlen küldetés során mindkét fokozatot sikeresen visszanyeri, ám az első fokozatként szolgáló Super Heavy gyorsítórakéta a felbocsátás után tíz perccel nem tudott visszatérni az indítóállásra.

A második fokozat, vagyis maga a Starship űrhajó azonban hibátlanul teljesítette a feladatát. A több mint 22 órás repülés során 14-szer kerülte meg a Földet, péntek éjszaka pedig 260 kilométeres magasságban sikeresen pályára állított 26 darab Starlink műholdat. Szombaton egyetlen hajtómű begyújtásával kezdte meg a fékezést és a süllyedést, majd a légkörbe belépve a több mint 27 ezer kilométer per órás sebességről szuperszonikus szabadesésre lassult a texasi partok felett. A küldetés komoly mérnöki áttörést jelent a dollármilliárdokat felemésztő fejlesztési programban, amelyre Elon Musk a jövőbeli Starlink-felbocsátások, az űrbe telepítendő adatközpontok, a holdra szállás, valamint a Mars-utazások alapköveként tekint.

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A SpaceX jelenlegi piaci dominanciája a Falcon 9 hordozórakétára épül, amely 2010 óta már több mint hétszázszor repült. Ennek azonban csak az első fokozata tér vissza, a hasznos terhet pályára állító második fokozat minden alkalommal az óceánban végzi. A Starship esetében a cél egy olyan rendszer kialakítása, amely az utasszállító repülőgépekhez hasonló gyakorisággal és módon képes megjárni a világűrt.

A teljes újrafelhasználhatóság eléréséhez a két fokozat egyidejű visszanyerése mellett még egy komoly technikai akadályt le kell küzdeni. A Starship hőpajzsát alkotó, a légköri visszatérés pusztító hőjét felfogó fekete, hatszögletű csempék jelenleg még nem használhatók fel újra teljes mértékben. A SpaceX mérnökei már dolgoznak az olyan új hővédő elemek fejlesztésén, amelyek a landolás után egyáltalán nem, vagy csak minimális karbantartást igényelnek. Ezzel elkerülhető lenne a NASA 2011-ben kivont űrrepülőgépeinek sorsa, amelyeket minden egyes küldetés után hosszas és költséges felújításnak kellett alávetni.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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