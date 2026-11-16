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Óriási vagyont ajándékoz el Warren Buffett
Üzlet

Óriási vagyont ajándékoz el Warren Buffett

Portfolio
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Mintegy 5,5 milliárd dollár értékű Berkshire Hathaway-részvényt adományozott négy jótékonysági alapítványnak Warren Buffett, növelve ezzel tavalyi felajánlásainak mértékét. A 96 éves üzletember a hagyományos hálaadás napi levelében erősítette meg a tranzakciót, egyúttal biztosította a részvényeseket arról, hogy továbbra is töretlenül bízik a vállalat új vezetésében - írta meg a CNBC.

A milliárdos befektető 6150 darab "A" sorozatú Berkshire-részvényt váltott át 9 225 000 darab "B" sorozatú papírra a jótékony célok finanszírozásához. Ebből a csomagból 3,69 millió részvényt a néhai feleségéről elnevezett Susan Thompson Buffett Alapítvány kapott, míg a három gyermeke – Susie, Howard és Peter – által vezetett Sherwood, Howard G. Buffett és NoVo alapítványok egyenként 1 845 000 darab értékpapírral gazdagodtak. Az adományozás után a tiszteletbeli elnök birtokában még mindig 182 140 darab "A" sorozatú részvény maradt, amelyek összértéke megközelíti a 162 milliárd dollárt.

Az igazgatótanács elnöki székét idén szeptemberben fiának, Howardnak átadó Buffett az idei, a tavalyinál jóval rövidebb üzenetében ismét megemlékezett egykori üzlettársáról, a 2023 novemberében elhunyt Charlie Mungerről. Sorait azzal a tanáccsal zárta, hogy az ünnep alkalmából mindenki mondjon köszönetet a környezetében élő önzetlen embereknek, vagy maga váljon mások jótevőjévé.

A nagyvonalú felajánlást a Berkshire Hathaway részvényeinek kiemelkedő tőzsdei szereplése is támogatta.

A papírok árfolyama a negyedik negyedév kezdete óta több mint 19 százalékkal emelkedett,

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a múlt hetet pedig négy egymást követő történelmi csúccsal zárta. Ezzel szemben az S&P 500 index 1,2 százalékot veszített értékéből a negyedév során, így éves szinten a Berkshire már 7,5 százalékponttal teljesíti felül az irányadó mutatót. A befektetők jelenleg menedékeszközként tekintenek a konglomerátumra a mesterséges intelligencia térnyerésével kapcsolatos aggodalmak, a vállalati konfliktusok és a geopolitikai kockázatok közepette.

Levelében Buffett megismételte, hogy idővel az összes Berkshire-részvényét a négy alapítványnak kívánja adományozni, és a támogatások összegét évről évre növelni szeretné.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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