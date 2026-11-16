Tizennégy érvényes pályázat érkezett a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára - közölte hétfőn este, a pályázati anyagok vizsgálata után honlapján a cég tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT).

A tájékoztatás szerint a 27 induló közül Amin Zoltán, Bakó Lajos, Bakonyi Péter, Dávid-Joó Zsanett, Fischer András, Herman Dániel Péter, Horváth Dori Gábor, Kert Attila, Kertész György, Malcsiner Maximilián Péter, Papp Réka Kinga, Pusztai Ferenc, Szabó Stein Imre és Tóth Zoltán András pályázata felelt meg a kiírási feltételeknek.

A közlemény arra is kitér: csütörtökön és pénteken hallgatják meg a vezérigazgatói posztra pályázókat, sorsolással megállapított sorrendben; ezt a testület honlapján élőben közvetíti. A jelöltek 10 percet kapnak a koncepciójuk bemutatására. Amennyiben az FKT a két első helyen végző pályázó második meghallgatásáról dönt, annak időpontja szombat délután két óra lesz.

A személyes meghallgatáson az előre közölt pontozási szempontok mellett a jelölt prezentációja, a tartalom hitelessége, a részletkérdésekre adott válaszok, és az összbenyomás alakítják az értékelést - tudatták.

Az előző kormányzat a 2010-es évek folyamán több lépésben alakította át a hazai közszolgálati média rendszerét, két társaságba vonva össze a korábban a Duna Televíziót, a Magyar Rádiót, a Magyar Távirati Irodát és a Magyar Televíziót működtető, önálló cégeket.

A médiatörvény idén nyári módosításával a parlament beolvasztotta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be. Az új cég Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven látja el a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaihoz kapcsolódó tevékenységeket. Az önállóvá váló MTI közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként működik a jövőben.

A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyszemélyes, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság, amelynek egyetlen tulajdonosa a magyar állam. A cég egyetlen, 230 millió forintos névértékű, forgalomképtelen részvénnyel rendelkezik.

A testület a vezérigazgatói posztra olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei - a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság - mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését - olvasható az FKT által a pályázat egy hónappal ezelőtti publikálásakor kiadott közleményben.

A kiírás szerint vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tíz év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik.

A pályázatokat a Független Közmédia Testület tagjai egyénileg, egymástól függetlenül, pontszámok adásával értékelik. A pályázók személyes meghallgatása a benyújtási határidő lejártát követő nyolc napon belül történik.

A személyes meghallgatást követően a szavazás két körben zajlik. Az első szavazási körben a testület a pályázók alkalmasságáról dönt. A második szavazási körbe a két legtöbb támogató szavazatot kapott pályázó kerül. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, úgy ezen pályázókat a testület ismételten meghallgathatja.

A második szavazás előtt a testület konzultál a közmédia üzemi tanácsainak delegáltjával és a Közszolgálati Tanács elnökével. A két továbbjutott jelölt közötti döntést a testület nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének szavazata dönt.

Ha a testület nem tud vezérigazgatót választani, a második szavazási kört követő öt napon belül köteles megismételni a szavazást valamennyi pályázóról. Amennyiben a választás ekkor sem lesz eredményes, a pályáztatást és a választási eljárást újból le kell folytatni.

A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.

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