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Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot
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Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot

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Az Nvidia igazgatósága nem tervezi Jensen Huang visszahelyezését a vezérigazgatói székbe, noha Donald Trump amerikai elnök nyitottnak mutatkozott erre - írta a Financial Times. A chipgyártó vezetője a múlt héten mondott le egy házasságtörési és nemzetbiztonsági botrány miatt, miközben az amerikai kormányzat tovább szigorította a fejlett chipek exportjára és távoli hozzáférésére vonatkozó szabályokat.

Huang azután kényszerült távozni, hogy kiderült, viszonyt folytatott Alice Huanggal, egy kínai kötődésű szingapúri vállalat vezetőjével, akit az amerikai hírszerzés szerint Peking kémnek szervezett be. Az eset komoly aggodalmakat váltott ki Washingtonban az amerikai exportkorlátozások hatékonyságával kapcsolatban, mivel az Nvidia chipeket is eladott a nő cégének. A vállalat igazgatósága jelenleg független vizsgálatot folytat a volt vezérigazgató ügyében. Bár a technológiai szektor több meghatározó alakja kampányt indított Huang visszatéréséért,

a testület belső és külső jelölteket keres az utódlásra, a múlt héten pedig már meg is környékezte Rene Haast, az Arm vezérigazgatóját.

Donald Trump hétfőn, ázsiai útja előtt – ahol a héten Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozik – úgy nyilatkozott, hogy nem tartaná rossz ötletnek Huang visszatérését, mert az segíthetné a következő generációs chipek fejlesztését. Az elnök szerint a vezérigazgatót pusztán az üzlet érdekli, a viszony pedig nem veszélyeztette a nemzetbiztonságot, sőt azt is megkérdőjelezte, hogy a nő valóban kém lenne, mivel ezt szerinte senki sem bizonyította.

Az ügy ugyanakkor komoly belső feszültséget szült a kormányzatban. Pénteken Scott Bessent pénzügyminiszter a Howard Lutnick vezette kereskedelmi minisztériumot hibáztatta, amiért nem tiltották meg az Nvidia-chipek eladását az érintett Megaspeed nevű vállalatnak. Trump elismerte a két tárcavezető közötti nézeteltérést, de leszögezte, hogy nem váltja le Lutnickot. Hozzáfűzte, hogy a miniszter azért késlekedhetett a cég feketelistára tételével, mert el akarta kerülni a nyílt konfrontációt Kínával.

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A politikai nyomás hatására a kereskedelmi minisztérium ipari és biztonsági hivatala (BIS) vasárnap új szabályozást jelentett be, amely a mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférést szigorítja. Az intézkedés célja egy olyan kiskapu bezárása, amelyen keresztül a kínai vállalatok harmadik országokban – főként más ázsiai államokban – működő adatközpontok bérlésével jutottak hozzá a legfejlettebb amerikai számítási kapacitásokhoz.

Az új előírások értelmében külön engedélyre lesz szükség a fejlett félvezetők exportjához Szingapúrba, Brazíliába, Thaiföldre, Malajziába és Indonéziába, mivel ezekben az országokban a szokásosnál magasabb a technológia továbbadásának kockázata. A szigorítás érzékenyen érintheti azokat a felhőszolgáltatókat – például a brit Nscale-t és a japán Datasectiont –, amelyek üzleti modelljüket kifejezetten arra építették, hogy grafikus processzorokat (GPU-kat) adjanak bérbe kínai technológiai cégeknek. A lépést az elemzők is üdvözölték, bár egyes szakértők szerint a teljes tiltás hatékonyabb lett volna, miközben az amerikai kongresszus is külön erőfeszítéseket tesz a Kínába irányuló chipexport megfékezésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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