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Áttörés jöhet a depresszió kezelésében: varázsgombákból fejlesztenek szert
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Áttörés jöhet a depresszió kezelésében: varázsgombákból fejlesztenek szert

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Kifejezetten ígéretes eredményeket ért el egy késői fázisú klinikai vizsgálatban a Helus Pharma kísérleti, pszichedelikus hatóanyagú gyógyszere. A súlyos depresszió kezelésére fejlesztett készítmény a placebóhoz képest statisztikailag szignifikáns mértékben enyhítette a betegek tüneteit.

A HLP003 kódnevű szer a pszilocin – vagyis a köznyelvben varázsgombaként ismert gombák pszichoaktív vegyületének – módosított változata. A készítményt úgy fejlesztették ki, hogy a páciensek a hagyományos antidepresszánsok mellett, kiegészítő terápiaként szedhessék. A Jefferies elemzői szerint

a szer hatásossága felülmúlta a befektetői várakozásokat,

a hatodik héten mért remissziós és terápiás válaszarány pedig komoly versenyelőnyt jelenthet más pszichedelikus gyógyszerjelöltekkel szemben.

A klinikai vizsgálatba 222 olyan, középsúlyos vagy súlyos depresszióval küzdő felnőttet vontak be, akik a tesztidőszak alatt is folytatták megszokott gyógyszereik szedését. Hat hét elteltével az új készítményt kapó csoport állapota átlagosan 19,5 pontot javult a depresszió súlyosságát mérő szabványos skálán, míg a placebót szedőknél ez az érték csupán 11,9 pont volt. A vállalat beszámolója szerint a kedvező hatás már két nappal a kezelés után jelentkezett, és tizenkét héten keresztül fennmaradt.

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Hat hét után a HLP003-mal kezelt páciensek 56,3 százalékánál legalább a felére csökkentek a tünetek, szemben a kontrollcsoport 28,2 százalékos arányával. Emellett a gyógyszert kapó betegek több mint fele, 50,9 százaléka tünetmentessé vált (remisszióba került), míg a placebóval kezelteknél ez az arány mindössze 18,2 százalék volt. A mindennapi életvitelt súlyosan megnehezítő betegség egyébként csak az Egyesült Államokban évente mintegy 21 millió felnőttet érint az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) adatai szerint.

A vizsgálat során a páciensek szervezete összességében jól tolerálta a készítményt. A mellékhatások többsége enyhe vagy közepes súlyosságú volt, és közvetlenül a beadás napján jelentkezett. Bár a kutatók három esetben jegyeztek fel a kezeléssel összefüggő súlyos mellékhatást, új biztonságossági kockázatot nem azonosítottak. A Helus Pharma egy második klinikai vizsgálatot is tervez, amelynek eredményei 2027 végére várhatók.

A hírre ugrik a Helus Pharma árfolyama a nyitás előtti kereskedésben, 4,5 százalékos pluszban áll a papír.

heluspharma

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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