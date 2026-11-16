Elon Musk után Trump is megszólalt a bukott Nvidia-vezér visszatéréséről

Trump hétfőn újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Huang biztosan levonta a megfelelő tanulságot a történtekből. Az elnök szerint a cégvezetőnek most egy nehéz családi helyzetet kell kezelnie, de valójában csak chipeket szeretne eladni, így egyáltalán nem bánná, ha újra ő vezetné a vállalatot.
A négyezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Nvidia vezérigazgatója a múlt héten távozott a posztjáról, miután az igazgatótanács független vizsgálatot indított a kialakult vezetési válság miatt. A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Huang házasságon kívüli viszonyt folytatott egy Alice Huang nevű nővel, aki az amerikai hatóságok gyanúja szerint a kínai hírszerzésnek dolgozott. Ennek ellenére az utóbbi napokban
egyre többen – köztük Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója – kampányolnak nyilvánosan a visszatérése mellett,
és sajtóértesülések szerint maga az érintett is tárgyalt már erről a bizalmasaival.
Az ügy komoly aggodalmakat váltott ki Washingtonban az amerikai chipexport-korlátozások hatékonyságával kapcsolatban. A vezérigazgató szeretője ugyanis egy olyan, kínai kötődésű szingapúri vállalat, a Megaspeed egyik felsővezetője volt, amelynek az Nvidia chipeket adott el. Ez az összefonódás a Trump-kormányzaton belül is feszültséget szült, Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanis pénteken Howard Lutnick kereskedelmi miniszter tárcáját hibáztatta, amiért nem tiltották meg az Nvidia-chipek értékesítését az érintett cég számára. Trump hétfőn leszögezte, hogy nem váltja le Lutnickot, és megvédte miniszterét, mondván, a tárcavezető azért késlekedhetett a Megaspeed feketelistára helyezésével, hogy elkerülje a nyílt konfrontációt Kínával.
A botrányra reagálva az amerikai kormány hétfőn szigorította a mesterségesintelligencia-chipekhez és a szerverekhez való távoli hozzáférés szabályait az ország nemzetbiztonságának védelme érdekében. A kereskedelmi minisztérium ipari és biztonsági hivatala által bejelentett új előírás célja a meglévő korlátozások kijátszásának megakadályozása. A hatóságok ezzel elejét vennék annak, hogy bizonyos külföldi szereplők harmadik országokban található adatközpontokon keresztül, távoli hozzáféréssel vegyék igénybe a fejlett amerikai számítási kapacitásokat. Az új szabályozás értelmében ezentúl külön engedélyre lesz szükség a fejlett félvezetők Szingapúrba, Brazíliába, Thaiföldre, Malajziába és Indonéziába irányuló exportjához, mivel ezekben az országokban az átlagosnál magasabb a technológia továbbértékesítésének kockázata.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Itt a jelzés: ebbe az 5 részvénybe menekülnek most a profik!
Rendkívüli bizonytalanságok közepette is van miből válogatni.
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Tovább nő a káosz: teljesen elzárta az alkotmánybíróság pénzcsapjait a jegybank Lengyelországban
Nem csitul a politikai perpatvar a taláros testület körül.
Hatalmas átrendeződés Ukrajnában: elképesztő drágulás a főváros környékén
A biztonság és az energiafüggetlenség a lakhatásban a legfőbb döntési szempont.
A tőzsde elhagyását fontolgatja egy magyar cég a vagyonadó miatt
Decemberi rendkívüli közgyűlésen szavazhatnak róla.
Meglépi az állam: gomba módra szaporodnak a konténeriskolák Magyarországon
Összesen 17 településre jöhetnek a konténerek.
Nem a termelékenységi kihívástól, hanem a bérektől tartanak a cégek az euró kapcsán
A GKI és az NKE közös konferenciáján vitatták meg az euróbevezetés hatásait.
Megéri-e, ha zöld az iroda? - Hatalmas felárat fizetnek a cégek, de van, ahol ez már alapkövetelmény
Van olyan irodapiac, ahol a zöld prémium eléri a 23 százalékot.
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?