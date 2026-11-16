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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről

Portfolio
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Felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde ma reggeli elemzésében a vállalat legutóbbi negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A célár 14,5 GBP, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.

A Concorde elemzése kiemelte, hogy a Wizz Air negyedéves profitja meghaladta az elemzői konszenzust, ami a vártnál jobb működési teljesítmény és a kedvező bevételi trendeknek volt köszönhető. Az üzemi marzs ugyanakkor éves összevetésben csökkent. A menedzsment a harmadik negyedévre biztató kilátásokat vázolt, teljes éves előrejelzést azonban nem adott, mivel a január–márciusi időszak kapacitása még bizonytalan. Az elemző ezt az óvatosságot érthetőnek tartja, tekintve, hogy az időszak kilátásai jellemzően nehezebben ítélhetők meg.

A vezetés a bevételre és a jövedelmezőségre helyezi a hangsúlyt. A magas üzemanyag- és repülőtéri költségek miatt ez racionális döntés, rövid távon azonban visszafoghatja az utasforgalom növekedését – véli a Concorde elemzője. A pénzügyi év hátralévő részében a flottacsere továbbra is terheli az eredményt, mert nő a repülőgépek visszaadásához kapcsolódó értékcsökkenés, és csökken a Pratt & Whitney-től kapott kompenzáció. A menedzsment szerint ezeket a hatásokat a bevételek növekedése ellensúlyozhatja.

Középtávon kedvező, hogy a flotta közel 80 százaléka már az Airbus A320neo gépcsaládhoz tartozik. A kapacitásbővülés egy részét a korábban földre kényszerített gépek újbóli üzembe állítása biztosítja, ami várhatóan csökkenti az egységköltségeket. A versenytársak kapacitáscsökkentése több kulcspiacon teret adhat a Wizz Air növekedésének. Rövid távon az átmeneti költségek és az üzemanyagárak bizonytalansága nyomást gyakorolhat a részvény értékeltségére, amit a magas eladósodottság tovább növel.

A következő hetek árfolyammozgásait elsősorban a geopolitikai hírek alakíthatják, különösen az olajár változása.

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