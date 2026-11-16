Reagálnak az elemzők a jó hírre: sorra jönnek a céláremelések a Richterre

Kizárólagos licencmegállapodást kötött múlt héten a Richter a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel, amire reagálva folyamatosan érkeznek az elemzői céláremelések a Richter részvényeire.

Ma 15 774 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó célárát a Jefferies

a vállalat múlt heti hírére reagálva, miszerint megállapodást kötött a legnagyobb amerikai gyógyszergyártóval, az Eli Lilly-vel. Az elemző ajánlása változatlanul vétel.

A bejelentésről alábbi cikkünkben írtunk részletesen:

A Richter bejelentése óta még két elemző frissítette a részvényekre vonatkozó célárát, mind a ketten felfelé módosították. Egy 12 500 forintos célár jött tartás ajánlással az LSEG gyűjtése szerint, valamint az Erste 14 945 forintos célárat adott, felhalmozás ajánlással.

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Az Erste elemzője szerint a Richter és az Eli Lilly megállapodása fontos lépésnek tekinthető a Fylrevy jövője és az Egyesült Államokban várhatóan 2028-tól vagy 2027 végétől induló potenciális értékesítése szempontjából. Az elemző úgy véli, hogy az ösztrogénpótló terápia kiemelkedő árbevételű készítménnyé válhat, és részben ellensúlyozhatja a Vraylar értékesítésének 2030-tól várt csökkenését. A hír hatására ezért emelkedhet a Richter jelenleg nyomás alatt álló értékeltsége is.

A Richter részvényeire vonatkozó átlagos elemzői célár 13 540 forint, ami a jelenlegi árfolyam alatt van. A legmagasabb célár a Jefferies 15 774 forintos célára, ami 14 százalékkal van a jelenlegi árfolyam felett.

A Richter részvényeinek megítélése inkább semleges, a céget követő elemzők többsége, közel kétharmada tartásra ajánlja a papírokat.

A Richter árfolyama ma új történelmi csúcsra ment, jelenleg 1,9 százalékos pluszban áll a részvény. Idén közel 40 százalékos pluszban van a papír.

Címlapkép forrása: Portfolio