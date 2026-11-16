Két magyar blue chip is történelmi csúcson!

Itthon az MNB holnapi kamatdöntése lesz a hét első felében a legizgalmasabb, külföldön pedig továbbra is az AI-részvényeken lesz a világ szeme, jön az Nvidia gyorsjelentése és az Anthropic IPO-ja is teszteli a piacokat.
Bizonytalankodás az európai tőzsdéken
Az európai befektetőket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak és a tartósan magas olajárak hatásai mozgatják ma reggel, az irányadó indexek pénteki záróértékük környékén mozognak.
Bár a technológiai szektor körüli bizonytalanság – különösen az Nvidia vezérigazgatójának múlt heti menesztése – megtépázta a tengerentúli piacokat, a határidős amerikai indexek mínuszban állnak, az európai tőzsdék egyelőre jóval ellenállóbbnak bizonyulnak,
a brit tőzsdeindex pedig új csúcs felé tart.
Európa az elmúlt hetekben kevésbé sínylette meg a mesterséges intelligencia körüli növekvő elbizonytalanodást, így az irányadó európai indexek felülteljesítették az amerikai tőzsdéket. Stratégák szerint Európa és az Egyesült Királyság jelenleg egyértelműen menedékként szolgál az AI-szektorból menekülő befektetők számára.
Az európai részvénypiacokat a Morgan Stanley friss előrejelzése is támogatta, a befektetési bank ugyanis 2027 végéig 15 százalékos emelkedést vár Európában a folyamatos tőkebeáramlásra, a portfóliók diverzifikációjára és a vállalati profitok növekedésére hivatkozva.
A szektorok közül a távközlési és az ingatlanszektor papírjai teljesítenek ma reggel a legjobban, szemben a gyengélkedő nyersanyagkapcsolt részvényekkel.
Itt az új történelmi csúcs a Telekomnál és a Richternél
A Magyar Telekom és a Richter is új történelmi csúcsra ment ma:
- a Telekomnál 3016 forint az új csúcs
- a Richter pedig 13 650 forinton is járt a nyitást követő percekben, ami szintén új napközbeni rekord.
Kis mozgások Európában
Többnyire emelkednek az irányadó nyugat-európai indexek a nyitást követő percekben, a Stoxx 600 0,1 százalékos, a CAC-40 0,2 százalékos, az FTSE-100 szintén 0,2 százalékos pluszban áll. A DAX alulteljesítő, 0,1 százalékot esett.
Jól indul a hét a magyar tőzsdén
Kis emelkedésekkel indul a nap az európai tőzsdéken, az irányadó nyugat-európai indexek 0,1-0,2 százalékos pluszban állnak, jó hangulatban indul a hét a magyar részvénypiacon is.
Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről
Felhalmozásra ajánlja a Wizz Air részvényeit a Concorde ma reggeli elemzésében a vállalat legutóbbi negyedéves gyorsjelentésére reagálva. A célár 14,5 GBP, ami 27 százalékos felértékelődési potenciált jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Elsősorban
az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeireés a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek a befektetők.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,1 százalékot esett, miután vártnál gyengébb japán GDP-adat érkezett, a technológia-túlsúlyos Kospi pedig több mint 3 százalékot zuhant. A Hang Seng 0,5 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
- Kis emelkedéssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,2 százalékot eshet, a S&P 500 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma teszi közzé az MNB a befektetési alapok harmadik negyedéves adatait, emellett hajnalban már megjelent egy japán GDP-adat, Kínában pedig az iparról és a kiskereskedelemről tették közzé a legfrissebb számokat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,3 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 57,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 347,55
|0,1%
|2,1%
|1,3%
|8,9%
|10,3%
|45,0%
|S&P 500
|7 561,67
|-0,4%
|2,5%
|-3,1%
|10,5%
|12,2%
|61,5%
|Nasdaq
|27 943,74
|-1,2%
|3,5%
|-8,6%
|10,7%
|11,8%
|72,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 142,35
|0,5%
|6,5%
|-9,8%
|21,5%
|19,2%
|106,5%
|Hang Seng
|23 637,6
|-1,5%
|-3,4%
|-2,9%
|-7,8%
|-12,7%
|-6,7%
|CSI 300
|4 016,29
|-0,7%
|-0,9%
|-6,1%
|-13,3%
|-14,6%
|-17,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 749,95
|-0,1%
|3,6%
|5,9%
|9,2%
|11,3%
|66,2%
|CAC
|8 368,91
|0,1%
|2,8%
|6,9%
|2,7%
|1,7%
|18,0%
|FTSE
|10 902,56
|0,4%
|2,1%
|2,4%
|9,8%
|11,2%
|48,4%
|FTSE MIB
|51 858,51
|0,1%
|3,6%
|3,6%
|15,4%
|15,9%
|87,0%
|IBEX
|20 020,1
|0,3%
|3,4%
|4,2%
|15,7%
|20,8%
|120,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 155,7
|-0,1%
|1,9%
|1,8%
|31,6%
|35,1%
|179,4%
|ATX
|6 654,83
|-0,5%
|3,4%
|0,4%
|24,9%
|35,8%
|71,5%
|PX
|2 651,6
|0,9%
|0,8%
|1,9%
|-1,3%
|6,0%
|94,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 300
|-1,6%
|0,1%
|-2,6%
|17,7%
|27,3%
|126,3%
|Mol
|4 980
|3,3%
|3,4%
|1,7%
|69,4%
|62,6%
|101,8%
|Richter
|13 540
|-0,4%
|5,2%
|10,5%
|37,3%
|37,7%
|58,7%
|Magyar Telekom
|3 004
|0,7%
|3,5%
|15,5%
|67,6%
|70,5%
|589,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,81
|-0,2%
|-2,7%
|-5,8%
|56,8%
|50,8%
|11,2%
|Brent
|95,77
|-0,1%
|-2,7%
|-9,4%
|57,4%
|51,8%
|16,2%
|Arany
|3 878,4
|0,0%
|-4,6%
|-6,9%
|-10,3%
|-7,9%
|108,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,7150
|-0,2%
|0,3%
|0,1%
|-5,0%
|-5,0%
|-0,6%
|USDHUF
|330,7473
|0,1%
|1,4%
|1,7%
|1,2%
|0,2%
|3,2%
|GBPHUF
|437,4951
|0,1%
|0,5%
|1,6%
|-0,7%
|0,4%
|1,7%
|EURUSD
|1,1027
|-0,4%
|-1,1%
|-1,5%
|-6,1%
|-5,3%
|-3,6%
|USDJPY
|159,9050
|0,0%
|1,0%
|1,0%
|2,0%
|3,7%
|40,3%
|GBPUSD
|1,3221
|-0,1%
|-1,1%
|-0,2%
|-1,7%
|0,2%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 225,88
|-4,4%
|-9,9%
|-17,9%
|-23,1%
|-31,5%
|6,3%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,35
|1,5%
|3,7%
|-3,4%
|17,1%
|26,5%
|-1 424,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,7%
|2,3%
|-5,4%
|-19,6%
|-21,7%
|40,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bizonyítványt osztanak Magyarországnak és jön az MNB döntése is
A következő napokban is fontos makrogazdasági adatok érkeznek, jegybanki fronton pedig számunkra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának döntése lesz meghatározó. A nemzetközi hangulat bizonytalansága miatt valószínűleg marad az eddigi kamatszint. A hét végén megkezdődik az idei utolsó hitelminősítői felülvizsgálati kör, a Moody’s publikálhatja friss véleményét Magyarországról. A nemzetközi színtéren a befektetők továbbra is elsősorban a geopolitikai hírekre fókuszálhatnak, a közel-keleti háború aktualitása és az energiaárak alakulása lehet meghatározó, míg Ukrajnában hosszú idő után felcsillant a fegyverszünet reménye.
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Elsősorban az Nvidia körüli botrány újabb fejleményeire és a chipgyártó-óriás árfolyamának alakulására figyeltek ma a befektetők. Napon belül -4%-os zuhanásban is volt a cég árfolyama, majd ezt 2%-os esésre szépítette. A magyar tőzsdén is akadtak izgalmak, kifejezetten nagyot ralizott ugyanis a Mol részvénye.
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