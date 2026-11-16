Az OpenAI vezére szerint az AI-szektor túl fogja élni Jensen Huang távozását

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Az OpenAI vezérigazgatója hétfőn, a Semafor San Franciscó-i konferenciáján értékelte a kialakult helyzetet.

Altman hangsúlyozta, hogy a bevételek és a piaci kereslet olyan ütemben bővül, ami garantálja az iparág zavartalan működését.

Ugyanakkor elismerte, hogy Huang rendkívül egyedi és értékes szerepet töltött be, aki nagyszerű jövőképével valódi motorja volt a fejlesztéseknek. Altman szerint az Nvidia egy olyan technológiai óriásvállalat, amelynek a vállalásaiban a vezető távozása után is maximálisan megbíznak a piaci szereplők.

Az Nvidia élén hosszú ideig álló Huang azután kényszerült távozni posztjáról, hogy napvilágot láttak a több nővel folytatott viszonyáról szóló beszámolók. Az érintettek között sajtóhírek szerint egy feltételezett kínai kém, valamint a vállalat egyik alkalmazottja is szerepel. A menesztés hírére számos technológiai cégalapító és kockázatitőke-befektető fejezte ki sajnálatát a közösségi médiában.

A Financial Times értesülései szerint Huang már tárgyal a visszatérés lehetőségéről, amiben több szilícium-völgyi szövetségese is támogatja. Az Altimeter Capital Management és az Atreides Management befektetési alapok mellett Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója is arra kérte az Nvidia igazgatótanácsát, hogy vizsgálják felül a döntést, hétfőn pedig Donald Trump elnök is beállt a Huang visszahelyezését követelők mögé. Az Nvidia igazgatótanácsa ugyanakkor közölte, hogy nem tervezni visszahozni a korábbi vezérigazgatót.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 16. Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot

Altman nem kívánt állást foglalni abban a kérdésben, hogy Huangnak vissza kellene-e térnie a cég élére, mivel elmondása szerint nem ismeri eléggé a részleteket. Úgy fogalmazott, hogy az Nvidia vezetője régóta a példaképe, de hozzátette, hogy a hősöknek is vannak hibáik.

Az OpenAI vezetője ugyanakkor erős személyes együttérzését fejezte ki a helyzettel kapcsolatban, visszautalva a csaknem pontosan három évvel ezelőtti saját ügyére. Altmant 2023-ban menesztette az OpenAI igazgatótanácsa, ám alig öt nappal később visszatérhetett a vezérigazgatói székbe, miután a cég dolgozóinak többsége kilátásba helyezte a felmondását, ha nem helyezik vissza a posztjára.

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