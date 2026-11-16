Jól indul a hét a magyar tőzsdén

Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 0,1-0,2 százalékos pluszban állnak, jó hangulatban indul a hét a magyar részvénypiacon is.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde,

a BUX 0,5 százalékos pluszban áll,

így jelenleg 146 822 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a MBH JZB teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a BIF indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Jasmin Merdan

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio