Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Hétfőre minimális mértékben csökkent a 95-ös benzin országos átlagára, a gázolajé viszont változatlan maradt péntekhez képest.

A benzin literenkénti ára 1 forinttal mérséklődött, míg a dízel ára nem változott.

A hét első napján az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 597 Ft/liter

Gázolaj: 702 Ft/liter

Az üzemanyagpiaci folyamatokkal és a magyar dízelárak alakulásával ebben az elemzésünkben foglalkoztunk. Röviden a lényeg:

egészen más folyamatok zajlanak a nyersolaj és a dízel piacán, és utóbbinál vélhetően nem lesz olyan gyors a rendeződés egy esetleges iráni béke esetén sem.

Alig két hét alatt több mint 20 százalékot zuhant a Brent ára a várható geopolitikai enyhülés hatására, de mielőtt elkezdenének pezsgőt bontani a hazai autósok (főleg a dízelesek), fontos kihangsúlyozni, hogy a megsérült infrastruktúra helyreállítása, a tankerforgalom normalizálódása és a megszakadt kereskedelmi kapcsolatok újjáépítése hosszú hónapokig is eltarthat.

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