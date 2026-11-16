Nagy forgalommal veszik a Richter részvényeit

A Richter a legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén, lekörözve a rendszerint első helyen álló OTP-t is. A gyógyszergyártó részvényei ma történelmi csúcsra mentek és közel 2 százalékos pluszban állnak, miközben az irányadó európai részvénypiacokon minimális emelkedéseket látunk.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékkal került feljebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 1,8 százalékos pluszban áll, és ma történelmi csúcsot döntött, 13 860 forinton. A Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékos pluszban van, az OTP árfolyama 0,1 százalékot emelkedett. Míg a Mol árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Akko papírjai állnak, amelyek árfolyama 4,1 százalékkal került lejjebb, a Gránit Bank árfolyama pedig 4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma a Richter papírjaiban van,

eddig 2,89 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még az OTP, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

A Richter forgalma az átlagosnál jóval magasabb, az átlagos közel háromszorosa.

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