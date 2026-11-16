6°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Üzlet

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ma csak a benzin árában történt változás - derül ki a holtankoljak adataiból.

Hétfőre minimális mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé viszont változatlan maradt péntekhez képest.

A benzin literenkénti ára 1 forinttal mérséklődött, míg a dízel ára nem változott.

A hét első napján az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 597 Ft/liter
  • Gázolaj: 702 Ft/liter
bendiz11111

Az üzemanyagpiaci folyamatokkal és a magyar dízelárak alakulásával ebben az elemzésünkben foglalkoztunk. Röviden a lényeg:

Még több Üzlet

Két magyar blue chip is történelmi csúcson!

Jól indul a hét a magyar tőzsdén

Friss elemzői vélemény jött a Wizz Airről

egészen más folyamatok zajlanak a nyersolaj és a dízel piacán, és utóbbinál vélhetően nem lesz olyan gyors a rendeződés egy esetleges iráni béke esetén sem.

Alig két hét alatt több mint 20 százalékot zuhant a Brent ára a várható geopolitikai enyhülés hatására, de mielőtt elkezdenének pezsgőt bontani a hazai autósok (főleg a dízelesek), fontos kihangsúlyozni, hogy a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a tankerforgalom normalizálódása és a megszakadt kereskedelmi kapcsolatok újjáépítése hosszú hónapokig is eltarthat.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Figyelmeztetett a Mol ügyvezetője: az orosz olaj leválásának ára van

Összeomlott az olajár, de a dízelt ez nem hatja meg – Valami nagyon furcsa történik a magyar kutakon

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Feszült vita Brüsszelben: 45 milliárd eurós hitellel segítené az EU Ukrajnát, de Magyarország az egyik kerékkötő
Valóságos dróneső zúdult Oroszországra, nappallá vált az éjszaka az Azovi-tenger közelében - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Olyan fordulat jön a magyar munkaerőpiacon, ami százezrek állását forgatja fel totálisan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility