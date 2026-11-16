Bíróságra mentek a dühös Intel-befektetők, miután hatalmasat buktak

Csoportos keresetet nyújtottak be az Intel részvényesei az amerikai chipgyártó ellen, mert állításuk szerint a vállalat félrevezette őket. A befektetők azzal vádolják a céget, hogy elhallgatta a személyi számítógépek eladásának tartós visszaeséséből fakadó károkat, aminek eredményeként közel 30 százalékot zuhant egy nap alatt a részvények árfolyama.

A kaliforniai San José szövetségi bíróságán pénteken benyújtott keresetet egy michigani nyugdíjalap, a City of Southfield Fire and Police Retirement System vezeti.

A beadvány szerint az Intel túl későn hozta nyilvánosságra, hogy a gyengülő PC-eladások és a felhalmozódott készletek milyen súlyosan érintik a bevételeket.

A részvényesek úgy látják, ezek a problémák teljes mértékben ellentételezték az adatközpontok építéséből és a mesterséges intelligencia térnyeréséből származó üzleti előnyöket.

A felperesek szerint a vállalatnak komoly érdeke fűződött a valós helyzet eltitkolásához, így ugyanis lehetősége nyílt a tőkebevonásra a katasztrofálisnak bizonyult harmadik negyedév közepén. Az Intel augusztus közepén 23 milliárd dollár értékben bocsátott ki részvényeket, darabonként 95 dolláros áron. A befolyt összegből a bérgyártási üzletágat kívánták bővíteni, ami Lip-Bu Tan vezérigazgató stratégiájának egyik alappillére.

A cég papírjai október végén azután zuhantak egyetlen nap alatt 28,6 százalékot – mintegy 140 milliárd dollárnyi piaci kapitalizációt eltüntetve –, hogy a vállalat a vártnál alacsonyabb negyedik negyedéves árbevételt és nyereséget, valamint a PC-piac tartós lassulását vetítette előre. Tan az elemzőknek nyilatkozva csalódottságának adott hangot a gyártási kapacitáshiány, a példátlan memóriahiány és a személyi számítógépek iránti gyenge kereslet miatt, hozzátéve, hogy ezeket a kihívásokat sürgősen kezelniük kell.

Sok más technológiai óriáshoz hasonlóan az Intel is hatalmas összegeket fektetett a gyártásba, ám az ellátási lánc zavarai miatt nehezen tudja kihasználni az adatközpontokba szánt chipek iránti növekvő keresletet. Ezzel párhuzamosan az emelkedő memóriaárak megdrágították a számítógépeket, ami tovább fékezi a vásárlási kedvet.

A most indított perben, amelyben Tan vezérigazgató és David Zinsner pénzügyi igazgató is alperesként szerepel, a 2026. július 23. és október 29. között részvényeket birtokló befektetők számára követelnek meg nem határozott összegű kártérítést.

A vállalat papírjai pénteken 59,66 dolláron zártak; bár az árfolyam az év eleje óta 62 százalékos pluszban van, jelentősen visszaesett a június 30-án elért 142,35 dolláros csúcshoz képest. Ma, a nyitás előtt ismét esik az Intel, 5 százalékos mínuszban van a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images