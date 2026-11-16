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Németorszában fog önvezető taxikat gyártani a Tesla
Üzlet

Németorszában fog önvezető taxikat gyártani a Tesla

MTI
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Külön üzemcsarnokot és kiszolgáló létesítményeket épít három milliárd euró beruházásával a Tesla a vezető nélküli Cybercab robotaxik gyártására a Berlin közelében található grünheidei gyárának területén - közölte hétfőn az amerikai elektromosautó-gyártó vállalat.

A nagyszabású beruházás keretében felépülő új létesítmény

évente akár egymillió Cybercab gyártására is képes lehet majd.

Az Elon Musk vezette vállalat tájékoztatása szerint az építkezés 2027 első felében kezdődhet meg, a sorozatgyártás pedig 2029-ben indulhat el.

A Tesla az év végéig tervezi benyújtani az új épületre vonatkozó engedélykérelmet. A beruházás az új gyártóépület mellett kiszolgáló létesítmények és egy szennyvíztisztító telep megépítését is magában foglalja.

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A grünheidei üzem bővítésével összefüggésben a vállalat az építkezés és a gyártás területén több száz új munkavállaló felvételét tervezi.

A Tesla korábban az eladások visszaesése miatt felfüggesztette a gyár bővítésére vonatkozó terveit, a kereslet azonban azóta ismét növekedésnek indult. A vállalat közlése szerint októberben 12 600 fő dolgozott a németországi üzemben, miután a létszám korábban átmenetileg 11 ezer alá csökkent.

A grünheidei gyárban a Tesla tervei szerint heti 7500 járműre emelik a termelést

A vállalat az akkumulátorgyártási kapacitások bővítését is tervezi.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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