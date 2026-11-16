Elon Musk után Trump is megszólalt a bukott Nvidia-vezér visszatéréséről

Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Huang biztosan levonta a megfelelő tanulságot a történtekből. Az elnök szerint a cégvezetőnek most egy nehéz családi helyzetet kell kezelnie, de valójában csak chipeket szeretne eladni, így egyáltalán nem bánná, ha újra ő vezetné a vállalatot.

A négyezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Nvidia vezérigazgatója a múlt héten távozott a posztjáról, miután az igazgatótanács független vizsgálatot indított a kialakult vezetési válság miatt. A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Huang házasságon kívüli viszonyt folytatott egy Alice Huang nevű nővel, aki az amerikai hatóságok gyanúja szerint a kínai hírszerzésnek dolgozott. Ennek ellenére az utóbbi napokban

egyre többen – köztük Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója – kampányolnak nyilvánosan a visszatérése mellett,

és sajtóértesülések szerint maga az érintett is tárgyalt már erről a bizalmasaival.

Az ügy komoly aggodalmakat váltott ki Washingtonban az amerikai chipexport-korlátozások hatékonyságával kapcsolatban. A vezérigazgató szeretője ugyanis egy olyan, kínai kötődésű szingapúri vállalat, a Megaspeed egyik felsővezetője volt, amelynek az Nvidia chipeket adott el. Ez az összefonódás a Trump-kormányzaton belül is feszültséget szült, Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanis pénteken Howard Lutnick kereskedelmi miniszter tárcáját hibáztatta, amiért nem tiltották meg az Nvidia-chipek értékesítését az érintett cég számára. Trump hétfőn leszögezte, hogy nem váltja le Lutnickot, és megvédte miniszterét, mondván, a tárcavezető azért késlekedhetett a Megaspeed feketelistára helyezésével, hogy elkerülje a nyílt konfrontációt Kínával.

A botrányra reagálva az amerikai kormány hétfőn szigorította a mesterségesintelligencia-chipekhez és a szerverekhez való távoli hozzáférés szabályait az ország nemzetbiztonságának védelme érdekében. A kereskedelmi minisztérium ipari és biztonsági hivatala által bejelentett új előírás célja a meglévő korlátozások kijátszásának megakadályozása. A hatóságok ezzel elejét vennék annak, hogy bizonyos külföldi szereplők harmadik országokban található adatközpontokon keresztül, távoli hozzáféréssel vegyék igénybe a fejlett amerikai számítási kapacitásokat. Az új szabályozás értelmében ezentúl külön engedélyre lesz szükség a fejlett félvezetők Szingapúrba, Brazíliába, Thaiföldre, Malajziába és Indonéziába irányuló exportjához, mivel ezekben az országokban az átlagosnál magasabb a technológia továbbértékesítésének kockázata.

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