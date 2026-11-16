A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt

A vagyonadó kötelezettje a részvényes, nem a társaság. A felügyelőbizottság osztja az igazgatóság álláspontját, hogy a tulajdonosi adóteher a társaság számára közvetett, de valós finanszírozási kockázatot jelenthet (osztaléknyomás, a visszaforgatható eredmény csökkenése, tulajdonosi stabilitás). A közgyűlési döntés mércéje ugyanakkor a társaság és valamennyi részvényes – köztük a kisebbségi befektetők – hosszú távú érdeke kell, hogy legyen. A társaság forrásai nem fordíthatók aránytalanul egyes részvényesek egyéni adótervezési céljaira – áll a közleményben.

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A társaság december 7-re összehívott rendkívüli közgyűlésére négy lehetséges forgatókönyvet vázolt a felügyelőbizottság közleményében:

kivezetés a szabályozott piacról

Xtend-regisztráció

a döntés elhalasztása

a Standard piaci jelenlét fenntartása.

A felügyelőbizottság a szabályozott piaci jelenlét fenntartását tartja a legkedvezőbb megoldásnak, amennyiben a jogi és könyvvizsgálói vizsgálatok megerősítik, hogy a tulajdonosi holdingstruktúra lehetőséget adhat a részvények alternatív értékelésére. Ha ez nem igazolódik be, a döntés elhalasztását javasolja.

A felügyelőbizottság szerint egyelőre túl nagy a bizonytalanság ahhoz, hogy a társaság visszafordíthatatlan döntést hozzon. A vagyonadóról szóló törvény elfogadása november 30-ra várható, de több lényeges kérdésben még változhat a szabályozás, így például a tőzsdei részvények értékelésénél alkalmazandó módszertanban és a holdingokon keresztül birtokolt részesedések kezelésében. A testület különösen fontosnak tartja a már kialakított holdingstruktúra vizsgálatát, amely megfelelő jogi és szakértői alátámasztás esetén a tőzsdei jelenlét fenntartása mellett is kedvezőbb adóterhet eredményezhet. A felügyelőbizottság ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az adóhatóság vitathatja ennek alkalmazhatóságát, ezért írásos jogi és könyvvizsgálói állásfoglalásra van szükség – áll a közleményben.

Az FB kifejezetten kontraproduktívnak tartaná a kivezetést: az jelentős pénzügyi terhet róna a társaságra, visszalépésként jelenhetne meg a befektetők előtt, és a kisebbségi részvényesekkel is konfliktusokat okozhatna.

A testület szerint a tőzsdei jelenlét a Goodwill Pharma hosszú távú növekedési terveihez is kapcsolódik, ezért annak feladása a későbbi tőkebevonási lehetőségeket is szűkítheti. A felügyelőbizottság azt kéri az igazgatóságtól, hogy a törvény végleges szövegének megjelenése után tájékoztassa a részvényeseket a változásokról, készítsen részletes pénzügyi elemzést, és szerezze be a holdingstruktúra adózási megítélésére vonatkozó szakértői véleményeket.

Ha pedig a kivezetés vagy az Xtend piacra történő átsorolás 2026. december 31-ig nem valósítható meg, a testület szerint a kivezetés kérdését le kell venni a közgyűlés napirendjéről, és fenn kell tartani a társaság szabályozott piaci jelenlétét.

A közlemény hozzáteszi, hogy piaci információk szerint több BÉT-en jegyzett társaság is vizsgálja a kivezetés, átsorolás lehetőségét a vagyonadó fényében.

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Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo