Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok

A minisztérium közleménye szerint az új előírás célja annak megakadályozása, hogy a piaci szereplők kijátsszák az érzékeny amerikai technológiákra vonatkozó, már érvényben lévő exportkorlátozásokat. Erre eddig lehetőséget biztosítottak a harmadik országokban működő adatközpontok, amelyeken keresztül távoli hozzáféréssel is igénybe lehetett venni a számítási kapacitást.

A most bevezetett szabályozás értelmében külön engedélyre lesz szükség a fejlett AI-chipek külföldi továbbértékesítéséhez

Brazíliába, Szingapúrba, Indonéziába, Malajziába és Thaiföldre.

A lépés hátterében az áll, hogy az Nvidiát érintő feltételezett kémbotrány nyomán fokozódott a félvezetőexport hatósági ellenőrzése.

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