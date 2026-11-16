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Két magyar blue chip is történelmi csúcson!
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Két magyar blue chip is történelmi csúcson!

Portfolio
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Az Nvidia körüli botrány adott irányt múlt héten a tőzsdéken, az amerikai indexek eséssel zártak pénteken, ma reggel azonban már vegyes a kép. Míg a japán tőzsdén GDP-adat okozott mélyrepülést és esik a koreai részvénypiac is, a hongkongi piacon jó a hangulat, az európai indexek pedig minimális emelkedésekkel nyitottak. A magyar tőzsde felfelé araszol, a Telekom és a Richter árfolyama is új történelmi csúcsra ment ma.

Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
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Bizonytalankodás az európai tőzsdéken

Az európai befektetőket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a tartósan magas olajárak hatásai mozgatják ma reggel, az irányadó indexek pénteki záróértékük környékén mozognak.

Bár a technológiai szektor körüli bizonytalanság – különösen az Nvidia vezérigazgatójának múlt heti menesztése – megtépázta a tengerentúli piacokat, a határidős amerikai indexek mínuszban állnak, az európai tőzsdék egyelőre jóval ellenállóbbnak bizonyulnak,

a brit tőzsdeindex pedig új csúcs felé tart.

Európa az elmúlt hetekben kevésbé sínylette meg a mesterséges intelligencia körüli növekvő elbizonytalanodást, így az irányadó európai indexek felülteljesítették az amerikai tőzsdéket. Stratégák szerint Európa és az Egyesült Királyság jelenleg egyértelműen menedékként szolgál az AI-szektorból menekülő befektetők számára.

Az európai részvénypiacokat a Morgan Stanley friss előrejelzése is támogatta, a befektetési bank ugyanis 2027 végéig 15 százalékos emelkedést vár Európában a folyamatos tőkebeáramlásra, a portfóliók diverzifikációjára és a vállalati profitok növekedésére hivatkozva.

A szektorok közül a távközlési és az ingatlanszektor papírjai teljesítenek ma reggel a legjobban, szemben a gyengélkedő nyersanyagkapcsolt részvényekkel.

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Itt az új történelmi csúcs a Telekomnál és a Richternél

A Magyar Telekom és a Richter is új történelmi csúcsra ment ma:

  • a Telekomnál 3016 forint az új csúcs
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
  • a Richter pedig 13 650 forinton is járt a nyitást követő percekben, ami szintén új napközbeni rekord.
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Kis mozgások Európában

Többnyire emelkednek az irányadó nyugat-európai indexek a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a CAC-40 0,2 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,2 százalékos pluszban áll. A DAX alulteljesítő, 0,1 százalékot esett.

daxindex
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Jól indul a hét a magyar tőzsdén

Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 0,1-0,2 százalékos pluszban állnak, jó hangulatban indul a hét a magyar részvénypiacon is.

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Jól indul a hét a magyar tőzsdén
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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről

Felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde ma reggeli elemzésében a vállalat legutóbbi negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A célár 14,5 GBP, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.

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Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
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Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Elsősorban

    az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire

    és a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek a befektetők. 
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,1 százalékot esett, miután vártnál gyengébb japán GDP-adat érkezett, a technológia-túlsúlyos Kospi pedig több mint 3 százalékot zuhant. A Hang Seng 0,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
  • Kis emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma teszi közzé az MNB a befektetési alapok harmadik negyedéves adatait, emellett hajnalban már megjelent egy japán GDP-adat, Kínában pedig az iparról és a kiskereskedelemről tették közzé a legfrissebb számokat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 347,55 0,1% 2,1% 1,3% 8,9% 10,3% 45,0%
S&P 500 7 561,67 -0,4% 2,5% -3,1% 10,5% 12,2% 61,5%
Nasdaq 27 943,74 -1,2% 3,5% -8,6% 10,7% 11,8% 72,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 142,35 0,5% 6,5% -9,8% 21,5% 19,2% 106,5%
Hang Seng 23 637,6 -1,5% -3,4% -2,9% -7,8% -12,7% -6,7%
CSI 300 4 016,29 -0,7% -0,9% -6,1% -13,3% -14,6% -17,8%
Európai részvényindexek              
DAX 26 749,95 -0,1% 3,6% 5,9% 9,2% 11,3% 66,2%
CAC 8 368,91 0,1% 2,8% 6,9% 2,7% 1,7% 18,0%
FTSE 10 902,56 0,4% 2,1% 2,4% 9,8% 11,2% 48,4%
FTSE MIB 51 858,51 0,1% 3,6% 3,6% 15,4% 15,9% 87,0%
IBEX 20 020,1 0,3% 3,4% 4,2% 15,7% 20,8% 120,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 155,7 -0,1% 1,9% 1,8% 31,6% 35,1% 179,4%
ATX 6 654,83 -0,5% 3,4% 0,4% 24,9% 35,8% 71,5%
PX 2 651,6 0,9% 0,8% 1,9% -1,3% 6,0% 94,7%
Magyar blue chipek              
OTP 41 300 -1,6% 0,1% -2,6% 17,7% 27,3% 126,3%
Mol 4 980 3,3% 3,4% 1,7% 69,4% 62,6% 101,8%
Richter 13 540 -0,4% 5,2% 10,5% 37,3% 37,7% 58,7%
Magyar Telekom 3 004 0,7% 3,5% 15,5% 67,6% 70,5% 589,0%
Nyersanyagok              
WTI 89,81 -0,2% -2,7% -5,8% 56,8% 50,8% 11,2%
Brent 95,77 -0,1% -2,7% -9,4% 57,4% 51,8% 16,2%
Arany 3 878,4 0,0% -4,6% -6,9% -10,3% -7,9% 108,3%
Devizák              
EURHUF 364,7150 -0,2% 0,3% 0,1% -5,0% -5,0% -0,6%
USDHUF 330,7473 0,1% 1,4% 1,7% 1,2% 0,2% 3,2%
GBPHUF 437,4951 0,1% 0,5% 1,6% -0,7% 0,4% 1,7%
EURUSD 1,1027 -0,4% -1,1% -1,5% -6,1% -5,3% -3,6%
USDJPY 159,9050 0,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,7% 40,3%
GBPUSD 1,3221 -0,1% -1,1% -0,2% -1,7% 0,2% -1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 225,88 -4,4% -9,9% -17,9% -23,1% -31,5% 6,3%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,35 1,5% 3,7% -3,4% 17,1% 26,5% -1 424,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,53 0,7% 2,3% -5,4% -19,6% -21,7% 40,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is

A következő napokban is fontos makrogazdasági adatok érkeznek, jegybanki fronton pedig számunkra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntése lesz meghatározó. A nemzetközi hangulat bizonytalansága miatt valószínűleg marad az eddigi kamatszint. A hét végén megkezdődik az idei utolsó hitelminősítői felülvizsgálati kör, a Moody’s publikálhatja friss véleményét Magyarországról. A nemzetközi színtéren a befektetők továbbra is elsősorban a geopolitikai hírekre fókuszálhatnak, a közel-keleti háború aktualitása és az energiaárak alakulása lehet meghatározó, míg Ukrajnában hosszú idő után felcsillant a fegyverszünet reménye.

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Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is
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Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

Elsősorban az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire és a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek ma a befektetők. Napon belül -4%-os zuhanásban is volt a cég árfolyama, majd ezt 2%-os esésre szépítette.  A magyar tőzsdén is akadtak izgalmak, kifejezetten nagyot ralizott ugyanis a Mol részvénye.

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Megpróbálták visszahúzni az Nvidia árfolyamát

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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