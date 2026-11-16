Jelentős mínuszban zártak az amerikai tőzsdék, a Nasdaq 2,5 százalékot esett; az S&P 500 sorozatban harmadik napja zárt eséssel, ezúttal 1,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot; a Dow Jones pedig 1,41 százalékot veszített értékéből.

Az amerikai félvezetőindex több mint 5 százalékos mínuszban is járt, az Nvidia pedig 4,1 százalékkal esett. A múlt heti vezérigazgató-váltás után hétfőn újabb rossz hír érkezett a szektornak. Washington szigorítja a fejlett amerikai AI-chipekhez való hozzáférést, hogy a kínai cégek külföldi adatközpontokon keresztül se kerülhessék meg az exportkorlátozásokat.