Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

A vegyes európai hangulatban emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX-index 0,5 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama nőtt, egyedül a Mol esett.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Akko árfolyama 3,7 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,3 százalékkal esett. A legjobban ma a 4iG részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,1 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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