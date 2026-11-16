6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Az OpenAI vezére szerint az AI-szektor túl fogja élni Jensen Huang távozását
Üzlet

Az OpenAI vezére szerint az AI-szektor túl fogja élni Jensen Huang távozását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A mesterséges intelligencia iparága sikeresen át fogja vészelni az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang múlt heti menesztése miatt kialakult bizonytalanságot – véli Sam Altman, az OpenAI vezetője. Miközben a Szilícium-völgy több prominens szereplője és Donald Trump elnök is a leváltott cégvezető visszatérését szorgalmazza, Altman szerint a szektor iránti kereslet elég erős ahhoz, hogy a piac stabil maradjon - írta meg a Bloomberg.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az OpenAI vezérigazgatója hétfőn, a Semafor San Franciscó-i konferenciáján értékelte a kialakult helyzetet.

Altman hangsúlyozta, hogy a bevételek és a piaci kereslet olyan ütemben bővül, ami garantálja az iparág zavartalan működését.

Ugyanakkor elismerte, hogy Huang rendkívül egyedi és értékes szerepet töltött be, aki nagyszerű jövőképével valódi motorja volt a fejlesztéseknek. Altman szerint az Nvidia egy olyan technológiai óriásvállalat, amelynek a vállalásaiban a vezető távozása után is maximálisan megbíznak a piaci szereplők.

Az Nvidia élén hosszú ideig álló Huang azután kényszerült távozni posztjáról, hogy napvilágot láttak a több nővel folytatott viszonyáról szóló beszámolók. Az érintettek között sajtóhírek szerint egy feltételezett kínai kém, valamint a vállalat egyik alkalmazottja is szerepel. A menesztés hírére számos technológiai cégalapító és kockázatitőke-befektető fejezte ki sajnálatát a közösségi médiában.

Még több Üzlet

Tovább ütik az Nvidiát, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken

Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot

Németorszában fog önvezető taxikat gyártani a Tesla

A Financial Times értesülései szerint Huang már tárgyal a visszatérés lehetőségéről, amiben több szilícium-völgyi szövetségese is támogatja. Az Altimeter Capital Management és az Atreides Management befektetési alapok mellett Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója is arra kérte az Nvidia igazgatótanácsát, hogy vizsgálják felül a döntést, hétfőn pedig Donald Trump elnök is beállt a Huang visszahelyezését követelők mögé. Az Nvidia igazgatótanácsa ugyanakkor közölte, hogy nem tervezni visszahozni a korábbi vezérigazgatót.

Kapcsolódó cikkünk

Az Nvidia igazgatósága nem tervezi visszahozni Jensen Huangot

Altman nem kívánt állást foglalni abban a kérdésben, hogy Huangnak vissza kellene-e térnie a cég élére, mivel elmondása szerint nem ismeri eléggé a részleteket. Úgy fogalmazott, hogy az Nvidia vezetője régóta a példaképe, de hozzátette, hogy a hősöknek is vannak hibáik.

Az OpenAI vezetője ugyanakkor erős személyes együttérzését fejezte ki a helyzettel kapcsolatban, visszautalva a csaknem pontosan három évvel ezelőtti saját ügyére. Altmant 2023-ban menesztette az OpenAI igazgatótanácsa, ám alig öt nappal később visszatérhetett a vezérigazgatói székbe, miután a cég dolgozóinak többsége kilátásba helyezte a felmondását, ha nem helyezik vissza a posztjára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Alphabet A - kereskedés

Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tiltást vezet be a Tisza-kormány a magyar határon: nem lehet többé titokban nagy mennyiségű készpénzt rejtegetni
Kimondta Zsiday Viktor: olyan gazdasági pánik közelít, amiben az állampapír lesz a legjobb befektetés
Tovább ütik az Nvidiát, egyre csúnyább az esés a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility