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Kimondta a Morgan Stanley: nagy emelkedés jöhet a tőzsdéken
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Kimondta a Morgan Stanley: nagy emelkedés jöhet a tőzsdéken

Portfolio
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A Morgan Stanley "maximális felülsúlyozásra" javította a globális részvénypiacokra vonatkozó ajánlását, mivel az elemzők szerint a részvények értékeltsége jelenleg vonzó, a vállalati eredménykilátások pedig biztatóak. A befektetési bank várakozásai szerint az S&P 500 index 2027 végére elérheti a 8700 pontos szintet, ami 15 százalékos emelkedés a jelenlegi szintről, miközben az amerikai piac mellett az európai és a japán tőzsdéken is komoly növekedési lehetőséget látnak.

A nagybank stratégái kifejtették, hogy a legfontosabb piaci kockázatok már lecsengtek,

a kockázatosabb eszközök pedig jelentősen olcsóbbá váltak az elmúlt fél évben.

Mindezek alapján kifejezetten derűlátóan, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal vágnak neki a 2027-es évnek. Az új ajánlás időzítése azért is figyelemre méltó, mert nem sokkal azután érkezett, hogy a demokraták félidős választási győzelmét követően komoly eladási hullám söpört végig a legnagyobb technológiai vállalatok részvényein, miután a befektetők az adatközpont-építések lehetséges lassulásától tartottak.

Az amerikai S&P 500 indexre meghatározott 8700 pontos, 2027 év végi célár több mint 15 százalékos emelkedést jelent a legutóbbi, 7561,67 pontos záróértékhez képest. A Morgan Stanley szerint a növekedés

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elsődleges motorja továbbra is a vállalati eredmények bővülése lesz,

így az index idei évre várt 369 dolláros egy részvényre jutó eredménye (EPS) jövőre 420 dollárra ugorhat. A célár elérését a stabilizálódó olajárak és kamatszintek, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások és fejlesztések egyre szélesebb körű elterjedése is támogatja.

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Hasonló szintet vár a Goldman Sachs is, amely a következő tizenkét hónapban szintén 8700 pontra várja az irányadó indexet, ám az ő szakértőik az erős 2026-os év után a profitnövekedés éles lassulására számítanak.

Az inflációt az utóbbi időben több tényező is fűtötte, köztük az iráni háború miatt megugró olajárak, Donald Trump amerikai elnök importvámjai, a kitartó lakossági fogyasztás és az intenzív technológiai beruházások. Bár a Morgan Stanley elismeri, hogy a magas energiaköltségek egyes gazdaságokban visszafogják majd a bővülést, értékelésük szerint ezek a kedvezőtlen hatások 2027 végére fokozatosan háttérbe szorulnak.

Az Egyesült Államokon kívül a befektetési bank

Japán és Európa részvénypiacait is kedvezően ítéli meg, így mindkét régió besorolását piaci súlyozásról felülsúlyozásra emelte.

A japán részvényeket az élénkülő gazdasági környezet, a vállalatirányítási reformok és a beruházási ciklus felfutása fűti. Európa esetében pedig a mesterséges intelligencia alkalmazásának terjedése, valamint az amerikai piacokhoz viszonyított alacsonyabb értékeltség alapozza meg az optimizmust, még annak ellenére is, hogy az energiaszektor gyengébb teljesítménye várhatóan nyomást gyakorol majd a kontinens vállalati profitjaira.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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