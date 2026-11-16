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Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok
Üzlet

Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok

Portfolio
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Szigorítja a fejlett mesterségesintelligencia-chipekhez és szerverekhez való távoli hozzáférést az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma. A tárca egy olyan ideiglenes szabályozást adott ki, amely egyes országok esetében korlátozza a technológia elérését, több állam felé pedig engedélyhez köti a chipek továbbértékesítését - írja a Bloomberg. 

A minisztérium közleménye szerint az új előírás célja annak megakadályozása, hogy a piaci szereplők kijátsszák az érzékeny amerikai technológiákra vonatkozó, már érvényben lévő exportkorlátozásokat. Erre eddig lehetőséget biztosítottak a harmadik országokban működő adatközpontok, amelyeken keresztül távoli hozzáféréssel is igénybe lehetett venni a számítási kapacitást.

A most bevezetett szabályozás értelmében külön engedélyre lesz szükség a fejlett AI-chipek külföldi továbbértékesítéséhez

Brazíliába, Szingapúrba, Indonéziába, Malajziába és Thaiföldre.

A lépés hátterében az áll, hogy az Nvidiát érintő feltételezett kémbotrány nyomán fokozódott a félvezetőexport hatósági ellenőrzése.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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